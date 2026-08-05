Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cháy lớn chợ Biên Hòa, nhiều ki-ốt bị thiêu rụi

Văn Quân - Nguyễn Dũng

TPO - Hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại chợ Biên Hòa (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai). Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm nhiều ki-ốt kinh doanh. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy được huy động đến hiện trường để khống chế đám cháy.

Hình ảnh cháy chợ Biên Hòa ( Đồng Nai) do người dân ghi lại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 20h tối nay, ngày 5/8, ngọn lửa bùng phát từ một gian hàng bên trong chợ Biên Hòa (Đồng Nai). Chỉ trong thời gian ngắn, lửa lan nhanh sang nhiều ki-ốt liền kề ở mặt tiền chợ, tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ khoảng cách xa.

chay-cho2.png
Lửa cháy đỏ rực cả khu vực chợ.

Phát hiện vụ việc, lực lượng bảo vệ chợ cùng người dân đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành do đám cháy bùng phát quá nhanh.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an Đồng Nai đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, đồng thời phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn và ngăn ngọn lửa lan rộng sang các khu vực xung quanh.

chay-cho1.png
chay-cho.png
Những hình ảnh ban đầu từ vụ cháy chợ Biên Hòa.

Đến khoảng 21h cùng ngày, công tác chữa cháy vẫn đang được khẩn trương triển khai. Nhiều ki-ốt được cho là đã bị lửa thiêu rụi. Cơ quan chức năng vẫn chưa thống kê được thiệt hại về tài sản cũng như chưa ghi nhận thông tin về thương vong.

1785939753931-6816683116076674003-6816683116076674003-f9ea3ade84fd8cfa41e0c55f8c1ec970.jpg
1785939753771-6816683116076674003-6816683116076674003-0dd13a1fa9de297bf4befe40b97f33d2.jpg
Giao thông quanh khu vực chợ bị cháy ùn tắc, hỗn loạn.

Chợ Biên Hòa chỉ cách UBND TP Đồng Nai chưa đầy 1km. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tiền Phong sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ cháy trên.

Văn Quân - Nguyễn Dũng
#Cháy lớn tại chợ Biên Hòa khiến nhiều ki-ốt bị thiêu rụi #chợ Biên Hòa #cháy lớn #đồng Nai #cứu hỏa #thiệt hại #đám cháy #bảo vệ #đang cháy lớn ở chợ Biên Hòa

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe