Nước hồ Lòng Đèn chuyển màu đen bất thường, người dân nghi từ trang trại nuôi 40.000 con lợn

TPO - Từ một hồ thủy lợi có làn nước trong xanh, cá tôm phong phú và là điểm tắm mát quen thuộc của người dân, hồ Lòng Đèn, xã Trường Sơn (Quảng Trị) nay phủ một màu nước đen bất thường. Người dân địa phương lo ngại nguồn nước đang bị ô nhiễm và nghi nguyên nhân có thể liên quan đến trang trại nuôi hơn 40.000 con lợn nằm ở đầu nguồn.

Clip toàn cảnh hồ Lòng Đèn và trang trại nuôi lợn.

Nước hồ chuyển màu đen

Những ngày đầu tháng 8, có mặt tại hồ Lòng Đèn, phóng viên Báo Tiền Phong ghi nhận mặt nước mang màu đen sẫm, khác hẳn màu xanh trong thường thấy ở các hồ thủy lợi trên địa bàn. Tại nhiều vị trí ven bờ, nước nổi những mảng bọt màu vàng sẫm, bám thành từng vệt dài. Không khí quanh hồ có lúc phảng phất mùi tanh khó chịu.

Màu nước hồ Lòng Đèn, còn phía xa là trang trại nuôi lợn.

Khung cảnh thanh bình từng gắn với ký ức của nhiều thế hệ người dân địa phương giờ trở nên vắng lặng. Không còn cảnh trẻ em bơi lội giữa trưa hè, cũng hiếm bóng người câu cá hay chèo thuyền như trước.

Theo người dân địa phương, hồ Lòng Đèn là công trình thủy lợi quan trọng, cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp của khu vực. Trước đây, nước hồ luôn trong vắt, cá tôm sinh sôi tự nhiên, trở thành nguồn sinh kế của nhiều hộ dân và là nơi giải nhiệt mỗi khi nắng nóng.

Hồ xử lý nước thải của trang trại lợn.

Thế nhưng khoảng ba năm trở lại đây, màu nước bắt đầu thay đổi. Ban đầu chỉ hơi sẫm, sau đó chuyển dần sang màu đen và ngày càng rõ rệt. Cùng với sự đổi màu của nước, lượng cá trong hồ cũng giảm mạnh, nhiều thời điểm xảy ra hiện tượng cá chết nổi trắng mặt nước.

Ông Nguyễn Đức Cảnh, một người dân sống gần hồ, cho biết trước đây người dân thường xuyên xuống hồ tắm, trẻ nhỏ vui chơi rất đông vào mùa hè. “Bây giờ thì chẳng còn ai dám xuống nữa. Người đấu thầu đánh bắt cá cũng bỏ vì cá chết gần hết, không còn nguồn thu” - ông nói.

Tại nhiều vị trí ven bờ, nước nổi những mảng bọt màu vàng sẫm.

Lo ngại nguồn nước ngầm bị ảnh hưởng

Điều khiến người dân bất an không chỉ là màu nước đen bất thường mà còn là nguy cơ ô nhiễm kéo dài.

Theo phản ánh của nhiều hộ dân, ở khu vực đầu nguồn hồ hiện có một trang trại chăn nuôi quy mô hơn 40.000 con lợn. Người dân cho rằng, sự thay đổi của hồ diễn ra sau khi trang trại đi vào hoạt động nên nghi ngờ đây có thể là nguyên nhân khiến chất lượng nước suy giảm.

“Từ khi trang trại hoạt động, nước hồ bắt đầu đổi màu. Chúng tôi không có cơ sở khẳng định, nhưng rất mong cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ để người dân yên tâm” – một người dân chia sẻ.

Nhiều vị trí nước trong hồ bốc mùi tanh nồng.

Hiện phần lớn người dân khu vực không sử dụng trực tiếp nước hồ cho sinh hoạt mà chủ yếu dùng nước giếng đào, giếng khoan. Tuy nhiên, điều họ lo lắng là nếu nguồn nước hồ thực sự bị ô nhiễm thì các chất ô nhiễm có thể thẩm thấu xuống đất, ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm phục vụ đời sống hằng ngày.

Không ít hộ dân bày tỏ mong muốn sớm có kết quả phân tích chất lượng nước để xác định rõ nguyên nhân, tránh tình trạng nghi ngờ kéo dài, đồng thời có giải pháp xử lý nếu phát hiện ô nhiễm.

Chính quyền đề nghị lấy mẫu quan trắc

Ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh từ phóng viên Báo Tiền Phong, chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra.

Màu nước phía trên đập và phía dưới đập.

Theo ông Hà, thực tế ghi nhận nước hồ có màu đen bất thường. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, địa phương chưa ghi nhận mùi hôi rõ rệt như phản ánh của một số người dân.

“Chúng tôi đã báo cáo sự việc lên Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời đề nghị cơ quan chuyên môn sớm lấy mẫu nước, quan trắc môi trường để xác định nguyên nhân. Khi có kết quả sẽ thông tin công khai cho người dân” - ông Hà cho biết.

Trong khi chờ kết luận của cơ quan chuyên môn, những đổi thay bất thường của hồ Lòng Đèn vẫn khiến người dân địa phương không khỏi thấp thỏm. Một hồ nước từng trong xanh nay lại phủ màu đen lạ, nguyên nhân thực sự là gì vẫn cần được làm rõ bằng các kết quả quan trắc, phân tích khoa học, thay vì chỉ dừng ở những nghi ngờ.