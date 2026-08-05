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Đội viên mưu trí cứu em nhỏ khỏi đuối nước ở Sơn La được tuyên dương

Viết Hà

TPO - Hai đội viên Tòng Văn Khắc Huy và Lường Hải Nam (xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La) được Hội đồng Đội tỉnh Sơn La trao giấy khen vì có hành động cứu bạn khỏi đuối nước.

VIDEO: Hai đội viên mưu trí cứu em bé 5 tuổi khỏi đuối nước.

Ngày 5/5, Tỉnh Đoàn Sơn La cho biết, Hội đồng Đội tỉnh Sơn La đã trao giấy khen tuyên dương hai đội viên Tòng Văn Khắc Huy và Lường Hải Nam, trú tại bản Bó, xã Thuận Châu, vì có hành động dũng cảm cứu em nhỏ khỏi đuối nước.

Như Báo Tiền Phong đưa tin trước đó, ngày 25/7, một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh tại khu vực hồ Nong Hoi, một em nhỏ không may trượt chân rơi xuống vùng nước sâu.

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Hội đồng Đội tỉnh Sơn La đã trao giấy khen tuyên dương hai đội viên mưu trí cứu em bé 5 tuổi khỏi đuối nước.

Phát hiện sự việc, Khắc Huy đã nhanh trí dùng chiếc xe trượt để em nhỏ bám vào, trong khi Hải Nam hô hoán, gọi người lớn đến hỗ trợ.

Nhận thấy bờ kè trơn trượt, nếu xuống cứu trực tiếp có thể khiến cả hai cùng gặp nguy hiểm, cậu bé 11 tuổi đã nhanh chóng nghĩ ra cách cứu người an toàn hơn.

Nhờ sự bình tĩnh, phối hợp kịp thời của hai em cùng người dân, em nhỏ đã được đưa lên bờ an toàn.

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Vị trí em bé 5 tuổi bị rơi xuống nước.

Hành động dũng cảm, mưu trí của Khắc Huy và Hải Nam là tấm gương đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và ý thức giúp đỡ người gặp nạn trong đội viên, thiếu niên, nhi đồng.

Viết Hà
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