Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương: Mọi biến tấu nghi thức Đội đều không phù hợp

TPO - Những clip ghi lại phần thực hành nghi thức Đội với các động tác "biến tấu" gây tranh cãi trên mạng xã hội đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Hội đồng Đội Trung ương khẳng định mọi hình thức tự ý thêm bớt, biến tấu nghi thức Đội đều không phù hợp với quy định của tổ chức, đồng thời sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, tập huấn và chấn chỉnh để bảo đảm thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước.

Những video gây lệch lạc nhận thức về nghi thức Đội

Những ngày qua, một số clip ghi lại phần thực hành nghi thức Đội tại một hoạt động hè lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Trong video, các đội viên không bước đều theo nhịp hành tiến theo quy định mà di chuyển với động tác chân cao chân thấp, giật cục, thậm chí lắc hông, khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự sáng tạo trong hoạt động tập thể hay là biểu hiện của việc biến tướng Nghi thức Đội.

Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương - anh Lê Anh Quân cho biết những video đang lan truyền trên mạng xã hội làm méo mó giá trị của nghi thức Đội.

Liên quan đến vụ việc, anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương, cho biết đã nắm được thông tin về các clip lan truyền trên mạng xã hội.



Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết nghi thức Đội là hệ thống quy định thống nhất về nghi lễ, khẩu lệnh, đội hình, đội ngũ và các động tác của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Mỗi động tác đều mang ý nghĩa giáo dục, góp phần rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tập thể, tác phong và niềm tự hào của đội viên.

"Nghi thức Đội phải được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước, mọi hình thức tự ý biến tấu, thêm bớt hoặc biểu diễn mang tính phô diễn làm sai lệch nội dung và ý nghĩa của nghi thức đều không phù hợp với quy định của tổ chức Đội", anh Lê Anh Quân nêu.

Vì vậy, những video đang lan truyền trên mạng xã hội không chỉ làm méo mó giá trị của nghi thức Đội mà còn gây phản cảm, tạo những nhận thức chưa đúng trong xã hội về hoạt động của tổ chức Đội.

﻿ Nghi thức Đội là hệ thống quy định mang tính thống nhất của tổ chức, là "ngôn ngữ chung" kết nối hàng triệu đội viên trên cả nước.

Lãnh đạo Hội đồng Đội Trung ương khẳng định tổ chức Đội luôn khuyến khích sự sáng tạo trong tổ chức các hoạt động giáo dục thiếu nhi. Tuy nhiên, nghi thức Đội không nằm trong phạm vi đó.

"Nghi thức Đội là hệ thống quy định mang tính thống nhất của tổ chức, là 'ngôn ngữ chung' kết nối hàng triệu đội viên trên cả nước. Dù ở miền núi hay đồng bằng, trong trường học hay ngoài nhà trường, mỗi đội viên đều phải được tiếp cận và thực hành cùng một chuẩn mực. Nếu mỗi địa phương, mỗi đơn vị tự bổ sung, lược bỏ hoặc biến tấu theo cách hiểu riêng thì Nghi thức Đội sẽ không còn là chuẩn mực chung của tổ chức", anh Lê Anh Quân nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khẳng định, điều cần sáng tạo là phương pháp giáo dục, còn Nghi thức Đội là chuẩn mực phải được tôn trọng và thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước. Đặc biệt, mọi biểu hiện tự ý biến tấu, làm sai lệch nghi thức đều phải được kịp thời chấn chỉnh và khắc phục.

Chấn chỉnh việc thực hiện sai nghi thức Đội

Chia sẻ thêm với phóng viên Báo Tiền Phong, anh Lê Anh Quân cho biết tình trạng thực hiện sai nghi thức Đội không phải mới xuất hiện. Trong nhiều năm qua, Hội đồng Đội Trung ương đã thường xuyên ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn, đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh những đơn vị thực hiện chưa đúng.

"Riêng đối với một số địa phương, trong đó có Nghệ An và Thanh Hóa, Hội đồng Đội Trung ương đã nhiều lần có văn bản nhắc nhở, yêu cầu chấn chỉnh và khắc phục tình trạng thực hiện Nghi thức Đội không đúng quy định. Tuy nhiên, việc một số hình ảnh tương tự vẫn tiếp tục xuất hiện cho thấy ở một số cơ sở, việc quán triệt và thực hiện chưa thực sự triệt để", anh Lê Anh Quân nêu.

Trong thời gian tới, Hội đồng Đội Trung ương và Hội đồng Huấn luyện Trung ương sẽ tăng cường kiểm tra, tập huấn và chấn chỉnh các trường hợp thực hiện sai nghi thức Đội, bảo đảm tính thống nhất trên phạm vi cả nước. Quan trọng hơn, cần thay đổi nhận thức rằng không thể lấy những thói quen tồn tại nhiều năm ở địa phương để thay thế các quy định thống nhất của tổ chức.

﻿ Trong thời gian tới, Hội đồng Đội Trung ương và Hội đồng Huấn luyện Trung ương sẽ tăng cường kiểm tra, tập huấn và chấn chỉnh các trường hợp thực hiện sai nghi thức Đội.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, điều quan trọng nhất của Nghi thức Đội không nằm ở hình thức mà ở giá trị giáo dục. Thông qua việc thực hiện đúng các nghi lễ, khẩu lệnh, đội hình và động tác, đội viên được rèn luyện tính kỷ luật, ý thức tổ chức, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp trong tập thể.

"Nghi thức Đội là khuôn mẫu để rèn luyện con người. Giữ đúng nghi thức không phải để các động tác giống nhau, mà để những giá trị giáo dục được truyền tải thống nhất đến mọi đội viên trên cả nước. Đó cũng chính là cách chúng ta gìn giữ bản sắc, truyền thống và uy tín của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh", anh Quân nêu.

Sau sự việc, Hội đồng Huấn luyện Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp với Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố tăng cường tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, đồng thời xây dựng thêm học liệu và video hướng dẫn mẫu để các cơ sở Đội thực hiện thống nhất.

Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cũng nhắn nhủ tới đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và các huấn luyện viên rằng mỗi người phải vừa là người truyền cảm hứng, vừa là người gìn giữ sự chuẩn mực của Nghi thức Đội bằng sự gương mẫu, hiểu biết và trách nhiệm.