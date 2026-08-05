Ông Lê Văn Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. HCM

TPO - Thành lập Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. HCM, gồm 15 thành viên. Ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. HCM được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. HCM.

Chiều 5/8, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP. HCM tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. HCM và các quyết định có liên quan.

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP. HCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP. HCM, chủ trì Hội nghị.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Cao Lễ - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng TP. HCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP. HCM về việc thành lập Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. HCM, trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng TP. HCM.

Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. HCM được thành lập trên cơ sở tiếp nhận, sáp nhập và sắp xếp lại tổ chức đảng, đảng viên của các cơ quan báo chí thành phố, gồm các đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc.

Ông Lê Quốc Phong (thứ tư, từ phải qua, hàng đầu) trao quyết định và hoa chúc mừng các thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. HCM. Ảnh: Ngô Tùng

Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. HCM gồm 15 thành viên. Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. HCM gồm 5 ủy viên. Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. HCM thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP. HCM cũng quyết định chỉ định Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. HCM, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng TP. HCM trao quyết định và hoa chúc mừng các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. HCM.

Trong đó, chỉ định ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. HCM giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. HCM.

Ông Nguyễn Khắc Văn - Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. HCM, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy là ông Trần Xuân Toàn - Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. HCM, Tổng Biên tập Báo Điện tử Tuổi Trẻ.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP. HCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP. HCM Lê Quốc Phong phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP. HCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP. HCM cho biết, từ các quyết định hôm nay, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. HCM đã cơ bản hoàn thiện về bộ máy tổ chức lãnh đạo để cơ quan tiếp tục thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ tiếp theo.

Ông Lê Quốc Phong mong muốn tập thể Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. HCM tiếp tục nỗ lực, phát huy những kết quả của các tổ chức Đảng trước đây trong lãnh đạo hoạt động của từng đơn vị, nhanh chóng xây dựng chương trình công tác, xác lập cơ chế và các nhiệm vụ cụ thể để lãnh đạo hoạt động của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. HCM đạt được những kết quả mới.