Chân dung công chúa Đan Mạch vừa nhập ngũ

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Công chúa Isabella nhanh chóng thực hiện chương trình nghĩa vụ quân sự kéo dài 11 tháng và không nhận khoản trợ cấp cho tân binh.