Quân khu 4 tìm kiếm, quy tập 263 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025 - 2026

TPO - Mùa khô 2025 - 2026, lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn Quân khu 4 đã tìm kiếm, quy tập được 263 hài cốt liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ngày 5/8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 tổ chức hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025 - 2026.

Mùa khô năm 2025 - 2026, các đơn vị thuộc Quân khu 4 đã quy tập được 263 hài cốt liệt sĩ.

Mùa khô 2025 - 2026, Ban Chỉ đạo Quân khu cùng Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố và các đơn vị đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với Ban Công tác đặc biệt các tỉnh của CHDCND Lào trong trao đổi thông tin, tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn.

Các lực lượng cũng đẩy mạnh thu thập, kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn, tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, huy động thêm nhân lực, phương tiện và ứng dụng ra đa xuyên đất trong công tác rà tìm, qua đó nâng cao hiệu quả tìm kiếm. Kết quả, toàn Quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 263 hài cốt liệt sĩ, trong đó 144 hài cốt tại CHDCND Lào và 119 hài cốt trong nước.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng quy tập, nhiều liệt sĩ đã được tìm thấy, trở về quê hương

Các đơn vị thống nhất tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, tập trung rà soát, xác minh thông tin, ưu tiên các địa bàn còn nhiều mộ liệt sĩ tập thể chưa được tìm kiếm, quy tập; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Lào để triển khai công tác hồi hương hài cốt liệt sĩ.

Theo kế hoạch, thời gian tới Quân khu 4 phấn đấu quy tập khoảng 1.000 - 1.250 hài cốt liệt sĩ, trong đó từ 800 - 1.000 hài cốt trong nước và 200 - 250 hài cốt tại CHDCND Lào; đồng thời hoàn thành việc lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang trên địa bàn Quân khu.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Quân khu 4 đã tặng bằng khen cho 13 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025 - 2026.