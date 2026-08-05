Rộ tin Tổng thống Mỹ Trump từ chối cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraine

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc cung cấp thêm hàng trăm tên lửa đánh chặn Patriot, với lý do kho dự trữ của Mỹ đang suy giảm và cần ưu tiên cho các lực lượng Mỹ cùng đồng minh ở Trung Đông.

Theo Financial Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc cung cấp thêm vài trăm tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot.

Ấn phẩm dẫn các nguồn thạo tin cho biết, trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục hôm 28/7, ông Zelensky đã trực tiếp đề nghị Washington bổ sung số lượng lớn tên lửa Patriot nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước các cuộc tập kích của Nga. Tuy nhiên, ông Trump được cho là đã khẳng định Mỹ sẽ không thể đáp ứng yêu cầu này.



Theo các nguồn tin, Tổng thống Mỹ giải thích rằng kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Washington đang ở mức hạn chế và cần được ưu tiên để bảo vệ căn cứ quân sự của Mỹ cũng như các quốc gia vùng Vịnh trong bối cảnh xung đột với Iran vẫn diễn biến phức tạp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Điều đáng chú ý là trong cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào Ukraine ngày 5/8, lực lượng phòng không Ukraine đã không thể đánh chặn bất kỳ tên lửa nào trong số 28 tên lửa của Nga.

Theo Không quân Ukraine, cuộc tấn công bao gồm 24 tên lửa đạn đạo, 4 tên lửa hành trình siêu thanh Zircon/Oniks, cùng 115 máy bay không người lái. Vụ tập kích khiến ít nhất 17 người thiệt mạng tại Kiev và khu vực lân cận, hàng chục người khác bị thương.

Patriot hiện là một trong số ít hệ thống phòng không mà Ukraine sở hữu có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tốc độ cao. Kiev nhiều lần cảnh báo tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn đang khiến các thành phố của nước này ngày càng dễ tổn thương trước các đòn tấn công từ Nga.

Sau cuộc không kích mới nhất, Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi các đồng minh đẩy nhanh việc chuyển giao tên lửa đánh chặn hoặc gia tăng sức ép kinh tế đối với ngành công nghiệp tên lửa của Nga.