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Giới trẻ

Chân dung công chúa Đan Mạch vừa nhập ngũ

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Công chúa Isabella nhanh chóng thực hiện chương trình nghĩa vụ quân sự kéo dài 11 tháng và không nhận khoản trợ cấp cho tân binh.

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Ngày 3/8, Công chúa﻿Isabella (sinh năm 2007) - con gái Vua Frederik X và Hoàng hậu Mary - bắt đầu chương trình nghĩa vụ quân sự kéo dài 11 tháng tại Trung đoàn Kỵ binh Cận vệ ở miền trung Đan Mạch. Cô là một trong những phụ nữ trẻ đầu tiên tham gia chương trình nghĩa vụ quân sự mới sau khi Đan Mạch mở rộng diện bắt buộc đối với nữ giới.
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Trong khi các tân binh thông thường được nhận lương và các khoản phụ cấp﻿ trong thời gian phục vụ, Hoàng gia Đan Mạch xác nhận với tờ BT rằng Isabella đã tự nguyện từ chối toàn bộ khoản thu nhập này. Quyết định của Công chúa đồng nghĩa với việc cô từ bỏ hơn 15.000 USD (394 triệu đồng) tiền lương, cùng khoản phụ cấp ăn uống khoảng 29 USD (khoảng 760.000 đồng) mỗi ngày. Các tân binh tại Đan Mạch cũng được cấp chỗ ở miễn phí và thẻ đi lại công cộng miễn phí để di chuyển giữa nơi ở và đơn vị đóng quân.
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Thay vào đó, Công chúa Isabella sẽ sử dụng nguồn tài chính từ cha mẹ. Năm 2025, Quốc vương Frederik X và Hoàng hậu Mary được cấp ngân sách khoảng 2,7 triệu USD (gần 71 tỷ đồng), dùng cho các hoạt động của hai người và bốn người con.
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Trước đó, thông báo về việc Isabella nhập ngũ được Cung điện Amalienborg công bố vào tháng 3, ngay trước sinh nhật lần thứ 19 của cô vào tháng 4. Công chúa vừa tốt nghiệp trường trung học Øregard, Hellerup vào tháng 6 vừa qua.
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Trong Hoàng gia Đan Mạch, Công chúa Isabella là thành viên nhận nhiều thiện cảm từ công chúng. Cô là em gái của Thái tử Christian và chị của cặp song sinh gồm Hoàng tử Vincent, Công chúa Josephine. Năm 2022, khi Nữ hoàng Margrethe II tuyên bố xóa tước vị hoàng gia của 4 người cháu, Isabella nằm trong số những người được giữ lại tước hiệu.
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"Công chúa Gen Z" được nhiều người đánh giá có gu thời trang tinh tế, ảnh hưởng từ người bà của mình. Nhiều trang phục cô diện trong những lần xuất hiện trước công chúng nhận lời khen bởi vừa cổ điển, vừa thanh lịch, pha chút hiện đại đúng lứa tuổi.
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Là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng sau anh trai, công chúa được kỳ vọng sẽ trở thành thành viên hoàng gia làm việc toàn thời gian trong tương lai. Hiện, công chúng Đan Mạch mong chờ hình ảnh mới của công chúa 19 tuổi sau khi hoàn thành thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Link gốc: https://znews.vn/chan-dung-cong-chua-dan-mach-vua-nhap-ngu-post1674737.html

znews.vn
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