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Ra mắt 15.000 trang sách về cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz

Thu An

TPO - Bộ sách "Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz" giới thiệu các bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn, thông điệp và nhiều văn kiện quan trọng của Chủ tịch Fidel Castro Ruz trong suốt quá trình hoạt động cách mạng sôi nổi và bền bỉ của ông.

Chiều 5/8, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ giới thiệu bộ sách Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz, gồm 24 tập bằng tiếng Tây Ban Nha. Đây là sự kiện có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz (13/8/1926 -13/8/2026) - nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Cuba.

Ông Trần Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì buổi lễ.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm khẳng định việc NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trung tâm Fidel Castro Ruz (Cuba) triển khai biên tập, xuất bản bộ sách có ý nghĩa chính trị, văn hóa và đối ngoại sâu sắc.

Bộ sách Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn, thông điệp và nhiều văn kiện quan trọng của Chủ tịch Fidel Castro Ruz trong suốt quá trình hoạt động cách mạng sôi nổi và bền bỉ của ông.

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Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm (bìa trái) và Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm (bìa phải) trao tặng bộ sách cho ông Rogelio Polanco Fuentes - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam (thứ hai từ phải sang) và ông Maiker Comendador Escalante - Tham tán, Phó Đại sứ Cuba tại Việt Nam.

Bộ sách có tổng dung lượng gần 15.000 trang, gồm 4 nội dung lớn, tương ứng với các chặng đường phát triển của cách mạng Cuba và cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz.

Xuyên suốt các tập sách là tư tưởng nhất quán của Fidel Castro Ruz về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vai trò của nhân dân, tinh thần đoàn kết quốc tế và khát vọng xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng và phát triển bền vững.

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PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật - nói về ý nghĩa của bộ sách.

Cùng với 23 tập nội dung là tập 24 - Mục lục tổng hợp của toàn bộ công trình, được biên soạn nhằm hệ thống hóa các văn kiện, góp phần hoàn thiện bức tranh toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp và di sản tư tưởng của Fidel Castro Ruz.

Đây là nguồn tư liệu có giá trị đối với các nhà nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba, bạn đọc trên thế giới trong việc tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Fidel Castro Ruz.

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Ông Rogelio Polanco Fuentes - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam cho biết bộ sách sẽ được giới thiệu tại Hội thảo quốc tế lần thứ nhất với chủ đề "Fidel: Di sản và tương lai", được tổ chức tại La Habana.

Ông Rogelio Polanco Fuentes - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam - khẳng định việc xuất bản ấn phẩm đầu tiên bằng tiếng Tây Ban Nha của bộ sách Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Fidel Castro Ruz tại Việt Nam là nghĩa cử cao đẹp của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.

Đại sứ cho biết bộ sách sẽ được giới thiệu tại Hội thảo quốc tế lần thứ nhất với chủ đề "Fidel: Di sản và tương lai", tổ chức tại La Habana (Cuba).

Theo Đại sứ, bộ sách sẽ góp phần giúp các thế hệ trẻ Cuba, Việt Nam và bạn bè quốc tế tiếp cận, nghiên cứu, kế thừa di sản tư tưởng và thực tiễn cách mạng của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz.

Thu An
#giới thiệu bộ sách về Fidel Castro Ruz #tư tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội #quan hệ Việt Nam Cuba qua công trình sách #vai trò của Fidel Castro trong cách mạng Cuba

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