Khối máy móc tiền tỷ ‘nằm lì’ giữa rừng sâu ở Huế

TPO - Gần 8 năm sau khi hết thời hạn thuê đất, hàng loạt máy móc, thiết bị xử lý quặng sắt của một doanh nghiệp vẫn nằm hoen gỉ, mục nát trên khu đất công hơn 16,5 ha giữa núi rừng ở phường Phú Bài (TP. Huế). Do doanh nghiệp không chấp hành di dời tài sản, chính quyền địa phương đang triển khai các thủ tục để cưỡng chế, xử lý dứt điểm.

Sau nhiều năm bị bỏ phế giữa khu vực đồi núi thuộc xã Phú Sơn cũ, nay là phường Phú Bài (TP. Huế), hàng loạt máy móc, thiết bị cơ giới phục vụ hoạt động xử lý quặng sắt của Công ty Cổ phần Vật liệu và Công nghệ sắp bị cưỡng chế, di dời theo quy định pháp luật.

Việc phối hợp xử lý giữa chính quyền địa phương, cơ quan chức năng nhằm chấm dứt tình trạng tài sản doanh nghiệp “nằm lì” nhiều năm trên khu đất công rộng hơn 16,5 ha, đồng thời tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư cho TP. Huế.

Hàng loạt máy móc, thiết bị xử lý quặng sắt bị bỏ lại nhiều năm trên khu đất hơn 16,5 ha tại xã Phú Sơn cũ, nay là phường Phú Bài, Huế.

Tìm hiểu của phóng viên, năm 2015, Công ty Cổ phần Vật liệu và Công nghệ được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là TP. Huế) cho thuê khu đất tại xã Phú Sơn cũ để xây dựng cơ sở xử lý quặng sắt. Thời hạn thuê đất đến ngày 24/6/2017, sau đó được gia hạn đến hết ngày 31/12/2018.

Tuy nhiên, sau khi hết thời hạn thuê đất, doanh nghiệp không thực hiện việc tháo dỡ, di dời tài sản trên đất, trả lại mặt bằng. Nhiều máy móc, thiết bị có giá trị lớn bị bỏ lại giữa khu vực rừng núi hoang vu, phơi mưa nắng suốt nhiều năm, dần xuống cấp, hoen gỉ và bị cỏ dại bao phủ.

Nhiều tài sản có giá trị lớn phơi mưa nắng giữa khu vực đồi núi, xuống cấp và hoen gỉ nghiêm trọng.

Ngày 16/1/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế ban hành quyết định thu hồi khu đất để giao cơ quan chức năng quản lý. Tuy nhiên, việc xử lý khối tài sản còn nằm lại trên đất công tiếp tục gặp vướng mắc do doanh nghiệp không thực hiện di dời theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Theo UBND phường Phú Bài, địa phương đã nhiều lần gửi thông báo, đôn đốc doanh nghiệp thu gom, tháo dỡ tài sản nhưng không nhận được sự phối hợp.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, trong tháng 7 vừa qua, UBND phường Phú Bài liên tiếp ban hành kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất và ra các thông báo yêu cầu di dời toàn bộ tài sản trên đất trước ngày 31/7/2026 đối với Công ty Cổ phần Vật liệu và Công nghệ. Tuy vậy, đến đầu tháng 8, doanh nghiệp vẫn chưa có động thái phối hợp cụ thể.

Đại diện lãnh đạo phường Phú Bài, cơ quan chức năng TP. Huế kiểm tra hiện trạng khu đất đã thu hồi và tài sản còn lại để triển khai các thủ tục xử lý.

Trước thực trạng này, UBND phường Phú Bài phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 cùng các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng khu đất và số tài sản còn lại của doanh nghiệp. Đồng thời thống nhất khoanh định khu vực khoảng 700 m2 - nơi tập trung toàn bộ máy móc, thiết bị còn lại - để thực hiện cưỡng chế tài sản tại chỗ theo đúng quy định pháp luật. Đối với phần diện tích đất công nằm ngoài khu vực có tài sản, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 TP. Huế được giao trách nhiệm tiếp nhận, quản lý.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Hữu Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Bài, cho biết, việc xử lý kéo dài không chỉ gây lãng phí tài sản mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác quỹ đất của địa phương. Hiện khu đất rộng hơn 16,5 ha kể trên đã có nhà đầu tư quan tâm và làm việc với UBND TP. Huế để xúc tiến đầu tư. Thành phố giao các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ kêu gọi đầu tư.

Các đơn vị liên quan khảo sát, khoanh định khu vực chứa tài sản nhằm phục vụ công tác cưỡng chế và giải phóng mặt bằng.

Trước đó, liên quan vụ việc, Báo Tiền Phong từng nhiều lần phản ánh tình trạng Công ty Cổ phần Vật liệu và Công nghệ chậm di dời tài sản sau khi hết thời hạn thuê khu đất hơn 16,5 ha tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy cũ. Hàng loạt máy móc, xe vận tải, thiết bị phục vụ xử lý quặng sắt bị bỏ lại nhiều năm giữa khu vực đồi núi, phơi mưa nắng dẫn đến hoen gỉ, xuống cấp nghiêm trọng, cỏ dại bao phủ, gây lãng phí lớn về tài sản và quỹ đất, ảnh hưởng kêu gọi đầu tư.