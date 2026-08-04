Tỏa sáng Nghị lực Việt 2026 đồng hành toàn diện với thanh niên khuyết tật

TPO - Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm nay tiếp tục được tổ chức với nhiều nội dung đổi mới, thiết thực và có chiều sâu hơn, từ hoạt động tuyên dương sang đồng hành toàn diện với thanh niên khuyết tật.

Chiều 4/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026.

Chương trình gặp mặt báo chí giới thiệu về "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2026. Ảnh: Xuân Tùng

Để thanh niên khuyết tật phát huy năng lực

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhiều năm qua, T.Ư Hội LHTN Việt Nam luôn xác định việc đồng hành với thanh niên khuyết tật không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội, mà còn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; góp phần xây dựng lớp thanh niên Việt Nam giàu khát vọng cống hiến, bản lĩnh, tự tin, không ngừng vươn lên và đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

"Có thể khẳng định, Tỏa sáng Nghị lực Việt đã trở thành một thương hiệu giàu giá trị nhân văn của Hội LHTN Việt Nam; là nơi lan tỏa nghị lực, khát vọng cống hiến và truyền cảm hứng sống đẹp trong thanh niên Việt Nam", anh Quy bày tỏ.

Trong hành trình ấy, chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" đã trở thành một trong những hoạt động tiêu biểu, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Hội LHTN Việt Nam…

Anh Quy nhấn mạnh, chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm nay tiếp tục được tổ chức với nhiều nội dung đổi mới, thiết thực và có chiều sâu hơn; từ hoạt động tuyên dương sang đồng hành toàn diện với thanh niên khuyết tật.

Bên cạnh việc tôn vinh các tấm gương tiêu biểu, chương trình sẽ triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số, lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng.

Đặc biệt, lần đầu tiên chương trình sẽ tổ chức Ngày hội "Tỏa sáng Nghị lực Việt", tạo không gian kết nối, học hỏi, trải nghiệm và phát triển dành cho thanh niên khuyết tật, tạo cơ hội cho họ phát huy năng lực, tự tin lập thân, lập nghiệp và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Theo Ban Tổ chức, trong chương trình đồng hành “Thanh niên khuyết tật Việt Nam khởi nghiệp trong kỷ nguyên số”, 4 dự án, ý tưởng xuất sắc nhất sẽ được trao gói hỗ trợ gồm tiền mặt, hiện vật, tư vấn chuyên môn, kết nối đầu tư cho sản phẩm… với mức hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt cho mỗi dự án. Chương trình còn có các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bán hàng online hoàn toàn miễn phí dành cho thanh niên khuyết tật. Chương trình đồng hành “Sắc màu nghị lực” lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng của các gương "Tỏa sáng Nghị lực Việt" qua chuỗi video và podcast trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó, tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm tài năng thanh niên khuyết tật” trong các lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc và hoạt động cộng đồng.

Ngày hội "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2026

Điểm nhấn mới nổi bật chương trình năm nay là ngày hội “Tỏa sáng Nghị lực Việt”. Ngày hội dự kiến diễn ra trong hai ngày (18 – 19/9) tại Hà Nội, với nhiều hoạt động, như triển lãm giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên khuyết tật; tư vấn việc làm, tư vấn khởi nghiệp và chuyển đổi số; tọa đàm chuyên đề “Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp trong kỷ nguyên số”; cuộc thi tìm kiếm Thanh niên khuyết tật truyền cảm hứng với chủ đề “Sắc màu Nghị lực”.

Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm thực tế đồng hành với người khuyết tật; chương trình tư vấn, khám chữa bệnh miễn phí và trao tặng quà ý nghĩa cũng sẽ được tổ chức.

Trong khuôn khổ ngày hội, sẽ diễn ra chương trình tuyên dương gương “Toả sáng Nghị lực Việt” năm 2026. Ban Tổ chức dự kiến tuyên dương 25 gương tiêu biểu (độ tuổi không quá 35) vượt khó, vươn lên gặt hái thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật… và có nhiều cống hiến được xã hội ghi nhận cho cộng đồng người khuyết tật Việt Nam.

Đại diện Ban Tổ chức đã trao đổi, chia sẻ nhiều nội dung chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Bà Arjaree Suwangool - Giám đốc Truyền Thông Đối Ngoại Tập đoàn TCP bày tỏ, bước sang năm thứ 7 đồng hành với chương trình 'Tỏa sáng Nghị lực Việt”, tập đoàn luôn giữ trọn niềm tin rằng mỗi bạn trẻ, bao gồm cả các bạn thanh niên khuyết tật, đều sở hữu một nguồn năng lượng đặc biệt bên trong mình.

Khiếm khuyết chưa bao giờ là rào cản hay giới hạn, bởi khi nhận được sự tiếp sức về tinh thần cùng những cơ hội thực chất, các bạn hoàn toàn có thể bứt phá năng lực, tự tin lập nghiệp và hòa nhập trọn vẹn.

"TCP hy vọng sẽ tiếp tục là nguồn lực vững chắc và là cầu nối niềm tin, đồng hành cùng thanh niên khuyết tật khẳng định bản lĩnh, vươn lên làm chủ cuộc sống và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của cộng đồng”, bà Arjaree Suwangool nói.