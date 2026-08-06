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Pháp luật

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Trộm cáp trạm biến áp, bị điện phóng bỏng nặng

Nguyễn Thắng

TPO - Đột nhập trạm biến áp trụ sở kho bạc để cắt trộm cáp điện ngầm, hai đối tượng bị điện phóng bỏng nặng ở mặt và hai tay. Cả hai đã bị Công an xã Yên Phong (Bắc Ninh) điều tra, làm rõ.

Ngày 6/8, theo Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an xã Yên Phong điều tra, làm rõ đối tượng xử Nguyễn Đức Mạnh (SN 1989, trú khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Khương (SN 1984, trú thôn Cây Đa, xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an xã Yên Phong tiếp nhận tin báo về việc trạm biến áp Kho bạc thuộc trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Yên Phong cũ (nay thuộc thôn Hàm Sơn, xã Yên Phong) bị kẻ gian cắt trộm khoảng 10 m cáp điện ngầm trung thế, trị giá khoảng 22 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Yên Phong đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, xác minh, rà soát các dấu vết và nhanh chóng xác định hai nghi phạm gây án là Mạnh và Khương. Cả hai đều là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Yên Phong IIC và cùng thuê trọ tại thôn Trác Bút, xã Yên Phong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 1/8, Nguyễn Đức Mạnh chuẩn bị máy cắt sắt, kìm cộng lực cùng nhiều dụng cụ khác rồi rủ Nguyễn Văn Khương đột nhập vào khu vực trạm biến áp với mục đích cắt trộm cáp điện ngầm, lấy lõi đồng mang bán lấy tiền tiêu xài.

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Đối tượng Nguyễn Văn Khương tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tuy nhiên, trong lúc dùng máy cắt để cắt đoạn cáp vẫn đang mang điện, cả hai bất ngờ bị điện phóng trực tiếp, gây bỏng vùng mặt và hai tay. Sau khi bị điện giật, các đối tượng hoảng sợ, lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau đó, Công an xã Yên Phong triệu tập Nguyễn Đức Mạnh đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Mạnh đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Từ lời khai của Mạnh, lực lượng Công an tiếp tục triệu tập Nguyễn Văn Khương. Đối tượng này cũng thừa nhận đã cùng đồng phạm thực hiện vụ trộm cắp.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật phục vụ gây án, gồm một xe mô tô Yamaha Sirius mang biển kiểm soát 29L2-3854, một máy cắt sắt, một kìm cắt sắt, găng tay cùng nhiều dụng cụ khác. Hiện Công an xã Yên Phong đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thắng
#trộm cáp điện ngầm tại trạm biến áp #tác động của điện phóng gây bỏng #Công an tỉnh Bắc Ninh

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