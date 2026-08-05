Nữ TikToker lừa gọi vốn, chiếm đoạt 15 tỷ đồng

TPO - Sau khi lập tài khoản TikTok chia sẻ nội dung về khởi nghiệp, kinh nghiệm kinh doanh, Nguyễn Lê Kiều Vy dần đưa thông tin gian dối, cùng đồng phạm chiếm đoạt 15 tỷ đồng của 12 người bị hại.

Chiều 5/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Dương Kiều Vy (SN 1993, ở Phú Thọ) mức án 18 năm tù và Lý Kim Yến (SN 1994, cùng ở Phú Thọ) mức án 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại tòa, nhiều bị hại bày tỏ bức xúc về hành vi của hai bị cáo, họ đã chịu khổ khi mắc lừa nữ TikToker. Trong số bị hại có cả mẹ đơn thân, chắt chiu dành dụm từng đồng nuôi con như bị chiếm đoạt hết sạch.

Thậm chí có bị hại cho hay, đã bị Kiều Vy bắt cầm cố nhà, đất để lấy tiền đưa bị cáo làm dự án. Đến khi sinh con được vài tháng, nữ bị cáo vẫn đến lừa lấy hơn 100 triệu đồng.

Bị cáo Dương Kiều Vy trước giờ tòa làm việc.

Cáo buộc xác định, Nguyễn Dương Kiều Vy làm nghề lao động tự do, lập kênh TikTok “Kiều Vy Official” chia sẻ các nội dung về khởi nghiệp, kinh nghiệm kinh doanh.

Sau này do cần tiền để chi tiêu, trả nợ cá nhân, Kiều Vy nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của nhiều người. Vy bàn với Yến đưa ra thông tin gian dối về khả năng phát triển kinh doanh, hứa hẹn các cơ hội đầu tư kinh doanh để hưởng lợi nhuận để dụ nhà đầu tư chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Từ 1/2018 - 12/2023, Kiều Vy cùng Yến chiếm đoạt của 12 người bị hại, với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Như chị C. (Giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh trà sữa và cà phê) bị Kiều Vy chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng.

Chị C. mở 4 cửa hàng tại Cần Thơ và có kế hoạch phát triển chuỗi cửa hàng nhượng quyền. Thông qua kênh TikTok “Kiều Vy Official”, chị C. liên hệ nhờ Vy tư vấn phát triển kinh doanh, quảng cáo, thiết kế website và thanh toán đầy đủ chi phí dịch vụ.

Đến tháng 5/2023, Vy đưa ra thông tin gian dối rằng có thể kết nối để chị C. ký 7 hợp đồng nhượng quyền cửa hàng với tổng chi phí 400 triệu đồng. Bị cáo còn nói dối về việc tìm được nhà đầu tư muốn ký độc quyền mở 100 cửa hàng mang thương hiệu công ty của chị C. ở các tỉnh miền Tây.

Tin tưởng Kiều Vy, từ ngày 4/5 - 6/6/2023, chị C. đã chuyển hơn 1,6 tỷ đồng để bị cáo kết nối với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Kiều Vy không thực hiện cam kết mở hệ thống cửa hàng như đã hứa.

Tương tự là vợ chồng anh T. (ở Hà Nội) thông qua kênh TikTok “Kiều Vy Official”, đã liên hệ trao đổi về hoạt động kinh doanh.

Thấy vợ chồng anh T. có nhu cầu đầu tư, Vy đưa ra các thông tin gian dối về việc hợp tác làm ăn. Sau đó, bị cáo đề nghị họ chuyển tiền để cùng đầu tư, hưởng lợi nhuận dưới nhiều hình thức.

Vợ chồng anh T. đã nhiều lần chuyển hơn 4 tỷ đồng cho Kiều Vy, rồi cũng bị chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân.

Đối với bị cáo Yến, cơ quan truy tố xác định từ đầu năm 2018, nữ bị cáo này làm nhân viên cho Vy. Sau đó, Vy và Yến bàn bạc, đưa ra các thông tin gian dối về dự án Hoa Xương Rồng (kinh doanh mỹ phẩm từ thiên nhiên) nhằm thu hút nhiều người góp vốn.

Yến bị kết luận, dù biết dự án không có thật nhưng vẫn làm theo hướng dẫn của Vy, đứng tên chủ dự án và thành lập các công ty để ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Nhiều nhà đầu tư tin tưởng, chuyển hơn 765 triệu đồng góp vốn. Nhận tiền, Yến và Vy không thực hiện hoạt động kinh doanh như thông tin đã đưa ra.