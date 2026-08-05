Cứu 30 ngư dân trên tàu cá bị cháy trên biển Nha Trang

TPO - Sau nhiều giờ cứu hộ xuyên đêm trên vùng biển cách Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 40 hải lý, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã khống chế đám cháy trên tàu cá QNg 95157 TS, đưa toàn bộ 30 ngư dân cùng phương tiện vào bờ an toàn.

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, lúc 14h55 ngày 4/8, đơn vị nhận được tin báo từ người nhà tàu cá QNg 95157 TS về việc tàu bị cháy khoang máy khi đang hoạt động trên vùng biển cách Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 40 hải lý về phía Đông Bắc. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 30 ngư dân.

Lực lượng chức năng tiếp cận được tàu gặp nạn lúc trời đã tối.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã phát thông báo hàng hải khẩn cấp, đồng thời phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân huy động các tàu cá hoạt động gần hiện trường tham gia ứng cứu.

Ba tàu nước ngoài gồm DINGHENG52 (Trung Quốc), BBC NORFOLK (Antigua và Barbuda) và HANSA OSTERBURG (Bồ Đào Nha) cũng được đề nghị hỗ trợ cảnh giới, tham gia cứu nạn.

Trước tính chất đặc biệt khẩn cấp của vụ việc, Trung tâm đã báo cáo Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam để điều động khẩn cấp hai tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 272 và SAR 273 từ Nam Nha Trang đến hiện trường.

Đến 20h10 cùng ngày, tàu SAR 273 tiếp cận được tàu cá gặp nạn. Phối hợp với tàu cá QNg 90944 TS đã có mặt trước đó, lực lượng cứu nạn nhanh chóng triển khai chữa cháy, đồng thời cử tổ y tế lên tàu chăm sóc sức khỏe, ổn định tâm lý cho các ngư dân. Vụ việc khiến một ngư dân bị thương ở cánh tay phải do va đập trong lúc hoảng loạn. Người này đã được sơ cứu và theo dõi sức khỏe.

Lực lượng chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn hàng hải chăm sóc y tế cho ngư dân bị thương.

Sau nhiều giờ cứu hộ, đến 5h30 ngày 5/8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã đưa toàn bộ 30 ngư dân cùng tàu cá QNg 95157 TS về cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV tại phường Nam Nha Trang an toàn, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tàu cá QNg 95157 TS gặp nạn. Trước đó, ngày 6/3/2026, con tàu này cũng từng được lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải hỗ trợ đưa 34 ngư dân vào bờ an toàn sau một sự cố trên biển.