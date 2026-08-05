Thanh niên Bắc Ninh học cách nhận diện tin giả

Không còn là những buổi sinh hoạt khô cứng về lý luận, các Câu lạc bộ Lý luận trẻ ở Bắc Ninh đang trở thành "lớp học đặc biệt", nhận diện tin giả và thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Từ người tiếp nhận thành người sàng lọc thông tin

Thay vì những buổi học một chiều, nhiều Câu lạc bộ Lý luận trẻ lựa chọn cách tiếp cận gần gũi với giới trẻ thông qua tọa đàm, diễn đàn, thảo luận nhóm và phân tích các tình huống thực tế đang diễn ra trên mạng xã hội.

Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang, các chuyên đề về văn hóa ứng xử trên mạng xã hội, nhận diện tin giả, kỹ năng kiểm chứng thông tin hay trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia.

Một buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ ở phường Bắc Giang.

Điều đặc biệt là nội dung sinh hoạt không bắt đầu từ những khái niệm lý luận khô khan mà xuất phát từ chính những vấn đề giới trẻ đang quan tâm. Mỗi thành viên đều được khuyến khích đặt câu hỏi, phản biện và bày tỏ chính kiến.

Nguyễn Thị Ngọc Vân, thành viên câu lạc bộ, chia sẻ rằng sau hai năm tham gia, điều em nhận được không chỉ là kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng mà còn là sự thay đổi trong cách tiếp cận thông tin.

"Thay vì tin ngay những gì xuất hiện trên mạng xã hội, em đã hình thành thói quen kiểm chứng nguồn tin, đối chiếu với các kênh chính thống trước khi chia sẻ hoặc bình luận", Vân nói.

Sự thay đổi ấy cũng là điểm chung của nhiều đoàn viên. Từ chỗ tiếp nhận thông tin theo cảm tính, các bạn trẻ đã biết phân tích, đánh giá đa chiều, nâng cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội và chủ động lan tỏa những thông tin tích cực.

Theo thầy Nguyễn Đức Duy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang, hiệu quả lớn nhất của mô hình chính là sự chuyển biến trong nhận thức.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ ở Bắc Ninh thu hút đoàn viên tham gia.

"Chúng tôi luôn lựa chọn những chủ đề sát thực tiễn, tăng tính tương tác để đoàn viên mạnh dạn tranh luận, phản biện. Qua đó, các em được rèn luyện bản lĩnh, biết nhận diện và phản bác những thông tin sai trái trên không gian mạng", thầy Duy cho biết.

Đồng hành cùng hoạt động của câu lạc bộ, Đoàn trường duy trì sinh hoạt định kỳ hằng tháng, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng, diễn đàn thanh niên và đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số.

Với 15 thành viên là cán bộ Đoàn, đoàn viên, sinh viên tiêu biểu, câu lạc bộ đang trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng của nhà trường.

"Miễn dịch" trước thông tin xấu độc

Không chỉ dừng lại ở các buổi sinh hoạt trực tiếp, nhiều Câu lạc bộ Lý luận trẻ đã tận dụng lợi thế của chuyển đổi số để đưa lý luận đến gần thanh niên hơn.

Tại phường Bắc Giang, Câu lạc bộ Lý luận trẻ thường xuyên thiết kế infographic, sản xuất video ngắn, xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật, giới thiệu gương người tốt, việc tốt và những mô hình hay của tuổi trẻ.

Những nội dung được thể hiện bằng hình ảnh trực quan, ngôn ngữ gần gũi, phù hợp với thói quen tiếp cận thông tin của giới trẻ, qua đó giúp thông tin chính thống lan tỏa nhanh hơn trên các nền tảng số.

Song song với đó, các thành viên còn tích cực chia sẻ thông tin chính thống, kịp thời định hướng dư luận và phát hiện, báo cáo những nội dung xấu độc trên không gian mạng. Không chỉ là người tiếp nhận thông tin, mỗi thành viên câu lạc bộ đang dần trở thành "hạt nhân" lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng số.

Mô hình này cũng được triển khai hiệu quả tại Trường Cao đẳng Xây dựng và Cơ điện Bắc Ninh. Thông qua các diễn đàn, tọa đàm và sinh hoạt chuyên đề, đoàn viên có thêm cơ hội trao đổi về những vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội đang được quan tâm.

Theo thầy Trần Đình Luận, Phó Bí thư Đoàn trường, số lượng đoàn viên chủ động đăng ký tham gia câu lạc bộ ngày càng tăng. "Qua mỗi buổi sinh hoạt, đoàn viên không chỉ được bổ sung kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá thông tin, biết phân biệt đúng - sai và có trách nhiệm hơn khi tham gia các nền tảng số", thầy Luận cho biết.

Được Tỉnh Đoàn Bắc Ninh triển khai từ năm 2019, mô hình Câu lạc bộ Lý luận trẻ đã góp phần đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao kỹ năng nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Hiện toàn tỉnh Bắc Ninh có gần 100 câu lạc bộ hoạt động tại các trường học, cơ quan, đơn vị và địa phương.

Nhiều thành viên đã đạt thành tích cao tại các cuộc thi báo cáo viên, cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cấp tỉnh và Trung ương.

Bên cạnh đó, các câu lạc bộ còn duy trì fanpage, nhóm Zalo để thường xuyên đăng tải thông tin tích cực, lan tỏa gương người tốt, việc tốt và hưởng ứng hiệu quả cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp".

Theo anh Hà Thái Sơn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, hằng năm Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đều tổ chức các chương trình giao lưu, diễn đàn, hội thi, tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phản biện và ứng dụng công nghệ số cho các Câu lạc bộ Lý luận trẻ.

"Thời gian tới, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lựa chọn các chủ đề gắn với thực tiễn, phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, cán bộ Đoàn nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng trong thanh niên", anh Hà Thái Sơn nhấn mạnh.