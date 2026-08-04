Cá nuôi lồng liên tiếp chết bất thường, chưa rõ nguyên nhân

TPO - Hơn 2,7 tấn cá nuôi lồng trên sông Lam đã chết bất thường sau nhiều đợt, gây thiệt hại nặng cho người dân xã Tam Quang (Nghệ An). Trong khi đó hiện tượng cá chết vẫn tái diễn, nguyên nhân chưa được làm rõ khiến người dân lo lắng.

Ngày 4/8, bà Kha Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang (tỉnh Nghệ An) cho biết, thời gian qua tình trạng cá nuôi trong lồng liên tiếp chết đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Địa phương mong muốn cơ quan chức năng sớm có kết luận nguyên nhân để người dân có hướng xử lý, tránh hoang mang và sớm ổn định cuộc sống.

Từ tháng 5 đến nay, cá nuôi trên sông của các hộ dân liên tiếp chết bất thường. (Ảnh: Khánh Hiền).

Theo lãnh đạo xã Tam Quang, hiện tượng này bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 5/2026 và kéo dài đến nay. Cá chết chủ yếu xảy ra tại các hộ nuôi lồng trên lòng hồ thủy điện Khe Bố. Loài bị ảnh hưởng nhiều nhất là cá trắm, cá ghé.

Qua ba đợt thống kê, địa phương ghi nhận tổng cộng 2.718kg cá chết. Trong đó, đợt kiểm tra ngày 21/6 xác định có 35 hộ bị thiệt hại với 1.882kg cá. Đến giữa tháng 7, hiện tượng tiếp tục xảy ra tại 11 hộ, nhiều gia đình bị thiệt hại lần thứ hai với tổng khối lượng 221kg. Riêng trong hai ngày 26 và 27/7, thêm 15 hộ nuôi ghi nhận 615kg cá chết.

Cá nuôi của các hộ dân nổi lờ đờ rồi chết. (Ảnh: Khánh Hiền).

Ngay sau khi phát hiện sự việc, xã Tam Quang đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An kiểm tra thực địa, hướng dẫn người dân thu gom, tiêu hủy cá chết theo đúng quy định. Đồng thời lấy mẫu gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I để phân tích.

Kết quả xét nghiệm đối với mẫu cá của hai hộ dân không phát hiện virus RNA gây bệnh SVCV. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn nhận định kết quả này chỉ loại trừ một tác nhân gây bệnh cụ thể, chưa đủ căn cứ để kết luận nguyên nhân khiến cá chết trên diện rộng.

Trước tình trạng cá chết liên tiếp, UBND xã Tam Quang đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cùng các đơn vị chuyên môn tiếp tục kiểm tra thực tế, lấy thêm mẫu cá và mẫu nước để phân tích các chỉ tiêu môi trường, từ đó sớm xác định nguyên nhân.

Ngày 1/8 vừa qua, đoàn công tác quan trắc của Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã trở lại hiện trường để kiểm tra và lấy thêm mẫu bệnh phẩm phục vụ xét nghiệm.

Ngày 1/8, đơn vị chuyên môn đã đến hiện trường lấy mẫu xét nghiệm nhằm tìm rõ nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt. (Ảnh: Khánh Hiền).

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận nhiều biểu hiện bất thường trên cá như bơi lờ đờ, bỏ ăn, tróc vảy, xuất hiện các vết loét tại vị trí bong vảy, mắt trũng sâu, sức khỏe suy giảm trước khi chết.

"Về nguyên nhân cá chết không phải là do dịch bệnh. Nhưng kết luận nguyên nhân cụ thể phải chờ kết quả xét nghiệm của đơn vị chuyên môn. Dự kiến khoảng 10 ngày nữa sẽ có kết quả", lãnh đạo xã Tam Quang nói và cho biết thêm, toàn xã có hơn 30 lồng nuôi, hiện vẫn còn khoảng 4 tấn cá.

Chính quyền địa phương tiếp tục đề nghị các sở, ngành sớm có giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, đồng thời hướng dẫn các biện pháp phòng, chống và điều trị bệnh cho cá.

Mẫu cá chết được niêm phong để lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. (Ảnh: Khánh Hiền).

Trước đó, trong tháng 6,7, hàng loạt cá nuôi trong lồng của các hộ dân trên sông Lam đoạn qua xã Tam Thái, Tam Quang chết bất thường, gây thiệt hại lớn cho người dân. Đơn vị chuyên môn đã thành lập đoàn công tác kiểm tra hiện trường và lấy mẫu phục vụ xác minh. Tuy nhiên, đến nay nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết vẫn chưa được xác định rõ.