Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Ngắm các ‘bóng hồng’ hội tụ về Gia Lai, khoe thế võ uy lực đẹp mắt

Trương Định

TPO - Các “bóng hồng” thể hiện những thế võ mạnh mẽ, dứt khoát, tạo nên màn biểu diễn ấn tượng, đẹp mắt.

Bạn Nguyễn Lâm Tâm Như (20 tuổi) võ đường Kim Huệ, tỉnh Gia Lai, với bài Song Phượng Kiếm. Clip: Trương Định
tp-c_c24-1450-5980.jpg
Ngày 4/8, trong khuôn khổ Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền﻿ Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026, nhiều đoàn võ thuật quốc tế cùng các đoàn đến từ các tỉnh, thành trong nước đã đến chùa Long Phước (xã Tuy Phước) giao lưu, biểu diễn võ thuật. Ảnh: Trương Định
tp-c_img-7468.jpg
Chùa cổ Long Phước nơi có truyền thống võ học lâu đời. Từ xưa, chư tăng luyện tập võ để rèn sức khỏe và giữ gìn các bài võ cổ truyền. Đến năm 1986, chùa thành lập CLB võ cổ truyền, mở lớp dạy võ miễn phí﻿ cho người dân trong vùng. Ảnh: Trương Định
tp-c_a2.jpg
Ông Nguyễn Văn Thắng (73 tuổi) - Chủ nhiệm CLB võ thuật chùa Long Phước nhận thấy, liên hoan năm nay có quy mô lớn, quy tụ nhiều đoàn trong nước và quốc tế﻿, qua đó tiếp tục khẳng định uy tín của Gia Lai trong việc bảo tồn, phát huy võ cổ truyền. Liên hoan là dịp để các đoàn gặp gỡ, trao đổi, học hỏi những nét đặc trưng, tinh hoa của võ cổ truyền. Ảnh: Trương Định
tp-c_img-7528.jpg
Lần đầu được tham dự Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam, chị Giada Giulivo - thành viên một võ đường đến từ Ý, bày tỏ sự vui mừng. “Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi gặp gỡ, giao lưu với các đoàn đến từ nhiều nơi trên thế giới”, chị nói. Ảnh: Trương Định
tp-c_img-7535.jpg
tp-c_img-7523.jpg
Những màn khởi động trước khi bước vào chương trình giao lưu, biểu diễn võ thuật tại chùa Long Phước.
tp-c_c22-2.jpg
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia chương trình.
tp-c_img-7951.jpg
Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam là hoạt động văn hóa, thể thao có ý nghĩa, góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị đặc sắc của Võ cổ truyền Việt Nam. Đồng thời, cũng là dịp để các võ sư, huấn luyện viên, vận động viên, võ sinh trong nước và quốc tế gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị. Ảnh: Trương Định
tp-c_img-7807.jpg
tp-c_img-7810.jpg
tp-c_img-7812.jpg
Những màn biểu diễn ấn tượng tại Liên hoan Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026. Ảnh: Trương Định
tp-c_img-7878.jpg
tp-c_img-7876.jpg
Tại chương trình, người xem được tận mắt những thế võ đầy uy lực của các "bóng hồng". Ảnh: Trương Định
tp-c_img-7656.jpg
tp-c_img-7737.jpg
tp-c_img-7795.jpg
Vận động viên các đoàn võ thuật quốc tế biểu diễn giao lưu tại chương trình. Ảnh: Trương Định
tp-c_img-7625.jpg
Tỉnh Bình Định (cũ) được biết đến là cái nôi của Võ cổ truyền Việt Nam. Thời Tây Sơn được ghi nhận là giai đoạn hưng thịnh và phát triển rực rỡ nhất của Võ cổ truyền Bình Định.
tp-c_img-7866.jpg
tp-c_img-7867.jpg
tp-c_img-7872.jpg
Trải qua thời gian, võ cổ truyền đã tồn tại trên mảnh đất này gắn với nhu cầu sinh tồn và phát triển của cộng đồng, không ngừng được chọn lọc, nâng cao, trở thành một thành tố văn hóa đậm đà bản sắc, bám rễ ăn sâu vào đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Ảnh: Trương Định
tp-c_img-7907.jpg
Ngày 27/12/2012, Võ cổ truyền Bình Định được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hiện nay, hồ sơ di sản đang được Việt Nam trình UNESCO xem xét ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Trương Định
tp-c_img-7915.jpg
Những đường quyền đầy mạnh mẽ, dứt khoát, tạo nên những màn biểu diễn đầy ấn tượng. Ảnh: Trương Định
Trương Định
#Võ cổ truyền Bình Định #Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Gia Lai 2026 #giao lưu võ thuật #chùa Long Phước #di sản dân tộc #Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe