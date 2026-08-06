Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Nga Putin bất ngờ cải tổ hàng ngũ chỉ huy quân đội

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố những thay đổi trong hàng ngũ chỉ huy quân sự cấp cao của lực lượng vũ trang Nga. Ông mô tả đây là bước cải tổ nhân sự Bộ Quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine.

1457715.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Việc cải tổ nhân sự được công bố tại một cuộc họp chính phủ vào ngày 5/8. Đợt cải tổ này bao gồm việc bổ nhiệm một người duy nhất chịu trách nhiệm về hậu cần quân sự và cung ứng vũ khí, là tướng Valery Solodchuk - Tư lệnh cụm quân trung tâm.

“Công tác chỉ đạo hậu cần cũng là một nhiệm vụ chiến đấu”, Tổng thống Putin nói khi trực tiếp trao đổi với vị tướng này. “Tôi tin tưởng ông sẽ phát huy những phẩm chất tốt nhất của mình trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ”.

Tướng Andrey Ivanaev - chỉ huy cụm quân Vostok - sẽ đảm nhận vị trí trước đây của ông Solodchuk. Ông Ivanaev đã đề xuất tướng Pyotr Bolgarev - Tham mưu trưởng cụm quân Vostok - làm người kế nhiệm mình, và đề xuất này đã được Tổng thống Putin phê chuẩn.

Tham dự cuộc họp ngày 5/8 còn có Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov và Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Valery Gerasimov.

Tổng thống Putin cũng bổ nhiệm tướng Denis Lyamin làm Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Nga - một quân chủng mới được chính thức thành lập vào tháng 11/2025.

Đợt cải tổ nhân sự tại Nga diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với những biến động chính trị và quân sự ngày càng gia tăng. Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát động một "chiến dịch gây sức ép" kéo dài 40 ngày, bao gồm việc tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, kho bãi, tàu chở hàng và các mục tiêu khác của Nga.

Chiến dịch 40 ngày đã kết thúc trong tuần qua với những kết quả trái chiều. Giới quan sát cho rằng các đòn đáp trả của Nga đã gây ra thiệt hại kinh tế lớn hơn nhiều - bao gồm cả việc phong tỏa thực tế các cảng biển của Ukraine ở Biển Đen - so với những gì Kiev đạt được qua các chiến dịch của mình.

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, ông Zelensky cũng thực hiện đợt cải tổ nội các quy mô lớn, châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng chính trị và các cuộc biểu tình quy mô lớn tại Kiev.

Minh Hạnh
RT
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #cải tổ quân đội Nga #xung đột Nga Ukraine #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe