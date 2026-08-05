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Chủ tịch Cao Bằng yêu cầu di dời dân khỏi khu vực mưa ngập, sạt lở

Anh Trọng

TPO - Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, những ngày qua có mưa lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng vừa có Công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó, triển khai việc di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo ghi nhận, từ chiều ngày 4 đến rạng sáng 5/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó có tỉnh Cao Bằng, có mưa vừa, mưa to và dông, tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 300mm. Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi, sườn dốc.

Trong công điện gửi các sở, ngành, địa phương để ứng phó với tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa yêu cầu giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc kiểm tra, thực hiện.

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Lực lượng liên ngành Cao Bằng di dời người dân khỏi vùng ngập nước ở các trận mưa lũ tháng 7/2026.

Với các xã, phường, khẩn trương tổ chức rà soát, khoanh vùng, lập danh sách cụ thể các hộ dân sinh sống ven sông, suối, vùng trũng thấp, sườn dốc, chân ta-luy, chân núi và các khu vực đã từng xảy ra hoặc có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đá lăn, đá lở. Đặc biệt lưu ý các khu vực nguy cơ cao tại phường Tân Giang và các xã Nguyên Bình, Ca Thành, Thành Công, Tổng Cọt, Đông Khê, Cô Ba, cùng những nơi vừa xảy ra động đất.

Trên cơ sở kết quả rà soát, các địa phương phải chủ động vận động, tổ chức di dời tạm thời người dân tại các vị trí xung yếu đến nơi an toàn trước và trong thời gian mưa lớn; Không chờ đến khi xảy ra thiên tai hoặc sự cố mới triển khai. Khi xuất hiện dấu hiệu mất an toàn hoặc nguy cơ trực tiếp đe dọa tính mạng người dân, Chủ tịch UBND cấp xã phải quyết định sơ tán ngay theo thẩm quyền và huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương di dời dân, bố trí nơi tạm cư và xử lý các tình huống phát sinh.

Anh Trọng
#Mưa ngập #Sạt lở núi tại Cao Bằng #Thời tiết xấu #các tỉnh miền núi phía Bắc #tỉnh Cao Bằng #ngập nước #nước sông dâng cao

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