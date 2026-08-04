Ngắm các ‘bóng hồng’ hội tụ về Gia Lai, khoe thế võ uy lực đẹp mắt

TPO - Các “bóng hồng” thể hiện những thế võ mạnh mẽ, dứt khoát, tạo nên màn biểu diễn ấn tượng, đẹp mắt.
Những màn khởi động trước khi bước vào chương trình giao lưu, biểu diễn võ thuật tại chùa Long Phước.
Những màn biểu diễn ấn tượng tại Liên hoan Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026. Ảnh: Trương Định
Tại chương trình, người xem được tận mắt những thế võ đầy uy lực của các "bóng hồng". Ảnh: Trương Định
Vận động viên các đoàn võ thuật quốc tế biểu diễn giao lưu tại chương trình. Ảnh: Trương Định
Trải qua thời gian, võ cổ truyền đã tồn tại trên mảnh đất này gắn với nhu cầu sinh tồn và phát triển của cộng đồng, không ngừng được chọn lọc, nâng cao, trở thành một thành tố văn hóa đậm đà bản sắc, bám rễ ăn sâu vào đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Ảnh: Trương Định