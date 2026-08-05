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Tạm giữ hơn 4.000 con lợn nghi nhiễm chất cấm Salbutamol

Văn Quân

TPO - Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai đang tạm giữ hơn 4.100 con lợn nghi nhiễm chất cấm của các cơ sở, trại chăn nuôi trên địa bàn.

Ngày 5/8, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai cho biết, từ 28/7 đến 4/8, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, xác minh các cơ sở thu gom, trại nuôi lợn “vỗ béo”.

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Lực lượng chức năng xét nghiệm nhanh các mẫu thu gom tại các trại lợn

Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện 1 cơ sở và 6 trại chăn nuôi ở phường Trị An, Dầu Giây và xã Hưng Thịnh (TP Đồng Nai) có lợn dương tính với chất Salbutamol thuộc nhóm Beta-agonist (chất tạo nạc bị cấm sử dụng trong chăn nuôi).

Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai đang tạm giữ hơn 4.100 con lợn của các cơ sở, trại chăn nuôi nêu trên.

Đồng thời, cơ quan này đã gửi mẫu nước tiểu để phân tích định lượng nhằm xác định hàm lượng của chất Salbutamol và Clenbuterol. Khi có kết quả phân tích, các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

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Lực lượng Thú y lấy mẫu xét nghiệm lợn tại các trang trại

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai, nuôi lợn “vỗ béo” hầu hết liên quan đến các thương lái. Người nuôi theo hình thức này nhập lợn có trọng lượng lớn (khoảng 100kg) nhưng chưa đưa vào giết mổ mà tiếp tục nuôi trong thời gian ngắn để lợn tăng thêm trọng lượng rồi mới đem bán ra thị trường. Để tăng lợi nhuận, cơ sở nuôi “vỗ béo” sử dụng chất Salbutamol.

Trên địa bàn Đồng Nai có hàng nghìn trại chăn nuôi lợn, trong đó số trại nuôi “vỗ béo” không nhiều, đa phần do thương lái làm chủ. Đến nay, ngành chức năng Đồng Nai chưa phát hiện trại chăn nuôi lợn truyền thống sử dụng chất Salbutamol.

Những ngày tới, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai tiếp tục phối hợp cùng chính quyền các xã, phường mở rộng kiểm tra, xác minh việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, đặc biệt là tại các cơ sở thu gom, trại nuôi “vỗ béo”.

Để chấn chỉnh, kịp thời xử lý tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tới đây ngành nông nghiệp Đồng Nai sẽ tham mưu UBND TP Đồng Nai xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức kiểm tra chất cấm trong chăn nuôi.

Trong đó, xác định cụ thể địa bàn, đối tượng trọng điểm kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Văn Quân
#lợn nhiễm chất cấm #Đồng Nai #Chăn nuôi #Salbutamol #Clenbuterol #kiểm tra thực phẩm #thú y

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