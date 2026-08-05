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Bắc Ninh đặt mục tiêu thành phố đáng sống đẳng cấp châu Á

Nguyễn Thắng

TPO - Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2050 trở thành thành phố đáng sống đẳng cấp châu Á, một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, đóng góp quan trọng vào tầm nhìn phát triển chiến lược của quốc gia.

Chiều 5/8, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và đón nhận quyết định công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định, Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh được phê duyệt lần này mang tầm nhìn chiến lược đột phá. Bắc Ninh sẽ chuyển từ mô hình phát triển đơn cực sang đa cực, đa trung tâm; từ công nghiệp gia công, lắp ráp, sang công nghiệp công nghệ cao, với trọng tâm là bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo.

Không gian đô thị cũng được định hướng chuyển từ phát triển dàn trải sang đô thị xanh, thông minh, đô thị nén gắn với giao thông công cộng theo mô hình TOD, bảo đảm cân bằng sinh thái và gìn giữ các giá trị văn hóa đặc trưng của vùng Kinh Bắc.

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Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại Hội nghị.

Cấu trúc phát triển được xác lập với 3 phân vùng phát triển, 4 hành lang kinh tế chiến lược kết nối 3 tuyến vành đai vùng Thủ đô, cùng 6 cụm trung tâm động lực và 12 khu vực đô thị, tạo nền tảng cho quá trình phát triển bền vững trong tương lai.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của quy hoạch là việc lấy 5 dòng sông lịch sử gồm sông Cầu, sông Đuống, sông Thương, sông Lục Nam và sông Thái Bình làm trục cảnh quan, không gian sinh thái và động lực phát triển.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng đánh giá, sự hình thành Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (cấp 4F), Khu thương mại tự do Gia Bình, Khu kinh tế chuyên biệt phía Bắc (Kép - Lạng Giang) cùng tổ hợp logistics đa phương thức sẽ tạo cú hích lớn, đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm giao thương, logistics hàng không và đường sắt liên vận quốc tế hàng đầu khu vực.

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Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, quy hoạch lần này không đơn thuần là mở rộng không gian đô thị mà là định hình một mô hình phát triển hoàn toàn mới cho tỉnh.

Theo đó, đến năm 2050, Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành phố đáng sống, đạt đẳng cấp khu vực châu Á; đến năm 2075 trở thành đô thị lớn, thịnh vượng, phát triển bền vững, với quy mô dân số trên 10 triệu người.

Mô hình phát triển được xây dựng trên nền tảng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có khả năng cạnh tranh quốc tế; phát triển hài hòa giữa đô thị, công nghiệp, dịch vụ với nông thôn; giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường; giữa hiện đại hóa và gìn giữ bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

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Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tại Hội nghị.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, một trong những trọng tâm của quy hoạch là xây dựng Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao của cả nước, với các ngành mũi nhọn như bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo; đồng thời, phát triển thành trung tâm logistics và dịch vụ hiện đại dựa trên lợi thế của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và vị trí cửa ngõ vùng Thủ đô.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bắc Ninh xác định ba định hướng chiến lược gồm: Kiên định phát triển theo quy hoạch, lấy quy hoạch làm nền tảng cho mọi quyết sách; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đồng thời, phát triển đô thị lấy người dân làm trung tâm, lấy chất lượng sống làm mục tiêu và lấy bản sắc văn hóa làm nền tảng.

Cũng tại Hội nghị, tỉnh Bắc Ninh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn cho 48 dự án, với tổng vốn đầu tư gần 7 tỷ USD.

Nguyễn Thắng
#Mục tiêu phát triển thành phố Bắc Ninh đến 2050 #Định hướng trở thành thành phố đáng sống châu Á #Phát triển đô thị năng động và hiện đại #Chương trình quy hoạch đô thị Bắc Ninh

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