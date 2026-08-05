Loại vốn không nằm trên sổ sách của đế chế DatVietVAC

TPO - Sáng 5/8, hàng trăm người hâm mộ tập trung trước trụ sở DatVietVAC tại số 222 Pasteur, TPHCM, trong khi hàng chục nghệ sĩ, đối tác và thương hiệu gửi hoa chúc mừng doanh nghiệp mở sổ đăng ký mua cổ phần lần đầu ra công chúng.

VIDEO: Toàn cảnh buổi mở sổ IPO tại trụ sở DatVietVAC.

Cảnh tượng chưa từng có

Sáng 5/8, khu vực đường Pasteur giao Điện Biên Phủ đông kín người. Từ bên kia đường, từng nhóm khán giả mang theo bảng cổ vũ và quà tặng hướng về trụ sở DatVietVAC tại số 222 Pasteur. Một số người có mặt từ lúc 2h sáng, ngồi chờ dọc vỉa hè để giữ vị trí gần cổng.

Bên trong, hàng loạt lẵng hoa chúc mừng từ đối tác, nghệ sĩ, thương hiệu và người hâm mộ được gửi đến từ sáng sớm, phủ kín khu vực trước cổng. Tiếng hò reo vang lên mỗi khi nghệ sĩ xuất hiện, tạo nên không khí như ngày hội của khán giả DatVietVAC.

Với hơn 300 khán giả, điều khiến họ hạnh phúc nhất là được gặp các “anh trai”, “em xinh” của Vũ trụ Say hi. Trong ngày 5/8, họ còn đến chúc mừng doanh nghiệp đứng sau dàn nghệ sĩ thần tượng thế hệ mới chính thức mở sổ IPO.

Đó là điểm khác biệt của sự kiện DatVietVAC Premiere “Say Hi” - The IPO of V-Culture. Thị trường vốn thường quen với hình ảnh ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán và các định chế tài chính trong ngày doanh nghiệp mở sổ. Trong khi đó, những vị khách đầu tiên tại số 222 Pasteur lại là nghệ sĩ, đối tác và hàng trăm khán giả trẻ.

Cảnh tượng này hiếm thấy tại sự kiện IPO ở Việt Nam. Sự hiện diện của nghệ sĩ, đối tác và fandom cho thấy cách doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa tích lũy giá trị qua hơn 30 năm.

Thành lập năm 1994, DatVietVAC là một trong những doanh nghiệp tiên phong của ngành truyền thông và giải trí Việt Nam. Từ thế mạnh sản xuất các định dạng truyền hình có bản quyền quốc tế, doanh nghiệp từng bước phát triển thành hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí. Từ năm 2024, DatVietVAC đẩy mạnh chiến lược “100% Original Vietnam”, với những chương trình như Anh trai say hi, Em xinh say hi.

Các chương trình không chỉ dừng ở nội dung phát sóng mà còn được mở rộng thành hệ sinh thái gồm âm nhạc, concert, nền tảng số, hoạt động thương mại và cộng đồng người hâm mộ. Đây cũng là nơi góp phần tạo dựng một thế hệ nghệ sĩ trẻ, thu hút sự quan tâm của hàng triệu khán giả Việt Nam.

Không khí tại số 222 Pasteur cho thấy tài sản khó sao chép của DatVietVAC không chỉ là những IP giải trí, mà còn nằm ở niềm tin và sự tín nhiệm được gây dựng với nghệ sĩ, đối tác, thương hiệu và công chúng. Giá trị được tích lũy qua 32 năm bằng uy tín trong hợp tác, sự nhất quán trong vận hành và khả năng liên tục tạo ra các sản phẩm văn hóa đáp ứng nhu cầu giải trí của người Việt.





'Ngày này 32 năm trước...'

Đó là phát biểu mở màn của ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập DatVietVAC - trước giờ cùng ban lãnh đạo và các thành viên đồng sáng lập thực hiện nghi thức công bố dấu mốc IPO.

Phát biểu trước đội ngũ nhân sự, nghệ sĩ, đối tác và người hâm mộ, ông Đinh Bá Thành nhắc lại thời điểm doanh nghiệp được thành lập năm 1994.

“Ngày này 32 năm trước, DatVietVAC - công ty media tư nhân đầu tiên, ra đời. Full of Imagination, Freedom, Brotherhood, Creative Excellence và Tham vọng lớn từ ngày đầu. 32 năm sau, DatVietVAC sang một chương mới IPO, trở thành công ty đại chúng với khởi đầu bằng kỷ luật và khắc nghiệt của người dẫn đầu”, ông Đinh Bá Thành nói.

Theo ông Đinh Bá Thành, giá trị doanh nghiệp gây dựng trong hơn ba thập kỷ không chỉ thể hiện qua doanh thu, lợi nhuận hay số lượng chương trình đã sản xuất. Một phần quan trọng nằm ở niềm tin của những người cùng tham gia hệ sinh thái.

Sự kiện được tổ chức đúng dịp DatVietVAC bước sang năm hoạt động thứ 32. Từ một công ty truyền thông tư nhân thành lập năm 1994, doanh nghiệp đã phát triển thành hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất nội dung, quảng cáo, quản lý nghệ sĩ và phân phối nội dung trên nhiều nền tảng.

Theo định hướng của ban lãnh đạo, IPO là bước đi nhằm chuẩn hóa quản trị theo tiêu chuẩn minh bạch quốc tế, gia tăng uy tín thương hiệu và mở rộng kênh huy động vốn dài hạn. Doanh nghiệp hướng tới tạo động lực phát triển, gắn kết đội ngũ nhân sự trong giai đoạn mới.

Sau bài phát biểu, Chủ tịch DatVietVAC mời thành viên đồng sáng lập doanh nghiệp từ 32 năm trước cùng bước lên khu vực trung tâm. Ban lãnh đạo, nghệ sĩ và đại diện đội ngũ nhân sự sau đó tham gia nghi thức kéo màn, đồng thanh đếm ngược công bố IPO DatVietVAC.

Điểm nhấn của sự kiện là khoảnh khắc ông Đinh Bá Thành bước ra ăn mừng cùng đội ngũ nhân viên. Ông xuất hiện với phong thái giản dị, gần gũi trong mũ lưỡi trai và áo phông, khác với hình dung thường thấy về chủ tịch diện vest trang trọng trong ngày đặc biệt. Từ ban lãnh đạo đến hàng trăm nhân sự đều mặc áo đồng phục, hòa vào không khí náo nhiệt, gây chú ý ngã tư Pasteur - Điện Biên Phủ, TPHCM.





Hàng chục nghệ sĩ xuất hiện, người hâm mộ xếp hàng từ rạng sáng

Từ khoảng 8h, nhiều nghệ sĩ bước ra khu vực trước trụ sở trong tiếng reo hò của người hâm mộ. Các Anh Trai Mason Nguyễn, DILLAN, Bùi Duy Ngọc, Lohan, GILL, Phạm Đình Thái Ngân, Đỗ Nam Sơn, DANGHONGHAI, IVAN, HYO cùng các Em Xinh Lamoon, Juky San, Ánh Sáng AZA… lần lượt xuất hiện.

Mỗi lần một nghệ sĩ tiến đến gần hàng rào, hàng trăm điện thoại lập tức được giơ lên. Khán giả đồng thanh gọi tên thần tượng, đưa bảng cổ vũ và đề nghị nghệ sĩ tạo dáng trước ống kính. Các nghệ sĩ liên tục vẫy tay, tạo biểu cảm, nhận quà và giao lưu với những người đứng bên ngoài.

Những màn tương tác gần gũi khiến khoảng cách giữa nghệ sĩ và người hâm mộ gần như được xóa bỏ. Sau nghi thức chính, các nghệ sĩ còn trực tiếp trao quà cho khoảng 100 khán giả được điều phối vào khu vực sự kiện.

Để có vị trí thuận lợi, một số fan đã tới 222 Pasteur từ khoảng 2-3h sáng. Hình ảnh người hâm mộ trải áo, ngồi hoặc nằm nghỉ trên vỉa hè trong lúc chờ trời sáng được chia sẻ trên mạng xã hội. Có người chuẩn bị sẵn nước uống, đồ ăn và sạc dự phòng cho nhiều giờ xếp hàng.

Một tài khoản tham dự sự kiện đăng hình có mặt trước cổng từ rạng sáng, kèm lời nhắn: “Cố gắng dậy sớm để xếp hàng nhận quà và chuẩn bị gặp các Anh Trai và Em Xinh”.

Theo chia sẻ từ các cộng đồng người hâm mộ, một số khán giả ở tỉnh, thành khác đã đến TPHCM từ hôm trước. Có người đặt vé từ Hà Nội vào chỉ để tham dự sự kiện trong buổi sáng, mong được nhìn thấy thần tượng ở khoảng cách gần và cùng chứng kiến dấu mốc mới của đơn vị đứng sau những chương trình họ yêu thích.

Trên mạng xã hội, sự kiện nhanh chóng thu hút lượng thảo luận lớn. Từ khóa liên quan DatVietVAC và IPO xuất hiện trong nhóm chủ đề thịnh hành, với hàng nghìn bài đăng. Người hâm mộ chia sẻ hình ảnh xếp hàng, các lẵng hoa chúc mừng và khoảnh khắc nghệ sĩ tương tác tại 222 Pasteur.

Trong bối cảnh đó, fandom không chỉ là lực lượng theo dõi một nghệ sĩ hay chương trình. Các cộng đồng này trở thành một phần trong hệ sinh thái giải trí, góp phần tạo sức lan tỏa, duy trì vòng đời nội dung và hình thành thị trường tiêu dùng văn hóa.

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