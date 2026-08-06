Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Chỉ được mời đóng vai tiểu tam, Quỳnh Nga quyết định dừng đóng phim

Duy Nam - Dương Triều

TPO - Diễn viên Quỳnh Nga chia sẻ cô đã đọc nhiều bình luận cho rằng cô nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Người đẹp nói cô đã gần 40 tuổi nên cũng có nhu cầu làm đẹp cho bản thân. Cô không ngại bị chê xấu và cảm thấy hài lòng với vẻ ngoài của mình.

tp-1-35.jpg
Sau khi công khai chuyện tình cảm với NSƯT Việt Anh, diễn viên Quỳnh Nga nhận được sự quan tâm của công chúng. Những năm gần đây, Quỳnh Nga ít xuất hiện trên màn ảnh mà tập trung cho công việc kinh doanh thời trang và phòng nhảy. Năm 2019, Quỳnh Nga đảm nhận vai Nhã trong Về nhà đi con. Dù vai diễn tạo được hiệu ứng nhưng cô cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều, tiêu cực, gây ảnh hưởng lớn tới tinh thần. Kể từ đó, Quỳnh Nga ít đóng phim mà lui về hậu trường.
tp-1-33.jpg
tp-1-34.jpg
Quỳnh Nga cho biết thời điểm đó cô nhận được những lời lẽ nặng nề khi vào vai tiểu tam. Sau khi phim phát sóng, trang cá nhân của cô bị mọi người tràn vào chửi bới. "Tôi không hiểu sao mọi người không phân được giữa phim và đời thực", cô nói.
tp-1-30.jpg
Trước sức ép dư luận, Quỳnh Nga trốn trong nhà cả tuần. Sự việc cũng khiến cô mất nhiệt huyết với nghệ thuật và dần rời xa màn ảnh. "Mỗi lần như thế, tôi lại thu mình lại. Sau đó, tôi tiếp tục nhận được lời mời tham gia những bộ phim khác, nhưng vẫn là dạng vai giống như nhân vật Nhã và tôi đã từ chối", nữ diễn viên chia sẻ.
tp-1-27.jpg
tp-1-28.jpg
Quỳnh Nga cho rằng nếu cô tiếp tục nhận một vai diễn giống nhân vật Nhã và nếu bị ghét thì cơn thịnh nộ của dư luận sẽ là cấp số nhân. "Tôi không muốn mình bị đóng khung với những nhân vật tiểu tam", cô nói.
tp-1-23.jpg
Quỳnh Nga cho biết mỗi khi gặp khủng hoảng, cô tự tìm cách thoát ra mà không chia sẻ với diễn viên Việt Anh vì sợ làm phiền. "Anh Việt Anh cũng sẽ có những vấn đề riêng của mình. Những khi gặp chuyện, tôi sẽ tìm tới những người chị em của tôi. Mọi người đều có tinh thần rất tích cực và tôi sẽ lấy đó để làm động lực", cô nói.
tp-1-26.jpg
tp-1-13.jpg
Quỳnh Nga cũng nhận nhiều bình luận khiếm nhã về chuyện thẩm mỹ. Nhiều khán giả cho rằng cô nghiện dao kéo khiến gương mặt thay đổi. Quỳnh Nga chia sẻ: "Thật ra việc mọi người nghi ngờ tôi thẩm mỹ rất bình thường. Đến độ tuổi nào đấy, phụ nữ đều cần phải làm đẹp. Tôi cũng phải già đi và cũng cần chăm sóc cho bản thân. Tôi chắc chắn 100% những người bình luận tiêu cực về ngoại hình của tôi chưa bao giờ gặp tôi ngoài đời".
tp-1-20.jpg
tp-1-21.jpg
Quỳnh Nga nói cô cảm thấy ổn với ngoại hình của mình và không có nhu cầu làm hài lòng bất cứ ai. "Chê tôi xấu cũng được. Không đẹp cũng không sao cả. Bởi vì tôi đâu tự nhận là mình đẹp'', diễn viên chia sẻ.
tp-1-5.jpg
Quỳnh Nga nói hiện tại cô tập trung vào công việc kinh doanh và bận rộn với việc hoàn thiện nội thất cho ngôi nhà chung vừa mua cùng diễn viên Việt Anh. Người đẹp hài lòng với hiện tại và tự nhận mình không phải người tham vọng.
tp-1-19.jpg
''Những ai quen tôi sẽ biết tôi là người sống đơn giản. Nếu như tôi là người bon chen trong công việc thì có thể tôi đã có nhiều cơ hội thăng tiến trong nghệ thuật. Nhìn lại, tôi thấy mọi thứ của mình hiện tại đều ổn'', cô chia sẻ.
tp-1-16.jpg
Ở tuổi 38, Quỳnh Nga nói cô chưa có kế hoạch kết hôn hay sinh con. Nữ diễn viên thừa nhận từng nghĩ đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Cô cho rằng đó là việc khá văn minh và không sợ bị đánh giá. Tuy nhiên, Quỳnh Nga vẫn muốn con mình được sinh ra trong gia đình có đầy đủ bố mẹ.
tp-1-12.jpg
Quỳnh Nga nói dù đã ở mốc gần 40 tuổi nhưng cô thấy mình còn trẻ. ''Tôi không gặp áp lực là mình đã 40 tuổi nên phải lập gia đình hay sinh con'', cô chia sẻ.
Duy Nam - Dương Triều
#Diễn viên Quỳnh Nga #Quỳnh Nga công khai yêu Việt Anh #Quỳnh Nga và Việt Anh công khai tình cảm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe