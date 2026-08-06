Câu chuyện đẹp về 'Hòa vá ổ gà' miễn phí ở Nghệ An

TPO - Nhiều năm qua, không quản ngày đêm, anh Lê Văn Hòa (SN 1990, xã Kim Liên, Nghệ An) lặng lẽ đi tìm và vá ổ gà trên các tuyến đường, biến việc làm nhỏ bé thành hành động đẹp lan tỏa trong cộng đồng.

Những đêm lặng lẽ vá đường

23 giờ, khi nhiều ngôi nhà chìm vào tĩnh lặng, trên con đường dẫn vào chợ Sáo (xã Kim Liên, Nghệ An) vẫn thấp thoáng ánh đèn pin. Giữa mùi nhựa đường nóng hăng hắc, vài người cặm cụi quét sạch đất cát, khò nóng lớp nhựa rồi dùng máy đầm nén chặt từng vết vá. Người luôn cúi xuống kiểm tra mặt đường sau cùng là anh Lê Văn Hòa.

Ở Kim Liên, nhiều người không còn gọi anh bằng tên thật mà trìu mến gọi là "Hòa vá ổ gà". Biệt danh ấy xuất phát từ hình ảnh quen thuộc của anh cùng nhóm thiện nguyện lặng lẽ vá những đoạn đường hư hỏng suốt nhiều năm qua.

Anh Lê Văn Hòa cùng nhóm thiện nguyện đang lấp ổ gà trong đêm.

Mỗi lần phát hiện một ổ gà trên đường, anh Hòa đều dừng xe chụp ảnh, đo kích thước rồi tính toán phương án sửa chữa. Để có vật liệu, anh chủ động liên hệ các đơn vị thi công xin lại phần nhựa đường còn dư. Tất cả được tập kết tại nhà văn hóa thôn để bất cứ lúc nào cũng có thể mang đi sử dụng.

Công việc thường bắt đầu khi đường đã vắng người. Người dựng biển cảnh báo, người quét sạch đất cát, người đốt đèn khò, người đầm nén mặt đường. Không ai trong nhóm được đào tạo về cầu đường, tất cả đều tự học qua Internet rồi vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Phần nhựa đường còn dư từ các công trình được anh Lê Văn Hòa xin lại để phục vụ việc vá ổ gà miễn phí.

Có thời điểm, nhiều người cho rằng nhóm của anh đang “ôm việc”, làm thay trách nhiệm của đơn vị quản lý đường bộ, nhưng Hòa chỉ cười hiền. “Ban đầu nhiều người bảo chúng tôi rảnh việc. Nhưng tôi nghĩ, khi chỉ có vài ổ gà nhỏ thì đơn vị quản lý chưa thể sửa ngay. Nếu mình làm được thì cứ làm. Một ổ gà được lấp lại là giảm đi một nguy cơ tai nạn. Chúng tôi chỉ mong bà con đi lại an toàn hơn”, anh chia sẻ.

Điều giản dị ấy dần khiến nhiều người thay đổi cách nhìn. Không ít người dân chủ động báo tin khi phát hiện đường hư hỏng, có người mang nước uống, có người góp thêm vật liệu để nhóm tiếp tục công việc.

Một ổ gà được lấp lại là giảm đi một nguy cơ tai nạn.

Ban đầu, anh chỉ quay lại những hoạt động ấy để lưu làm kỷ niệm. Sau này, những đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội bất ngờ nhận được sự hưởng ứng lớn. Không chỉ trong phạm vi huyện Nam Đàn (cũ), người dân Vinh hay các địa phương khác nhắn tin nhờ lấp ổ gà, anh Hòa và nhóm thiện nguyện đều sẵn sàng hỗ trợ.

Lan tỏa những điều tử tế

Ít ai biết, trước khi trở thành người quen thuộc trên những cung đường quê, cuộc đời anh Hòa từng trải qua nhiều ngã rẽ. Năm 2008, sau khi tốt nghiệp THPT, anh vào miền Nam làm công nhân rồi sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động. Đại dịch COVID-19 khiến anh trở về quê. Năm 2023, anh chuẩn bị tiếp tục đi nước ngoài nhưng phút cuối lại thay đổi quyết định, ở lại Hà Nội làm nhân viên giao hàng.

Anh Lê Văn Hòa chia sẻ về những việc làm ý nghĩa.

Chính quãng thời gian mưu sinh ấy đã trở thành bước ngoặt. Ngoài giờ giao hàng, anh tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng nhóm Phật tử chùa Pháp Vân. Những buổi nhặt rác, giúp đỡ người khó khăn, chăm sóc người già neo đơn và lắng nghe những bài giảng về lòng biết ơn đã khiến anh thay đổi cách nhìn về cuộc sống.

“Ban đầu tôi chỉ tham gia vì tò mò. Nhưng càng đi nhiều, càng gặp nhiều mảnh đời khó khăn, tôi càng nhận ra cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn khi mình làm được điều gì đó cho người khác. Rồi lúc nào không hay, thiện nguyện trở thành một phần cuộc sống của tôi”, anh Hòa nhớ lại.

Nhóm thiện nguyện của anh Hòa lấp ổ gà trên một tuyến đường ở xã Kim Liên.

Năm 2025, anh trở về quê mở lớp dạy võ cổ truyền. Nhưng điều anh muốn truyền dạy không chỉ là những bài quyền. Sau mỗi buổi tập, cả thầy và trò cùng nhau dọn vệ sinh di tích, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, thu gom rác hay tham gia các hoạt động thiện nguyện. “Tôi không muốn học trò chỉ biết đánh võ. Điều quan trọng hơn là các con biết sống tử tế, biết yêu quê hương và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể”, anh nói.

Không chỉ vậy, anh Hòa và nhóm thiện nguyện còn thường xuyên dọn rác sau các sự kiện cộng đồng, vệ sinh các di tích lịch sử, tình nguyện sau mưa bão, tiếp tế nước uống và lương thực cho lực lượng chữa cháy rừng.

Điều khiến Hòa hạnh phúc nhất không phải là những lời khen mà là sự đồng hành của người vợ, luôn âm thầm chuẩn bị dụng cụ trước mỗi đêm vá đường. Hai con nhỏ thích theo bố đi làm việc thiện. Những võ sinh từng rụt rè nay đã chủ động tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Anh Hoà tích cực tham gia vào nhóm dọn rác ở Nghệ An.

Tháng 7 vừa qua, nhóm thiện nguyện của anh Hòa phối hợp với Đoàn thanh niên xã Kim Liên tổ chức vá ổ gà trên các tuyến đường xuống cấp trên địa bàn. Từ khâu dọn sạch mặt đường, khò nóng nhựa đến đầm nén từng điểm hư hỏng đều được các thành viên thực hiện cẩn thận, góp phần giảm nguy cơ tai nạn và giúp người dân đi lại an toàn hơn.

“Có lúc tôi cũng ngại, sợ người ta nghĩ mình làm để nổi tiếng. Nhưng khi thấy ngày càng nhiều người muốn cùng nhau làm điều tốt, tôi hiểu điều được lan tỏa không phải là hình ảnh của mình mà là tinh thần vì cộng đồng. Tôi chỉ mong các con sau này lớn lên sẽ biết sống vì người khác như cách mình đang cố gắng làm hôm nay”, anh Hòa bộc bạch.