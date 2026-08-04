Đề xuất gắn camera giám sát 3 trại lợn ‘khủng’ từng vi phạm môi trường

TPO - Ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, yêu cầu các trang trại lợn từng vi phạm về môi trường ở xã Thạch Quảng (tỉnh Thanh Hóa) có phương án khắc phục như tăng thêm chế phẩm sinh học để giảm mùi hôi và đề xuất lắp đặt hệ thống camera truyền dữ liệu về địa phương giám sát.

Clip: Xã có 3 trại lợn, quy mô 'khủng' hơn 260.000 con.

Xã Thạch Quảng (tỉnh Thanh Hóa) được sáp nhập từ 3 xã Thạch Lâm, Thạch Quảng và Thạch Tượng với quy mô diện tích hơn 123km. Nơi đây chủ yếu là khu vực đồi núi, thung lũng bao quanh bởi các dãy núi đá.

Ông Lê Huy Dương - Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng cho biết, trên địa bàn xã hiện có 3 trại chăn nuôi lợn của 3 doanh nghiệp, với quy mô tổng đàn hơn 260.000 con.

Một góc trang trại lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa ở xã Thạch Quảng.

Trong đó, Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam) có diện tích 50ha, tổng đàn khoảng 200.000 con. Theo quan sát của phóng viên, trang trại chăn nuôi lợn của công ty này nằm trong thung lũng, bao quanh là núi cao hiểm trở, chỉ có con đường độc đạo từ đường Hồ Chí Minh đi vào. Bên trong khu chăn nuôi có hệ thống chuồng trại với quy mô rất lớn, xây dựng hiện đại.

Lãnh đạo chính quyền địa phương cho biết, trước khi xảy ra vụ tai nạn lao động ngày 18/7 vừa qua, khiến 5 người tử vong, nhiều người bị thương, trang trại lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa từng xảy sự cố, vi phạm lĩnh vực môi trường và đã bị xử phạt hành chính 240 triệu đồng vào năm 2024.

Hình ảnh tại trang trại lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa - nơi xảy ra vụ tai nạn lao động làm 5 người chết.

Bên kia ngọn đồi, thuộc thôn Tượng Liên (xã Thạch Quảng) là trang trại lợn của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa. Trại chăn nuôi này có tổng diện tích 100ha, tổng đàn hiện có hơn 51.000 con (6.000 lợn nái, 45.000 hậu bị và con, 100 lợn đực).

Theo quan sát, cụm trang trại này trải dài hơn 1km, xây dựng trên khu đất khá bằng phẳng, dưới chân núi, cách không xa khu dân cư. Trang trại được xây dựng nhiều hệ thống chuồng nuôi song song, quy mô lớn, hiện đại. Phía cổng vào khu chăn nuôi có 2 bể rộng hàng nghìn m2 chứa nước thải. Ở cuối khu chuồng nuôi cũng là hệ thống xử lý nước thải với nhiều hố sâu.

Hình ảnh trại lợn của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa trên diện tích 100ha.

Theo chính quyền địa phương, đầu tháng 5 vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại công ty này. Trong vụ án này, công an đã khởi tố đối với Huang Qi Lei (tức Hoàng Khởi Lôi, SN 1983, trú tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc); Lê Văn Quốc, SN 1989, trú xã Ngọc Liên) và Hà Thị Thục Huyền (SN 1995, trú xã Cẩm Thủy) về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, quá trình kiểm tra, ngành chức năng phát hiện tại khu vực phía Tây Bắc trạm xử lý nước thải khu D, Công ty NewHope Thanh Hóa có đường dẫn nước thải, phân lợn chưa qua xử lý chảy trực tiếp ra khu vực bãi đất rộng hàng nghìn m2.

Kết quả điều tra, khu vực tập kết chất thải có diện tích khoảng 7.300m2, tổng khối lượng chất thải chưa qua xử lý khoảng 8.500m3. Theo tính toán của cơ quan chuyên môn, với khối lượng riêng hơn 680kg/m3, tổng khối lượng chất thải tại khu vực trên tương đương gần 6 triệu kg chất thải.

Cận cảnh khu chăn nuôi, hố xử lý nước thải trong trại lợn của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã lợi dụng khu vực đồi, ao trũng nằm xa khu dân cư phía sau hệ thống xử lý nước thải để tập kết, xả thải trái quy định nhằm giảm tải cho hệ thống xử lý môi trường của trang trại.

Ngoài ra, ở xã Thạch Quảng còn có trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn với diện tích 10ha, tổng đàn gần 15.000 con.

Theo quan sát, trang trại này có 10 dãy chuồng nuôi được xây dựng quy mô. Khu xử lý nước thải nằm cạnh con suối và dưới chân núi, xung quanh có hệ thống cây xanh bao quanh.

Một góc trại lợn của Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn (xã Thạch Quảng).

Tháng 4 vừa qua, cơ quan chức năng phát hiện trang trại lợn của Công ty Bình Sơn có hành vi xả nước thải ra môi trường với nhiều thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép. Đơn vị này đã bị Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa xử phạt hành chính hơn 400 triệu đồng. Cơ quan chức năng còn yêu cầu doanh nghiệp dừng ngay hoạt động xả thải vượt quy chuẩn, đồng thời khẩn trương rà soát, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng cho biết, mới đây, Công an tỉnh, Sở NN&MT phối hợp với xã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với 3 trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn. Kết quả, đoàn đã phát hiện một số tồn tại hạn chế như gây mùi hôi và đã kiến nghị các công ty này khắc phục, như tăng thêm chế phẩm sinh học và đề xuất các cơ sở vi phạm này lắp đặt hệ thống camera truyền dữ liệu về xã và Sở NN&MT Thanh Hóa để giám sát.

Khu thu gom, xử lý nước thải trong trại lợn của Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn .

Ông Nguyễn Khánh Toàn, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa cho hay, toàn tỉnh hiện có 582 trang trại lợn (57 trang trại lớn, 190 trang trại vừa, 335 trang trại nhỏ); tổng đàn lợn là 1,36 triệu con.

“Thời gian qua, nhiều trang trại trên địa bàn tỉnh gây ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Sở đã báo cáo UBND tỉnh tiến hành kiểm tra, xử phạt, dừng hoạt động một số trang trại”, lãnh đạo Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa thông tin.