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Tìm thấy thi thể ngư dân còn lại trong vụ phát hiện tàu cá không người lái ở biển Phú Quốc

Nhật Huy

TPO - Sáng 5/8, sau 2 ngày tìm kiếm trên vùng biển Phú Quốc, sáng 5/8, thi thể ngư dân còn lại của tàu cá AG 62009 TS đã được tìm thấy.

Theo đó, khoảng 7h45 ngày 5/8, lực lượng tìm kiếm của Vùng 5 Hải quân, Bộ đội Biên phòng, các tàu cá đã tìm thấy thi thể ngư dân còn lại của tàu cá AG 62009 TS mất tích trước đó. Thi thể nạn nhân đã được đưa vào Phú Quốc để bàn giao cho cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục theo quy định. Trước đó, ngày 4/8, lực lượng tìm kiếm vớt được một thi thể khác trên biển.

Qua xác minh, cả 2 nạn nhân kể trên đều là ngư dân đi trên tàu cá AG 62009 TS lúc rời bến.

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Cán bộ, chiến sĩ Tàu 637, Vùng 5 Hải Quân tham gia tìm kiếm ngư dân mất tích trên vùng biển Phú Quốc. Ảnh: Vùng 5 Hải quân.

Trước đó, chiều 3/8, ngư dân phát hiện tàu cá AG 62009 TS chạy vòng bất thường trên biển nên tiếp cận kiểm tra, không thấy có người trên tàu nên báo lực lượng chức năng. Khi tiếp cận tàu, lực lượng chức năng nghi ngư dân trên tàu đã rơi xuống biển nên tổ chức tìm kiếm. Qua xác định, khi rời bến, trên tàu có 2 ngư dân.

Vùng 5 Hải quân đã kết thúc hoạt động tìm kiếm, phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự.

Nhật Huy
#Phú Quốc #ngư dân mất tích #Vùng 5 Hải quân #tìm kiếm ngư dân #An Giang #biên phòng

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