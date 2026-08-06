Chỉ được mời đóng vai tiểu tam, Quỳnh Nga quyết định dừng đóng phim

TPO - Diễn viên Quỳnh Nga chia sẻ cô đã đọc nhiều bình luận cho rằng cô nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Người đẹp nói cô đã gần 40 tuổi nên cũng có nhu cầu làm đẹp cho bản thân. Cô không ngại bị chê xấu và cảm thấy hài lòng với vẻ ngoài của mình.