Gần 30 tên lửa Nga xuyên thủng lưới phòng không Ukraine

TPO - Trong đêm ngày 4, rạng sáng 5/8, Nga đã tiến hành cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine với 28 tên lửa và 115 máy bay không người lái (UAV).

Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, trong đêm ngày 4, rạng sáng 5/8, Nga đã tiến hành cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, sử dụng tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái tấn công. Trong đó bao gồm 115 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 28 tên lửa các loại (4 tên lửa chống hạm Zircon/Oniks, 24 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400).

Tính đến 8h30 sáng 5/8, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 98 mục tiêu. Tuy nhiên, phía Ukraine thừa nhận các cuộc tấn công bằng tên lửa và 17 UAV đánh trúng mục tiêu tại 26 địa điểm khác nhau. Ngoài ra, mảnh vỡ từ các UAV bị bắn hạ cũng rơi xuống 6 khu vực khác.

Tại thủ đô Kiev, các vụ tấn công gây thiệt hại tại các quận Holosiivskyi, Obolonskyi, Desnianskyi và Sviatoshynskyi. Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết một người thiệt mạng và 26 người bị thương.

Khoảnh khắc 6 tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga được phóng đồng thời từ tỉnh Bryansk. Nguồn: X

Nhiều đám cháy bùng phát tại nhà kho, công trình và các cơ sở hạ tầng khác. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương tìm kiếm những người có thể mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Thiệt hại nặng nề nhất được ghi nhận tại quận Brovary, trong khi các khu vực Bucha và Fastiv cũng bị ảnh hưởng. Theo chính quyền Kiev, các cuộc tấn công khiến 14 người thiệt mạng và 22 người bị thương.

Nhiều nhà kho, trung tâm hậu cần, phương tiện vận tải và cơ sở hạ tầng đường sắt bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng. Một số nạn nhân được phát hiện gần ga Kvitneve, nơi nằm sát các trung tâm logistics bị tấn công. Hoạt động đường sắt tại khu vực này đã phải tạm thời đình chỉ để đảm bảo an toàn.

Đợt tập kích cũng gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp hàng đầu của Ukraine.

Nhà bán lẻ đồ gia dụng Epicentr cho biết cơ sở hạ tầng trọng yếu của tập đoàn bị tên lửa phá hủy. Trung tâm hậu cần trên đường Viskozna ở Kiev bị thiêu rụi hoàn toàn. Tại Kalynivka, một nhân viên thiệt mạng và ba người khác bị thương.

ROZETKA - nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Ukraine cũng mất trung tâm phân phối hiện đại nhất tại Brovary. Kho hàng được đưa vào hoạt động từ năm 2017 với khả năng xử lý hơn 100.000 đơn hàng mỗi ngày đã bị phá hủy hoàn toàn và không thể khôi phục, dù không có nhân viên nào thiệt mạng.

Trong khi đó, Nova Poshta xác nhận trung tâm phân loại bưu phẩm tại quận Obolonskyi bị phá hủy. Công ty cáo buộc Nga sử dụng bom chùm trong cuộc tấn công.

Một cơ sở hậu cần của tập đoàn Fozzy, đơn vị điều hành các chuỗi siêu thị Silpo và Fora, cũng nằm trong số những mục tiêu bị tấn công.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng quy mô thương vong cho thấy Ukraine vẫn thiếu các hệ thống phòng thủ có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Ông Zelensky cho biết thương vong này cho thấy hậu quả của việc chậm trễ cung cấp cho Ukraine các tên lửa có khả năng đánh chặn các mối đe dọa đạn đạo. Đồng thời kêu gọi các đối tác phương Tây đẩy nhanh việc cung cấp các hệ thống phòng thủ tên lửa.