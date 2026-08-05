Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cứu 30 ngư dân trên tàu cá bị cháy trên biển Nha Trang

Phùng Quang

TPO - Sau nhiều giờ cứu hộ xuyên đêm trên vùng biển cách Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 40 hải lý, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã khống chế đám cháy trên tàu cá QNg 95157 TS, đưa toàn bộ 30 ngư dân cùng phương tiện vào bờ an toàn.

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, lúc 14h55 ngày 4/8, đơn vị nhận được tin báo từ người nhà tàu cá QNg 95157 TS về việc tàu bị cháy khoang máy khi đang hoạt động trên vùng biển cách Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 40 hải lý về phía Đông Bắc. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 30 ngư dân.

anh-man-hinh-2026-08-05-luc-130637.png
Lực lượng chức năng tiếp cận được tàu gặp nạn lúc trời đã tối.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã phát thông báo hàng hải khẩn cấp, đồng thời phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân huy động các tàu cá hoạt động gần hiện trường tham gia ứng cứu.

Ba tàu nước ngoài gồm DINGHENG52 (Trung Quốc), BBC NORFOLK (Antigua và Barbuda) và HANSA OSTERBURG (Bồ Đào Nha) cũng được đề nghị hỗ trợ cảnh giới, tham gia cứu nạn.

Trước tính chất đặc biệt khẩn cấp của vụ việc, Trung tâm đã báo cáo Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam để điều động khẩn cấp hai tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 272 và SAR 273 từ Nam Nha Trang đến hiện trường.

Đến 20h10 cùng ngày, tàu SAR 273 tiếp cận được tàu cá gặp nạn. Phối hợp với tàu cá QNg 90944 TS đã có mặt trước đó, lực lượng cứu nạn nhanh chóng triển khai chữa cháy, đồng thời cử tổ y tế lên tàu chăm sóc sức khỏe, ổn định tâm lý cho các ngư dân. Vụ việc khiến một ngư dân bị thương ở cánh tay phải do va đập trong lúc hoảng loạn. Người này đã được sơ cứu và theo dõi sức khỏe.

luc-luong-chuyen-nganh-tim-kiem-cuu-nan-hang-hai-cham-soc-y-te-cho-ngu-dan-bi-thuong-17859037036641761278546.jpg
Lực lượng chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn hàng hải chăm sóc y tế cho ngư dân bị thương.

Sau nhiều giờ cứu hộ, đến 5h30 ngày 5/8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã đưa toàn bộ 30 ngư dân cùng tàu cá QNg 95157 TS về cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV tại phường Nam Nha Trang an toàn, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tàu cá QNg 95157 TS gặp nạn. Trước đó, ngày 6/3/2026, con tàu này cũng từng được lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải hỗ trợ đưa 34 ngư dân vào bờ an toàn sau một sự cố trên biển.

Phùng Quang
#Nha Trang #tàu cá gặp nạn #ngư dân #Trung tâm Phối hợp tìm kiếm #cứu nạn hàng hải Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe