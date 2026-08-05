Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ đảo chính từ lực lượng lục quân

TPO - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng, Học viện Lục quân đứng sau mọi cuộc đảo chính quân sự tại Hàn Quốc, nhưng lại chưa từng phải chịu trách nhiệm giải trình. Ông kêu gọi nhanh chóng sáp nhập các học viện quân sự để giảm thiểu nguy cơ xảy ra thêm một cuộc đảo chính.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Lee Jae Myung đưa ra những nhận định này trong khi nghe báo cáo chính sách từ các Bộ Ngoại giao, Bộ Thống nhất và Bộ Quốc phòng, vào thời điểm chính phủ đang tìm cách hợp nhất các học viện quân sự của Lục quân, Hải quân và Không quân thành một cơ sở duy nhất.

Ông Lee chỉ ra rằng, các sĩ quan tốt nghiệp Học viện Quân sự Hàn Quốc là những người đứng sau mọi cuộc đảo chính quân sự tại nước này, nhưng cho đến nay, học viện vẫn chưa phải chịu trách nhiệm.

Đặc biệt, Tổng thống Lee Jae Myung lưu ý đến nguy cơ xảy ra một cuộc đảo chính khác do giới tinh hoa trong lực lượng lục quân thực hiện, và đặt câu hỏi: "Liệu họ có thể tái diễn hành động đó trong tương lai hay không?"

"Liệu có chấp nhận được việc tách biệt và phát triển riêng rẽ các quân chủng khi một quân chủng vươn lên thống trị áp đảo toàn quân đội, thực hiện cuộc đảo chính làm rung chuyển đất nước mà vẫn không phải chịu trách nhiệm?”, ông Lee Jae Myung nói, đồng thời cho rằng việc hợp nhất các học viện quân sự có thể giảm thiểu nguy cơ này.

Những phát biểu của ông Lee được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng đang tìm cách thành lập một học viện quân sự hợp nhất. Động thái này diễn ra sau vụ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật vào năm 2024. Vụ việc có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là ông Kim Yong-hyun, một cựu sinh viên Học viện Quân sự Hàn Quốc.

Trong phiên họp, Tổng thống Lee Jae Myung cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên giữa những biến động của trật tự quốc tế, đồng thời lưu ý rằng động thái này sẽ góp phần hỗ trợ nền kinh tế quốc gia.

"Đây là thời kỳ trật tự quốc tế đầy biến động. Điều quan trọng nhất hiện nay là hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên”.

"Hòa bình chính là lương thực. Hòa bình chính là kinh tế”, ông Lee Jae Myung nói.

Tổng thống Lee Jae Myung cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi các vấn đề an ninh và ngoại giao trở thành đề tài cho những tranh cãi đảng phái tại Hàn Quốc. Ông cam kết sẽ mang lại kết quả thực tế thông qua các hành động cần thiết thay vì chỉ tranh luận bằng lời nói.

Ông Lee cũng chỉ đạo Bộ Thống nhất tiếp tục thực hiện chính sách của chính phủ về thúc đẩy hòa bình với Triều Tiên, bất chấp việc Bình Nhưỡng liên tục phớt lờ các đề nghị đối thoại từ phía Seoul.

"Sẽ rất khó để cải thiện quan hệ một cách dễ dàng sau quãng thời gian dài đối đầu và phớt lờ lẫn nhau”, Tổng thống Lee Jae Myung nhận định, nói thêm rằng bất chấp tình hình đó, "chính sách theo đuổi hòa bình và cùng tồn tại vẫn cần được duy trì”.