Tranh cãi phụ huynh cho con đi học quản lý tài chính

TPO - Nhiều phụ huynh Trung Quốc chi tiền lớn cho con tham gia trại hè giáo dục tài chính, với tham vọng tạo ra những “Warren Buffett nhí”. Tuy nhiên, đánh giá về chương trình này không hoàn toàn là tích cực.

Theo tạp chí Phoenix Weekly, trong hai năm qua, Trung Quốc nở rộ dịch vụ huấn luyện chỉ số tài chính (Financial Quotient - FQ) dành cho học sinh, với mục đích đào tạo ra những “Warren Buffett nhí”.

“Nghèo khó không phải là trạng thái, mà là tư duy”, “Khi còn nhỏ, con là khoản nợ của cha mẹ. Nhưng khi lớn lên, con sẽ trở thành tài sản của họ”… là những khẩu hiệu thường được các trung tâm huấn luyện FQ sử dụng để quảng bá.

Học viên trình bày kế hoạch tài chính tại một trong những trung tâm huấn luyện FQ chuyên sâu. Ảnh: QQ

Những khóa học thường kéo dài từ một tuần đến 10 ngày. Mức phí tối thiểu là 12.800 nhân dân tệ (1.900 USD) cho mỗi học viên. Học sinh được trang bị kiến thức tài chính cơ bản, học về khởi nghiệp cũng như quản lý tài sản, với lời cam kết giúp các em chuẩn bị để “chiến thắng ngay từ vạch xuất phát của cuộc đua FQ”.

Những khóa học này “hot” đến mức phụ huynh phải đặt chỗ trước vài tháng. Ngoài ra, trên mạng xã hội không thiếu những người hỏi có lớp học tại thành phố của họ không.

Tại Trại hè FQ Thanh thiếu niên Đại Tượng, các huấn luyện viên mô phỏng thị trường chứng khoán, cuộc họp nhà đầu tư và kịch bản mua bán hàng hóa tại tiệm tạp hóa, đồng thời phát thẻ xu (token) cho học sinh tham gia mua bán tại các “thị trường” này. Vào mỗi cuối ngày, học sinh được hướng dẫn cách đánh giá lời lỗ.

Trại hè khác có tên Tiểu Tướng FQ lại tổ chức các chuyến dã ngoại. Tại đây, học sinh tìm kiếm cơ hội kinh doanh tiềm năng, bán các mặt hàng nhỏ lẻ ở sạp hàng ven đường, viết kế hoạch kinh doanh và lập báo cáo tài chính.

Các em cũng thực hiện các buổi gọi vốn giả định. Trong đó, học sinh thuyết trình bằng tiếng Anh và trả lời những câu hỏi hóc búa từ “nhà đầu tư”.

Bên cạnh các buổi huấn luyện FQ cơ bản này, một số trại hè còn cung cấp các chương trình nâng cao và chuyên sâu với mức giá cao hơn, nhằm mục đích bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo chung hoặc tinh thần khởi nghiệp trong các lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học).

Một số trại hè còn quảng cáo mời học giả thỉnh giảng và chuyên gia tài chính để mang lại cho học sinh những góc nhìn sâu sắc về ngành.

Chị Mại, người mẹ ở tỉnh Triết Giang, miền Đông Trung Quốc, cho biết có con gái đang là học sinh tiểu học, trở nên tự giác hơn sau khi tham gia trại hè FQ.

“Con đã thay đổi đáng kể. Trước đây, con rất lười học. Bây giờ, con có mục tiêu rõ ràng là kiếm tiền. Tôi nhận thấy con tập trung hơn nhiều vào các nhiệm vụ của mình”, chị Mại chia sẻ.

Tại các trại hè tài chính, học viên được trải nghiệm các mô phỏng thực tế, điều hướng thị trường chứng khoán, cuộc họp nhà đầu tư và các kịch bản giao dịch sản phẩm. Ảnh: QQ

Tuy nhiên, không ít phụ huynh tỏ ra lo ngại con cái trở nên quá coi trọng tiền bạc sau kỳ huấn luyện FQ. Họ tiết lộ các con bắt đầu đòi hỏi cha mẹ thưởng tiền để đổi lấy kết quả học tập tốt hoặc làm việc nhà.

Một người mẹ ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, cho biết không gửi con trai 7 tuổi đến trại hè FQ vì họ bỏ qua việc dạy trẻ em rằng thành công trong kinh doanh không thể đạt được sau một đêm.

“Dữ liệu trên toàn thế giới cho thấy nhiều công ty khởi nghiệp thất bại. Tuy nhiên, trong các lớp học FQ này, trẻ em lại học cách kiếm tiền một cách dễ dàng. Đó chỉ là buổi diễn kinh doanh, chứ không phản ánh tính chất rủi ro ngoài đời thực”, cô chỉ ra.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá sự gia tăng của trại hè FQ dành cho giới trẻ được cho là xuất phát từ thị trường việc làm đầy thách thức tại Trung Quốc.

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, trong khi tỉ lệ thất nghiệp chung ở khu vực đô thị trong tháng 6 là 5%, tỉ lệ thất nghiệp của nhóm thanh niên từ 16-24 tuổi (không tính học sinh, sinh viên) lại lên tới gần 15%, tức cao gấp khoảng ba lần mức trung bình. Con số này khiến nhiều phụ huynh kỳ vọng việc trang bị kiến thức tài chính và kỹ năng khởi nghiệp từ sớm sẽ giúp con có lợi thế trong tương lai.