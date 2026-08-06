Chỉ được mời đóng vai tiểu tam, Quỳnh Nga quyết định dừng đóng phim

TPO - Diễn viên Quỳnh Nga chia sẻ cô đã đọc nhiều bình luận cho rằng cô nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Người đẹp nói cô đã gần 40 tuổi nên cũng có nhu cầu làm đẹp cho bản thân. Cô không ngại bị chê xấu và cảm thấy hài lòng với vẻ ngoài của mình.
Quỳnh Nga cho biết thời điểm đó cô nhận được những lời lẽ nặng nề khi vào vai tiểu tam. Sau khi phim phát sóng, trang cá nhân của cô bị mọi người tràn vào chửi bới. "Tôi không hiểu sao mọi người không phân được giữa phim và đời thực", cô nói.
Quỳnh Nga cho rằng nếu cô tiếp tục nhận một vai diễn giống nhân vật Nhã và nếu bị ghét thì cơn thịnh nộ của dư luận sẽ là cấp số nhân. "Tôi không muốn mình bị đóng khung với những nhân vật tiểu tam", cô nói.
Quỳnh Nga cũng nhận nhiều bình luận khiếm nhã về chuyện thẩm mỹ. Nhiều khán giả cho rằng cô nghiện dao kéo khiến gương mặt thay đổi. Quỳnh Nga chia sẻ: "Thật ra việc mọi người nghi ngờ tôi thẩm mỹ rất bình thường. Đến độ tuổi nào đấy, phụ nữ đều cần phải làm đẹp. Tôi cũng phải già đi và cũng cần chăm sóc cho bản thân. Tôi chắc chắn 100% những người bình luận tiêu cực về ngoại hình của tôi chưa bao giờ gặp tôi ngoài đời".
Quỳnh Nga nói cô cảm thấy ổn với ngoại hình của mình và không có nhu cầu làm hài lòng bất cứ ai. "Chê tôi xấu cũng được. Không đẹp cũng không sao cả. Bởi vì tôi đâu tự nhận là mình đẹp'', diễn viên chia sẻ.