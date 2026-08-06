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Thế giới

Khoảnh khắc nghẹt thở khi trực thăng chở Tổng thống Trump áp sát máy bay thương mại

Bình Giang

TPO - Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết, trực thăng quân sự chở Tổng thống Donald Trump hôm 5/8 đã có thời điểm bay ở khoảng cách quá gần chiếc máy bay chở khách vừa cất cánh từ sân bay quốc gia Reagan Washington.

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Chiếc trực thăng chở Tổng thống Trump.

Vụ việc làm dấy lên những câu hỏi nghiêm trọng về lý do chiếc máy bay chở khách vẫn được phép cất cánh trong khi trực thăng Marine One đang hoạt động gần đó, bởi thông thường mọi chuyến bay thương mại sẽ bị tạm dừng trong thời gian trực thăng chở tổng thống di chuyển.

Sau vụ va chạm giữa trực thăng quân sự và máy bay chở khách tháng 1/2025 khiến 67 người thiệt mạng, FAA đã cấm các trực thăng và máy bay thương mại hoạt động đồng thời trong khu vực quanh sân bay này.

“Qua đánh giá an toàn sơ bộ, chúng tôi xác định đã xảy ra tình huống mất khoảng cách an toàn trong thời gian ngắn, sau đó hai máy bay tiếp tục bay tách xa nhau”, FAA cho biết trong thông báo ngày 5/8.

Theo hai nguồn thạo tin, trực thăng Marine One cất cánh từ Nhà Trắng vào chiều 5/8, nhưng các kiểm soát viên không lưu khi đó chưa tạm dừng các chuyến bay thương mại tại sân bay Reagan như quy định từ sau vụ va chạm năm ngoái.

Theo quy định của FAA, các máy bay hoạt động gần sân bay phải duy trì khoảng cách tối thiểu 2,4km theo phương ngang và 152m theo phương thẳng đứng.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết sẽ mở cuộc điều tra vụ việc.

Theo báo cáo của nhóm phóng viên tháp tùng, trực thăng Marine One cất cánh từ khu vực Ellipse gần Nhà Trắng vào khoảng 14h33 để đưa Tổng thống Trump tới căn cứ liên hợp Andrews, trước khi ông tiếp tục lên đường đến Los Angeles.

Nguồn tin thứ nhất cho biết, chuyến bay Envoy Air 3742 cất cánh lúc 14h34 để đến Pensacola, bang Florida, và là chiếc máy bay liên quan đến sự cố không giữ khoảng cách an toàn với Marine One.

Envoy Air là công ty con thuộc sở hữu của American Airlines. Hãng hàng không này chưa đưa ra bình luận.

Cả trực thăng của Tổng thống Trump và máy bay chở khách đều hạ cánh an toàn, không xảy ra sự cố. FAA dự kiến thành lập nhóm đánh giá an toàn để xem xét vụ việc.

Một chuyến bay khu vực khác là Republic 4700 đang ở cách sân bay Reagan khoảng 4,8 km vào thời điểm xảy ra sự cố và đã được chuyển hướng để phòng ngừa.

Theo dữ liệu của FlightAware, chiếc Embraer E175 của Republic Airways cất cánh từ Raleigh-Durham, sau đó bay vòng quanh sân bay trước khi hạ cánh lúc 14h52.

FAA áp các hạn chế vĩnh viễn đối với hoạt động trực thăng quanh sân bay Reagan sau vụ va chạm trên không hồi tháng 1/2025, khi máy bay của American Airlines va vào trực thăng của Lục quân Mỹ.

Thông thường, bộ phận kiểm soát không lưu của FAA sẽ nhận được thông báo trước ít nhất 3 phút về thời điểm Marine One cất cánh, để tạm dừng toàn bộ hoạt động bay thương mại tại sân bay Reagan.

Bình Giang
Theo Reuters
#Marine One #Trực thăng #Tổng thống Trump #Sự cố hàng không

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