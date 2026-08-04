Ngắm các ‘bóng hồng’ hội tụ về Gia Lai, khoe thế võ uy lực đẹp mắt

TPO - Các “bóng hồng” thể hiện những thế võ mạnh mẽ, dứt khoát, tạo nên màn biểu diễn ấn tượng, đẹp mắt.