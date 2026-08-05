Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng' việc thu gom rác, phạt nguội tình trạng đổ trộm

TPO - Trước tình trạng rác thải còn tồn đọng, phát sinh nhiều điểm tập kết tự phát, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn, kiên quyết xử lý các hành vi xả thải, đổ trộm rác. Đặc biệt, các đơn vị thu gom phải phối hợp xử lý dứt điểm những vụ việc được phản ánh trong thời gian không quá 4 giờ.

Ngày 5/8, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ đạo siết chặt quản lý thu gom chất thải rắn sinh hoạt. Đồng thời, yêu cầu kiên quyết xử lý hành vi xả thải trái phép, đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường.

Tại TP. Đà Nẵng hiện nay, mỗi ngày đang phát sinh khoảng 1.600 - 1.700 tấn rác thải sinh hoạt, đồng nghĩa mỗi công nhân phải thu gom 8 - 10 tấn rác/ngày. Trong khi đó, lương không đảm bảo, nhiều công nhân nghỉ việc, dẫn đến tình trạng rác chậm xử lý. Trước thực trạng này, thành phố yêu cầu UBND cấp xã quy hoạch điểm tập kết rác văn minh, hoàn thành trong tháng 8/2026. Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo xóa bỏ dứt điểm các bãi rác tự phát trên vỉa hè, đất trống, ngay trong tháng.

Công nhân thu gom rác thải về điểm tập kết tạm ở phường Hòa Khánh, Đà Nẵng.

Đồng thời, Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi xả thải, đổ trộm rác, gây ô nhiễm môi trường và xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân buông lỏng quản lý. Các địa phương cũng phải tăng cường ứng dụng công nghệ, triển khai "phạt nguội" qua hệ thống camera để phát hiện và xử lý hành vi đổ rác sai quy định.

Đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom rác, thành phố yêu cầu khẩn trương bổ sung nhân lực, sắp xếp lại ca kíp, chấm dứt tình trạng chậm thu gom, đồng thời đầu tư thêm phương tiện hiện đại như xe thu gom cỡ nhỏ, xe điện chuyên dụng phù hợp với các kiệt, hẻm. Các đơn vị phải duy trì kênh tiếp nhận phản ánh trực tuyến và xử lý dứt điểm các vụ việc được báo chí, mạng xã hội phản ánh trong vòng 4 giờ.

Để đạt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 100%, tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 100%, lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng cũng khuyến khích triển khai các mô hình, sáng kiến ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác bảo vệ môi trường.

Việc thu gom rác thải ở 3 phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân đã được số hóa giám sát nghiêm ngặt.

Thời gian qua, như Tiền Phong đã từng thông tin, trên địa bàn TP. Đà Nẵng tình trạng ùn ứ rác thải được người dân phản ánh trên nhiều kênh thông tin. Lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu các địa phương và đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom rác triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Chẳng hạn, tại ba phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân, sau chỉ đạo của thành phố, đơn vị thu gom (Urenco 15) đã cùng chính quyền các địa phương thay đổi phương thức quản lý môi trường bằng công nghệ số để ngăn các "điểm đen" tái xuất hiện.

Từ quản lý bằng báo cáo thủ công, tất cả đã chuyển sang quản lý bằng dữ liệu. Hàng chục camera được địa phương và đơn vị thu gom lắp đặt, song hành cùng thiết bị định vị GPS và phần mềm theo dõi để đưa vào toàn bộ quy trình thu gom rác kết nối trực tiếp với trung tâm điều hành.

Cùng với đó là cơ chế thưởng từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng cho nhân viên cung cấp hình ảnh, video xác thực các trường hợp vi phạm cũng đã được triển khai. Nhờ đó, hàng chục điểm ô nhiễm do rác thải đã được xử lý, góp phần xây dựng mỹ quan đô thị và giải tỏa bức xúc của người dân tại 3 phường này.