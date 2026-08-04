Từ Global Pathways đến VNG, Savills, Finder AU, cựu sinh viên đang làm việc ở đâu?

Từ doanh nghiệp công nghệ, tài chính - bất động sản đến các công ty quốc tế, nhiều cựu sinh viên Global Pathways hiện đã bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp sau hành trình học tập chuyển tiếp.

Võ Khánh Linh - cựu sinh viên Global Pathways, hiện là Marketing Executive tại EzyRemit Worldwide

Global Pathways là chương trình du học chuyển tiếp bậc cử nhân do Viện Đào tạo quốc tế ISB, Đại học Kinh tế TP.HCM triển khai, với lộ trình học giai đoạn đầu tại Việt Nam trước khi chuyển tiếp sang các đại học đối tác ở nước ngoài.

Từ lộ trình chuyển tiếp đến môi trường làm việc chuyên nghiệp

Trần Thu Hằng là cựu sinh viên chương trình Global Pathways, chuyển tiếp học tại Macquarie University, hiện làm trong lĩnh vực Growth Marketing tại VNG - doanh nghiệp công nghệ Việt Nam hoạt động trong các mảng như trò chơi trực tuyến, nền tảng số, thanh toán và dịch vụ đám mây.

Nhìn lại hành trình đã qua, Hằng cho biết Global Pathways mang đến cho mình cơ hội du học chuyển tiếp, đồng thời giúp tiếp cận kiến thức từ các giảng viên có chuyên môn và uy tín.

Trong lĩnh vực tài chính - bất động sản, Nguyễn Minh Tú - cựu sinh viên Global Pathways, chuyển tiếp sang Monash University - hiện là Junior Financial Analyst tại Savills Vietnam - công ty tư vấn bất động sản quốc tế đang hoạt động tại nhiều thị trường trên thế giới.

Global Pathways giúp Minh Tú tự tin hơn trước khi bước vào môi trường doanh nghiệp lớn hoặc công ty đa quốc gia. Bạn cho biết điều mình thấy rõ nhất là chương trình giúp thay đổi cách học, cách nghĩ và cách làm việc.

Trước đây, bạn thường tập trung nhiều vào lý thuyết. Khi tham gia Global Pathways, Minh Tú có cơ hội làm quen cách học thực tế hơn thông qua phân tích tình huống, thảo luận nhóm và trình bày ý tưởng bằng tiếng Anh. Những trải nghiệm này giúp bạn dần quen môi trường chuyên nghiệp, nơi người học và người làm cần giao tiếp rõ ràng, tư duy có logic và biết trình bày quan điểm.

Ở thị trường lao động quốc tế, Nguyễn Thanh Tú - cựu sinh viên Global Pathways, chuyển tiếp sang Macquarie University - hiện là Marketing Intern tại Finder AU, nền tảng so sánh tài chính và sản phẩm tiêu dùng tại Úc.

Trong khi đó, Đinh Thảo Nguyên - cũng là cựu sinh viên Global Pathways, chuyển tiếp sang Macquarie University - hiện là Business Development Intern tại TRG International, doanh nghiệp tư vấn và triển khai các giải pháp quản trị, công nghệ cho tổ chức và doanh nghiệp.

Một gương mặt khác là Võ Khánh Linh - cựu sinh viên Global Pathways, chuyển tiếp sang Macquarie University, hiện là Marketing Executive tại EzyRemit Worldwide, công ty fintech hoạt động trong lĩnh vực chuyển tiền quốc tế. Theo Linh, Global Pathways giúp bạn trang bị kiến thức, trải nghiệm và các mối quan hệ tốt để làm việc trong môi trường nước ngoài.

Đinh Thảo Nguyên - cựu sinh viên Global Pathways - hiện là Business Development Intern tại TRG International

Hành trang kỹ năng từ Global Pathways

Điểm chung trong chia sẻ của các alumni là Global Pathways được nhìn nhận như một giai đoạn chuẩn bị dài hơi trước khi người học bước sâu hơn vào môi trường quốc tế.

Với Minh Tú, chương trình giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp và cộng tác trước khi chuyển tiếp du học. Khi làm việc trong môi trường có nhiều bạn bè có nền tảng khác nhau, Tú học được cách lắng nghe, phối hợp và thích nghi tốt hơn.

Theo bạn, đây là những năng lực cần thiết khi làm việc ở các công ty lớn hoặc tập đoàn đa quốc gia. Điều quan trọng hơn là Global Pathways giúp bạn hình thành tư duy chủ động hơn. Bạn không còn chờ được hướng dẫn rồi mới làm, mà biết tự tìm hiểu, tự đặt câu hỏi và cố gắng giải quyết vấn đề.

Bạn nói đây là nền tảng quan trọng nếu muốn phát triển trong môi trường chuyên nghiệp, nơi khả năng tự học và thích nghi nhanh luôn được đánh giá cao.

Đinh Thảo Nguyên cũng nhắc đến các kỹ năng liên quan đến khả năng làm việc, khả năng thích nghi và sự linh hoạt trước thay đổi. Thông qua những hoạt động từng tham gia trong chương trình, Nguyên có cơ hội thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, qua đó chuẩn bị tốt hơn cho môi trường nghề nghiệp sau này.

Nguyễn Thanh Tú - cựu sinh viên Global Pathways - hiện là Marketing Intern tại Finder AU

Còn với Thanh Tú, điều “lãi” nhất từ Global Pathways là các mối quan hệ. Đó là những người bạn cùng trải qua giai đoạn đầu khi bước sang một vùng đất mới, cũng là các anh chị đi trước từng góp ý và hỗ trợ bạn chỉnh sửa CV để ứng tuyển vào vị trí thực tập hiện tại. Những kết nối này trở thành một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành của sinh viên quốc tế.

Hiện tại, chương trình Global Pathways đang tiếp tục chào đón những thế hệ sinh viên tài năng tiếp theo. Năm 2026, chương trình giới thiệu nhiều lộ trình chuyển tiếp sang Úc, New Zealand và Canada, cùng hệ thống 17 đại học đối tác, hơn 20 bằng cấp, hơn 125 ngành học và 10 lộ trình khác nhau.

Global Pathways cũng triển khai các suất học bổng ở cả hai giai đoạn học tập, với mức cao nhất lên đến 75% học phí, cùng mục tiêu giúp sinh viên tối ưu chi phí du học tùy theo lộ trình lựa chọn.

Tìm hiểu thêm về chương trình tại đây:

Địa chỉ: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. HCM

Hotline: (028) 3622 1818

Email: admissions@globalpathways.edu.vn

Website: https://globalpathways.edu.vn/