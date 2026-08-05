Phần mềm và trò chơi giải trí là một trong 11 ngành công nghiệp văn hóa của Hà Nội

TPO - Hà Nội nhận diện 11 ngành công nghiệp văn hóa của Thành phố, gồm: Điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; nghệ thuật biểu diễn; phần mềm và trò chơi giải trí; quảng cáo; thủ công mỹ nghệ; du lịch văn hóa; thiết kế sáng tạo; truyền hình và phát thanh; xuất bản và ẩm thực.

Ngày 5/8, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà phê duyệt Đề án “Bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành Công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Bộ chỉ tiêu là công cụ đo lường sự phát triển của các ngành CNVH, xác định mức đóng góp vào GRDP và phục vụ hoạch định chính sách phát triển lĩnh vực văn hóa, sáng tạo.

Ảnh minh họa. Ảnh: Công Bắc

Một trong những nội dung trọng tâm của Đề án là nhận diện đầy đủ 11 ngành CNVH của Hà Nội gồm: Điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; nghệ thuật biểu diễn; phần mềm và trò chơi giải trí; quảng cáo; thủ công mỹ nghệ; du lịch văn hóa; thiết kế sáng tạo; truyền hình và phát thanh; xuất bản và ẩm thực.

Bộ chỉ tiêu thống kê gồm 62 chỉ tiêu, chia thành 7 nhóm. Trong đó, nhóm đóng góp kinh tế (9 chỉ tiêu), đo lường quy mô thị trường và động lực tăng trưởng vĩ mô. Trọng tâm là doanh thu, giá trị gia tăng, tỷ trọng trong GRDP và các giá trị đặc thù như doanh thu làng nghề, ẩm thực di sản.

Nhóm lao động và nguồn nhân lực (10 chỉ tiêu), theo dõi quy mô lao động, năng suất lao động, lao động sáng tạo trình độ cao và các chỉ tiêu về bình đẳng giới.

Nhóm đầu tư và phát triển doanh nghiệp (8 chỉ tiêu), giám sát doanh nghiệp thành lập mới, vốn đầu tư phát triển và hiệu quả vốn. Đặc biệt, bổ sung tỷ lệ vốn FDI vào CNVH.

Nhóm năng lực sáng tạo và bản quyền (8 chỉ tiêu), lượng hóa "Vốn trí tuệ" qua số lượng đăng ký bản quyền, văn bằng bảo hộ SHTT và các sản phẩm OCOP làng nghề từ 3 sao trở lên.

Nhóm thị trường và thụ hưởng văn hóa (10 chỉ tiêu), phản ánh cầu qua doanh thu du lịch văn hóa, chi tiêu văn hóa của hộ gia đình và tỷ lệ tiêu dùng sản phẩm văn hóa số.

Nhóm hạ tầng và di sản văn hóa (11 chỉ tiêu), đánh giá hiệu quả số hóa di sản, không gian sáng tạo và các mô hình đặc thù như Khu phát triển thương mại và văn hóa.

Nhóm quản lý nhà nước và chỉ số tổng hợp (6 chỉ tiêu), đo lường chi ngân sách cho CNVH, thời gian thủ tục hành chính và sản phẩm khoa học cao nhất là Chỉ số tổng hợp CNVH.

Trong năm 2026, Thành phố sẽ triển khai tính Bộ chỉ tiêu thống kê các CNVH năm 2026. Kiểm chứng tính khả thi, độ tin cậy và khả năng đo lường của hệ thống 62 chỉ tiêu trong thực tế quản lý.

Giai đoạn từ năm 2027, đưa hệ thống vào vận hành ổn định, thực hiện thu thập, tổng hợp và công bố thông tin định kỳ, đồng thời phục vụ trực tiếp công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách phát triển CNVH của Thành phố.

Báo cáo CNVH Hà Nội dự kiến cũng được công bố định kỳ hằng năm, phản ánh đầy đủ thực trạng, xu hướng phát triển và mức độ đóng góp của CNVH đối với tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố.