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Tây Ninh đánh giá lại tính khả thi của dự án hơn 8.000 tỷ đồng

Nguyễn Tiến

TPO - Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh đề nghị rà soát toàn diện dự án Trung tâm hành chính - chính trị mới tại Đức Hòa, đánh giá lại tính cần thiết, hiệu quả đầu tư, sử dụng đất và ngân sách sau chỉ đạo của Chính phủ.

Ngày 5/8, Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh đã đề nghị các Sở Xây dựng, Nông nghiệp - Môi trường phối hợp đánh giá lại tính khả thi, quy mô đầu tư, hiệu quả sử dụng đất, ngân sách và sự phù hợp quy hoạch đối với dự án Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Tây Ninh mới.

Theo đó, ba sở sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai chỉ đạo của Chính phủ liên quan đến dự án xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Tây Ninh tại khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ).

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Trung tâm hành chính tỉnh Tây Ninh sẽ được xây ở khu vực Tây Nam xã Hậu Nghĩa.

Sở Tài chính đề nghị Sở Xây dựng đánh giá sự cần thiết đầu tư, quy mô, diện tích sàn xây dựng và phương án đầu tư dự án. Trong khi đó, Sở Nông nghiệp - Môi trường rà soát hiện trạng sử dụng đất, nhu cầu sử dụng đất; đồng thời đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các vấn đề môi trường theo quy định.

Việc rà soát được thực hiện sau khi Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về chủ trương đầu tư dự án.

Theo đó, Phó Thủ tướng khẳng định việc quyết định chủ trương đầu tư dự án không thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ mà thuộc thẩm quyền của HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh.

Chính phủ yêu cầu địa phương bảo đảm việc triển khai dự án không ảnh hưởng đến các mục tiêu phát triển khác, phòng chống lãng phí, tiêu cực và chịu trách nhiệm về sự cần thiết cũng như hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Việc rà soát nhằm bảo đảm dự án được xem xét, quyết định đúng thẩm quyền, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công.

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Một góc khu đô thị vừa mới hình thành tại xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, ngày 28/7, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu tư vấn lập quy hoạch phân khu khu vực định hướng hình thành Khu đô thị Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh mới đến 8 giờ ngày 7/8.

Nguyên nhân gia hạn là từ thời điểm mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 10/7 đến thời hạn đóng thầu ngày 28/7 không có nhà thầu nào tham gia.

Gói thầu phục vụ lập quy hoạch phân khu đô thị tỉ lệ 1/2.000 với quy mô khoảng 3.358 ha tại khu vực Hiệp Hòa - Hậu Nghĩa - Hòa Khánh. Trong đó, quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu Trung tâm hành chính - chính trị mới có diện tích khoảng 300 ha; riêng khu trung tâm dự kiến rộng từ 100 đến 150 ha, bố trí tại phía tây nam đô thị Hậu Nghĩa, hướng ra sông Vàm Cỏ.

Theo khái toán của tỉnh Tây Ninh trên cơ sở suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành, tổng mức đầu tư dự án khoảng 8.017 tỷ đồng.

Nguyễn Tiến
#Tây Ninh #trung tâm hành chính #quy hoạch #đầu tư #Chính phủ #đức hòa #dự án

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