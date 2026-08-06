Tổng thống Nga Putin bất ngờ cải tổ hàng ngũ chỉ huy quân đội

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố những thay đổi trong hàng ngũ chỉ huy quân sự cấp cao của lực lượng vũ trang Nga. Ông mô tả đây là bước cải tổ nhân sự Bộ Quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Việc cải tổ nhân sự được công bố tại một cuộc họp chính phủ vào ngày 5/8. Đợt cải tổ này bao gồm việc bổ nhiệm một người duy nhất chịu trách nhiệm về hậu cần quân sự và cung ứng vũ khí, là tướng Valery Solodchuk - Tư lệnh cụm quân trung tâm.

“Công tác chỉ đạo hậu cần cũng là một nhiệm vụ chiến đấu”, Tổng thống Putin nói khi trực tiếp trao đổi với vị tướng này. “Tôi tin tưởng ông sẽ phát huy những phẩm chất tốt nhất của mình trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ”.

Tướng Andrey Ivanaev - chỉ huy cụm quân Vostok - sẽ đảm nhận vị trí trước đây của ông Solodchuk. Ông Ivanaev đã đề xuất tướng Pyotr Bolgarev - Tham mưu trưởng cụm quân Vostok - làm người kế nhiệm mình, và đề xuất này đã được Tổng thống Putin phê chuẩn.

Tham dự cuộc họp ngày 5/8 còn có Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov và Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Valery Gerasimov.

Tổng thống Putin cũng bổ nhiệm tướng Denis Lyamin làm Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Nga - một quân chủng mới được chính thức thành lập vào tháng 11/2025.

Đợt cải tổ nhân sự tại Nga diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với những biến động chính trị và quân sự ngày càng gia tăng. Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát động một "chiến dịch gây sức ép" kéo dài 40 ngày, bao gồm việc tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, kho bãi, tàu chở hàng và các mục tiêu khác của Nga.

Chiến dịch 40 ngày đã kết thúc trong tuần qua với những kết quả trái chiều. Giới quan sát cho rằng các đòn đáp trả của Nga đã gây ra thiệt hại kinh tế lớn hơn nhiều - bao gồm cả việc phong tỏa thực tế các cảng biển của Ukraine ở Biển Đen - so với những gì Kiev đạt được qua các chiến dịch của mình.

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, ông Zelensky cũng thực hiện đợt cải tổ nội các quy mô lớn, châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng chính trị và các cuộc biểu tình quy mô lớn tại Kiev.