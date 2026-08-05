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Phát hiện thẻ ghi tên liệt sĩ quê Nghệ An khi lấy mẫu ADN tại An Giang

Nhật Huy

TPO - Trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để xét nghiệm ADN xác định danh tính, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một thẻ ghi rõ họ tên, quê quán và ngày hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tri Tôn (An Giang), mở ra cơ hội đưa các anh về với gia đình.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, việc phát hiện di vật vẫn lưu giữ rõ họ tên, quê quán và ngày hy sinh của liệt sĩ là trường hợp đặc biệt hiếm trong quá trình lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết, trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm ADN hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tri Tôn (xã Tri Tôn, An Giang), đội lấy mẫu đã phát hiện trong mộ một di vật ghi thông tin cá nhân của liệt sĩ.

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Tấm thẻ ghi rõ họ tên, quê quán và ngày hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần.

Theo đó, bảng thẻ trong một liệt sĩ còn khá nguyên vẹn, với dòng chữ: "Nguyễn Văn Thuần - Long Thành, Yên Thành, Nghệ An - Hy sinh ngày 16/2/1973".

Đây là nguồn thông tin có giá trị để đối chiếu hồ sơ, xác minh thân nhân và thực hiện giám định ADN, qua đó nhanh chóng xác định chính xác danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, xác minh các thông tin liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần, quê Nghệ An.

Đội lấy mẫu ADN đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt có di vật, tiếp tục đối chiếu hồ sơ và thực hiện các bước giám định ADN.

Nếu kết quả giám định ADN trùng khớp với mẫu thân nhân, liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần sẽ được xác định danh tính, góp phần thực hiện mục tiêu của Chiến dịch "500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin".

Việc phát hiện di vật mang đầy đủ thông tin cá nhân của liệt sĩ còn mở ra hy vọng cho thân nhân người thân sau hơn nửa thế kỷ.

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Di vật còn lưu đầy đủ thông tin cá nhân của liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần - Long Thành, Yên Thành, Nghệ An - hy sinh ngày 16/2/1973.
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Di vật ghi thông tin cá nhân của liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần được xem là căn cứ quan trọng phục vụ công tác xác minh, đối chiếu hồ sơ và giám định ADN. Ảnh: Lê Vy.
Nhật Huy
#An Giang #di vật #liệt sĩ #hài cốt liệt sĩ #lấy mẫu ADN #quy tập #Ban Chỉ đạo 515

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