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Pháp luật

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Giải quyết mâu thuẫn giao thông bằng dao, kẻ vào tù người mang thương tật suốt đời

Tân Châu
Tân Châu

TPO - Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Thái Kiên Trì đã dùng dao đâm đối phương trọng thương và phải trả giá bằng bản án 12 năm tù.

Chiều 5/8, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thái Kiên Trì (SN 1988, quê Kiên Giang, nay thuộc tỉnh An Giang) 12 năm tù về tội “Giết người”.

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Bị cáo Thái Kiên Trì tại phiên tòa chiều 5/8.

HĐXX nhận định hành vi dùng dao - hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu trên cơ thể người khác thể hiện sự nguy hiểm, đủ căn cứ xác định bị cáo Trì phạm tội “Giết người”. Tuy nhiên, bị hại cũng có một phần lỗi khi đánh Trì trước. Bị cáo thành khẩn khai báo nên được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, khoảng 10h30 ngày 4/1/2023, Trì điều khiển xe máy lưu thông trên đường A4, quận Tân Bình (cũ), TPHCM. Khi đến giao lộ A4 - Nguyễn Thế Lộc, Trì thấy ô tô do anh Nguyễn Văn Cảnh (SN 1986) điều khiển đang bật đèn xi-nhan để quay đầu. Cho rằng ô tô “cản đường”, Trì điều khiển xe vượt qua rồi quay lại cự cãi với anh Cảnh.

Sau khi lời qua tiếng lại, Trì dừng xe trước một căn nhà trên đường A4. Anh Cảnh cũng dừng ô tô, xuống xe và trong lúc cự cãi đã đấm hai cái trúng mắt Trì. Bị cáo này đánh trả rồi lấy con dao cất trong túi đeo trước ngực đâm vào vùng ngực đối phương.

Hai bên tiếp tục giằng co. Anh Cảnh rút dao tấn công lại khiến Trì bị thương ở ngón tay và vai. Anh Cảnh được người dân đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định xác định nạn nhân bị nhiều thương tích, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 41%. Trong khi đó, Trì bị thương tích 4%.

Tân Châu
Tân Châu
#Thái Kiên Trì #Giết người #TAND TPHCM #Dùng dao đâm người

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