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Giới trẻ

Chú rể mất 2 tay đón cô dâu vào lễ đường gây xúc động

Khoảnh khắc chú rể Ngọc Nhứt dùng đôi tay khiếm khuyết nâng niu bó hoa, mỉm cười rạng rỡ đón người thương bước vào lễ đường khiến nhiều người có mặt xúc động.

Ngày 1/8, Nguyễn Ngọc Nhứt (sinh năm 1998) đón bạn đời Nguyễn Thị Kim Phụng (sinh năm 2001, cùng quê Cần Thơ) về dinh. Giây phút chú rể mất hai tay nâng niu bó hoa cưới, ánh mắt đong đầy hạnh phúc chờ đợi cô dâu bước vào lễ đường khiến đông đảo quan viên hai họ không khỏi nghẹn ngào.

Trong giây phút ấy, mẹ của Phụng dắt tay con gái trao cho con rể và chúc các con hạnh phúc trăm năm. Từng cử chỉ, ánh mắt và lời hẹn thề mà cặp uyên ương dành cho nhau khiến ai cũng tin rằng "tình yêu cổ tích" là có thật.

Cuộc gặp định mệnh

Năm 2014, một sự cố điện giật trong lúc làm cơ khí đã cướp đi đôi tay của Nhứt. Chàng trai 16 tuổi năm đó tỉnh dậy trong hoang mang và sợ hãi trước tương lai mờ mịt. Dù nhận được sự động viên lớn từ gia đình và bạn bè, Nhứt vẫn mất một thời gian dài mới có thể tìm lại cân bằng.

"Hai tay để làm mọi việc không còn nữa, nghề nghiệp dở dang, mọi thứ u ám. Lúc đó tôi hoàn toàn mơ hồ, không biết mình sẽ sống thế nào và làm gì để sống", Ngọc Nhứt nhớ lại.

Ý thức được việc nếu không vượt qua thì sẽ mãi đầu chịu hàng số phận, Nhứt biến sự yêu thương của bố mẹ thành động lực. Anh tự nhủ cuộc đời không cho đôi tay nhưng bù lại cho anh ý chí và nghị lực. Nhứt quyết tâm tự lập, tiếp tục học tập và làm việc dù thiếu đi đôi bàn tay.

Tuy nhiên, vì hoàn cảnh đặc biệt, anh luôn tự ti, chưa từng kỳ vọng vào chuyện tình yêu hay nghĩ đến việc sẽ có một người con gái sẵn sàng đồng hành cùng mình đến cuối đời. Cho đến khi gặp Phụng, mọi góc nhìn của anh hoàn toàn thay đổi.

Sự xuất hiện của Phụng khiến cuộc sống của Nhứt thêm tươi sáng.
Sự xuất hiện của Phụng khiến cuộc sống của Nhứt thêm tươi sáng.

Năm 2017, nhằm tìm kiếm thêm cơ hội nghề nghiệp cho tương lai, Nhứt quyết định đi học lại tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Cuối năm lớp 12, anh tham gia kỳ thi thử THPT quốc gia và đạt điểm số cao.

Thời điểm đó, Phụng, cô nữ sinh kém anh 3 tuổi, ấn tượng về Nhứt. Sự tò mò và khâm phục khiến cô tìm tài khoản của anh để kết bạn và nhắn tin hỏi han chuyện học hành.

Biết chuyện Nhứt bị mất hai tay, sự nể phục trong Phụng lại càng nhân lên. Cả hai nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu, dần dành cho nhau vị trí đặc biệt.

Về phần Nhứt, dù dành nhiều cảm tình cho Phụng, anh vẫn không tránh khỏi nỗi trăn trở về tương lai. Anh sợ bản thân không thể mang lại cuộc sống tốt nhất cho người mình yêu. Thế nhưng, Phụng lại luôn vững tin rằng chỉ cần cả hai cùng cố gắng thì mọi gập ghềnh đều có thể vượt qua. Cô trở thành hậu phương tinh thần, luôn bên cạnh động viên và tiếp thêm tự tin cho anh.

Cái kết viên mãn

Không ít lần Nhứt trăn trở, tâm sự với Phụng về chuyện tương lai. Sự kiên định, chân thành của người yêu đã giúp anh xóa bỏ mọi sự mặc cảm, quyết tâm nỗ lực hết mình để chăm sóc và không phụ lòng người con gái hết lòng vì mình.

Chuyện tình của cả hai ban đầu cũng gặp rào cản khi gia đình Phụng không khỏi lo lắng, sợ con gái sau này phải chịu vất vả. Nhưng qua thời gian dài 6 năm quan sát, tiếp xúc, gia đình Phụng nhận ra Nhứt là một thanh niên tử tế, có chí tiến thủ và cực kỳ nghị lực.

Cái kết viên mãn của cặp đôi Ngọc Nhứt và Kim Phụng sau 6 năm hẹn hò.
Cái kết viên mãn của cặp đôi Ngọc Nhứt và Kim Phụng sau 6 năm hẹn hò.

Khiếm khuyết thân thể không làm Nhứt nản lòng mà trái lại, sự nỗ lực của anh còn gấp nhiều lần người bình thường. Chứng kiến tình cảm sâu sắc của hai con, gia đình Phụng hoàn toàn tán thành tình yêu này.

Ngày vui diễn ra vào ngày 1/8 trong tiếng cười và cả những giọt nước mắt vỡ òa của bố mẹ Nhứt, khi thấy con trai tìm được người bạn đời giỏi giang, xinh xắn làm chỗ dựa tinh thần.

Cuối tháng 8 này, Ngọc Nhứt sẽ sang Hàn Quốc theo học chương trình thạc sĩ chuyên ngành Truyền thông theo học bổng toàn phần của Chính phủ Hàn Quốc. Nhứt tập trung cho việc học, đợi cuộc sống ổn định sẽ đón Phụng đoàn tụ.

Nhứt chuẩn bị sang Hàn để hoàn thành tấm bằng thạc sĩ.
Nhứt chuẩn bị sang Hàn để hoàn thành tấm bằng thạc sĩ.

Link gốc: https://znews.vn/chu-re-mat-2-tay-don-co-dau-vao-le-duong-gay-xuc-dong-post1674592.html

znews.vn
#mất hai tay #chú rể mất hai tay #tình yêu cổ tích #Khiếm khuyết #người bạn đời giỏi giang

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