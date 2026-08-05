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Lạng Sơn yêu cầu đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thủy lợi

Anh Trọng

TPO - Để ứng phó với bão số 3 và các cơn mưa lớn đang diễn ra, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa yêu cầu các sở ngành, đơn vị có liên quan đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy lợi.

Cụ thể, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị có liên quan kiểm tra toàn bộ các hạng mục công trình, đập, tràn xả lũ, cống lấy nước, thiết bị cơ khí, hệ thống điện, thiết bị quan trắc và các hạng mục liên quan, kịp thời phát hiện, xử lý các hư hỏng phát sinh; đảm bảo hệ thống cấp điện chính và dự phòng, máy đóng mở cửa van, thiết bị nâng hạ, hệ thống giám sát vận hành luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động.

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tăng cường công tác đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Chủ động theo dõi chặt chẽ, diễn biến thời tiết, mưa lũ, xây dựng phương án điều tiết nước phù hợp với từng hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du theo quy trình vận hành được phê duyệt.

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Xảy ra tình trạng hồ và đập thủy điện Bắc Khê, tỉnh Lạng Sơn bị tràn trong các đợt mưa lũ lớn vừa qua.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị quản lý hồ đập tổ chức nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên kiểm tra công trình, sẵn sàng phương án ứng phó và xử lý sự cố ngay từ giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương và nhân dân vùng hạ du trước khi vận hành xả lũ.

“Thường xuyên cập nhật đầy đủ, chính xác, đúng thời gian các số liệu quan trắc, mực nước hồ, dung tích hồ, lưu lượng xả lên hệ thống thông tin quản lý hồ chứa theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; tham mưu, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra” văn bản của UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo.

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn - đơn vị chính đang được UBND tỉnh giao quản lý 418 công trình thủy lợi; trong đó có 106 hồ chứa nước, 196 đập dâng, 73 trạm bơm điện, 03 công trình kênh mương độc lập và hơn 1.000 km kênh mương.

Anh Trọng
#Bão số 3 #Ứng phó với bão số 3 #mưa bão #Lạng Sơn yêu cầu đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thủy lợi #Hồ đập

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