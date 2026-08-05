Thống nhất làm đường hầm Tam Đảo trị giá gần 5.800 tỷ đồng

TPO - Tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ thống nhất đầu tư đường hầm Tam Đảo gần 5.800 tỷ đồng. Tuyến đường hoàn thành sẽ rút ngắn 40km kết nối Thái Nguyên - Phú Thọ - Hà Nội.

Chiều 5/8, UBND tỉnh Thái Nguyên và UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị trao đổi phương án triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường hầm Tam Đảo kết nối tỉnh Thái Nguyên - tỉnh Phú Thọ - Hà Nội. Đây được đánh giá là dự án hạ tầng có ý nghĩa chiến lược, góp phần tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển du lịch cho khu vực.

Theo phương án đề xuất, dự án có điểm đầu kết nối với đường ĐT.261B thuộc xã Quân Chu (tỉnh Thái Nguyên), điểm cuối kết nối với Quốc lộ 2B thuộc xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ). Toàn tuyến dài khoảng 19,65 km, trong đó hầm xuyên núi Tam Đảo dài khoảng 2km. Dự án được đầu tư đồng bộ gồm hầm, đường dẫn, hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống thu phí và các công trình phụ trợ.

Các đại biểu đi thực địa khu vực dự án.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.800 tỷ đồng. Dự án được đề xuất triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT. Trong đó, phần vốn Nhà nước tham gia khoảng 50% tổng mức đầu tư, phần còn lại do nhà đầu tư huy động. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn cho biết, đến nay cả hai địa phương đã hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch, tạo nền tảng thuận lợi để triển khai dự án.

Theo ông Vương Quốc Tuấn, cuối năm 2026, Thái Nguyên dự kiến triển khai các dự án thuộc quần thể du lịch hồ Núi Cốc. Song song với đó, tỉnh đang tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư nhiều dự án du lịch trọng điểm.

Đặc biệt, việc kết nối sườn Đông Tam Đảo của Thái Nguyên với sườn Tây Tam Đảo sẽ mở ra không gian phát triển mới, khai thác hiệu quả tiềm năng về sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa và du lịch, tạo động lực phát triển cho cả vùng.

Phối cảnh Dự án đường hầm Tam Đảo.

Theo tính toán, sau khi hoàn thành, tuyến đường hầm sẽ rút ngắn khoảng 40km so với hiện nay, góp phần tăng cường kết nối giữa Thái Nguyên, Phú Thọ với Thủ đô Hà Nội; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và du lịch.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ phương án tuyến đi qua khu vực rừng đặc dụng; hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đồng thời, nghiên cứu phương án huy động nguồn lực nhằm bảo đảm tính khả thi của dự án.

Cũng tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường khẳng định, tỉnh đang tập trung đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển. Trong đó, Dự án đường hầm Tam Đảo được xác định là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với liên kết vùng và phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh, nếu được cấp có thẩm quyền giao làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án, tỉnh sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan để hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định.