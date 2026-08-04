Chân dung công chúa Đan Mạch vừa nhập ngũ

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Công chúa Isabella nhanh chóng thực hiện chương trình nghĩa vụ quân sự kéo dài 11 tháng và không nhận khoản trợ cấp cho tân binh.
Trước đó, thông báo về việc Isabella nhập ngũ được Cung điện Amalienborg công bố vào tháng 3, ngay trước sinh nhật lần thứ 19 của cô vào tháng 4. Công chúa vừa tốt nghiệp trường trung học Øregard, Hellerup vào tháng 6 vừa qua.
Trong Hoàng gia Đan Mạch, Công chúa Isabella là thành viên nhận nhiều thiện cảm từ công chúng. Cô là em gái của Thái tử Christian và chị của cặp song sinh gồm Hoàng tử Vincent, Công chúa Josephine. Năm 2022, khi Nữ hoàng Margrethe II tuyên bố xóa tước vị hoàng gia của 4 người cháu, Isabella nằm trong số những người được giữ lại tước hiệu.
Là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng sau anh trai, công chúa được kỳ vọng sẽ trở thành thành viên hoàng gia làm việc toàn thời gian trong tương lai. Hiện, công chúng Đan Mạch mong chờ hình ảnh mới của công chúa 19 tuổi sau khi hoàn thành thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.
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