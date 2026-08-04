Phó trưởng Công an xã cứu người đuối nước được dân gửi tâm thư cảm ơn

TPO - Cảm kích việc Phó trưởng Công an xã Văn Phú (Thanh Hóa) lao xuống ứng cứu con trai khỏi nguy cơ đuối nước, người thân nạn nhân đã viết tâm thư cảm ơn.

Ngày 4/8, bà N.T.V. (trú ở xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hóa) cùng con trai viết thư bày tỏ lòng biết ơn đến lực lượng công an vì không ngại hiểm nguy, giải cứu con trai khỏi nguy cơ đuối nước.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Trong thư, người thân cho biết, vào chiều 2/8, cháu N.V.P. (sinh năm 2011, con chị V.) trong lúc tắm ở gần khu vực tràn Bai Mường thuộc địa phận thôn Vân Đội (xã Thành Vinh), thì bất ngờ bị chuột rút, dẫn đến nguy cơ đuối nước ở vùng nước sâu.

Lúc này, đại úy Trương Văn Thiệp - Phó trưởng Công an xã Văn Phú, khi phát hiện sự việc đã không quản nguy hiểm, lao xuống ứng cứu, cùng một số người khác đưa nạn nhân lên bờ, kịp thời sơ cứu.

Đại úy Trương Văn Thiệp - Phó trưởng Công an xã Văn Phú.

"Tôi bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc cán bộ công an. Các đồng chí đã không quản ngại nguy hiểm để giúp đỡ nhân dân", bức thư nêu.