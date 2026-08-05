Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Gia Lai nghiên cứu thí điểm xây dựng phường xã hội chủ nghĩa

TPO - Ngày 5/8, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã đến dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai.

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026).

Cùng dự ngày hội có Thượng tướng Đặng Hồng Đức -Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Thái Đại Ngọc; Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn.

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, qua 21 năm triển khai, ngày hội đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, củng cố mối quan hệ "gắn bó máu thịt" giữa lực lượng công an với nhân dân, xây dựng vững chắc "thế trận an ninh nhân dân" và "thế trận lòng dân".

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà cho các cá nhân thuộc gia đình chính sách và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn phường Hoài Nhơn Bắc.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả ấn tượng của phường Hoài Nhơn Bắc cũng như tỉnh Gia Lai, ông Trịnh Văn Quyết đánh giá cao các mô hình hiệu quả đã và đang được nhân rộng, như: “Tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục đối tượng Fulro tại cộng đồng”, “Camera giám sát an ninh”, “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”, “Tuyên truyền tốt - Hòa giải thành, xóa mâu thuẫn”, “Hội Phụ nữ phường phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng”...

Để phát huy cao nhất sức mạnh của nhân dân và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, giữ vững môi trường an ninh, an toàn cho phát triển, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Gia Lai tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trước hết là Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 22-NQ/TW.

Cùng với đó, quán triệt đến chi bộ, cán bộ, đảng viên, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Cần kiên quyết khắc phục tình trạng nghị quyết đã có, thể chế đã đủ nhưng các cấp không nắm, không bàn, không triển khai. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đi sâu, đi sát, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân và gương mẫu đi đầu thực hiện.

Đặc biệt, cần xác định tiếp tục phát huy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn chặt với bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và 2 mục tiêu 100 năm. Không những vậy, phải cần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, chú trọng gia đình chính sách, người có công, người yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức (ảnh trái) và Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tặng hoa, bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trên địa bàn phường Hoài Nhơn Bắc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, nên đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng, nâng cao sức đề kháng tư tưởng của nhân dân trước thông tin xấu độc; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, kịp thời biểu dương, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo và các điển hình tiên tiến.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cần tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, Quân đội với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa công an cấp xã, ban chỉ huy quân sự cấp xã với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ và quần chúng nhân dân; hiệp đồng chặt chẽ, thông tin thông suốt, không chồng chéo, không bỏ trống địa bàn.

Ông Trịnh Văn Quyết đề nghị tỉnh Gia Lai nghiên cứu, lựa chọn Hoài Nhơn Bắc là một trong những địa bàn thí điểm mô hình phường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; làm thật, làm chắc, có sản phẩm cụ thể để nhân rộng.

Đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Gia Lai nói riêng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tiếp tục xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng, không để phát sinh điểm nóng. Cán bộ, chiến sĩ Công an phải thực sự gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân.