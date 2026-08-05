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Pháp luật

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Xin tiền mẹ không được liền đập phá Trung tâm Y tế tỉnh Tây Ninh

Nguyễn Tiến

TPO - Bị mẹ từ chối cho tiền, Võ Nguyễn Phi Trường đập phá Trung tâm Y tế khu vực Tân Thạnh (tỉnh Tây Ninh) lúc rạng sáng và bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 5/8, Công an xã Tân Thạnh (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Phi Trường (24 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 0h30 ngày 6/6, Võ Nguyễn Phi Trường đến Trung tâm Y tế khu vực Tân Thạnh tìm mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, nhân viên y công đang trực tại đây, để xin tiền.

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Đối tượng Võ Nguyễn Phi Trường. Ảnh: Công an Tây Ninh.

Bị mẹ từ chối, Trường la hét, mất kiểm soát rồi dùng tay đập phá, làm vỡ kính phòng y công và phòng bảo vệ của trung tâm.

Trong lúc đập phá, Trường bị mảnh kính vỡ cứa đứt gân và mạch máu ở tay phải. Sau khi được bác sĩ trực sơ cứu, Trường không tiếp tục điều trị mà tự ý rời trung tâm.

Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Võ Nguyễn Phi Trường để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an xã Tân Thạnh cho biết vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với những người có hành vi bộc phát, thiếu kiềm chế, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Hành vi đập phá tài sản không chỉ gây thiệt hại vật chất, ảnh hưởng hoạt động của cơ quan, đơn vị mà còn khiến người vi phạm phải đối diện với các hậu quả pháp lý.

Nguyễn Tiến
#Tây Ninh #đập phá #Trung tâm y tế #Võ Nguyễn Phi Trường #gây rối #bắt tạm giam

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