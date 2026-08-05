7 ngày - 3 bạn trẻ thành phố 'hoán đổi' với trẻ em vùng cao

Có những "lần đầu tiên" chỉ xuất hiện khi hai thế giới gặp nhau. Trong 7 ngày ở thôn Khuổi Đẩy (Bắc Kạn), ba bạn trẻ thành phố và những đứa trẻ vùng cao đã vô tình "hoán đổi" cho nhau những trải nghiệm mà trước đó cả hai phía đều chưa từng có.

Thôn Khuổi Đẩy (Bắc Kạn) - nơi 3 bạn trẻ đến từ thành phố vô tình “hoán đổi” với các em nhỏ vùng cao trong 7 ngày.

Đêm ấy, mưa lớn kéo dài làm cả bản mất điện. Trong lớp học nhỏ giữa rừng, ba bạn trẻ của Movie Legend lần đầu vượt qua nỗi sợ để ngủ giữa bóng tối, tiếng mưa và tiếng côn trùng rả rích suốt đêm.

Đến khi những đứa trẻ đầu tiên xuất hiện trên con đường nhỏ dẫn vào điểm trường, đêm mưa dường như cũng ở lại phía sau. Ba bạn trẻ ấy lại đứng trước cửa lớp, chờ đón các em đến học. Đó chỉ là một trong rất nhiều "lần đầu tiên" mà họ trải qua trong 7 ngày ở Khuổi Đẩy.

Hai thế giới thật khác gặp nhau

Với các em học sinh mầm non và tiểu học, 7 ngày này là chuỗi những "lần đầu tiên". Lần đầu được cùng nhau uống sữa trước giờ vào lớp. Lần đầu được ăn bữa cơm có tôm. Có em lần đầu được ăn món xúc xích, có em lần đầu được ngồi trên ô tô. Chiếc máy chiếu được dựng lên trong lớp học trở thành lần đầu tiên các em được xem phim trên màn hình lớn. Những điều quen thuộc với người thành phố lại trở thành những trải nghiệm mới lạ với hầu hết các em nhỏ vùng cao.

Bữa cơm có tôm mang đến thêm một "lần đầu tiên" cho các em nhỏ vùng cao trong 7 ngày nhóm Movie Legend đồng hành tại Khuổi Đẩy.

Với ba bạn trẻ thành phố, Khuổi Đẩy cũng mang đến nhiều trải nghiệm chưa từng có. Có ngày, cả nhóm đi bộ hàng chục ki-lô-mét đường núi để vào bản. Có bữa cơm được nấu bằng bếp củi trong căn nhà của một em nhỏ, nơi họ lần đầu ăn những mớ rau vừa tự tay hái trên nương. Những loài côn trùng, con vật vốn quen thuộc với trẻ em nơi đây lại trở thành điều mới mẻ với các bạn trẻ lần đầu sống giữa núi rừng. Lại có ngày rong chơi nơi những con suối của bản làng, để rồi mệt nhoài thả lưng đánh một giấc ngủ trưa trong lớp học nhỏ giữa rừng núi không khác nào những đứa trẻ vùng cao.

Lần đầu được ăn một bữa cơm đầy đủ của các em cũng là lần đầu ba bạn trẻ Movie Legend có một bữa cơm thật khác giữa núi rừng.

Không chỉ là một buổi trao quà

Vậy cơ duyên nào đã đưa ba bạn trẻ thành phố vượt gần 2.000 km để dành trọn 7 ngày ở một bản làng thuộc vùng núi phía Bắc?

Tại TikTok Shop CSR Day 2026, sau khi được vinh danh với hạng mục "Nhà bán hàng địa phương có dấu ấn tích cực", doanh nghiệp máy chiếu Movie Legend triển khai dự án "200K/Tuần Tử Tế" tại thôn Khuổi Đẩy (Bắc Kạn), trao hơn 100 phần quà gồm gạo, mì, sữa, vở, bút và giường lưới.

Đội ngũ Movie Legend trao hơn 100 phần quà cho các em học sinh khó khăn trong khuôn khổ dự án "200K/Tuần Tử Tế" tại điểm trường Bình Trung, thôn Khuổi Đẩy (Bắc Kạn)

Nhưng thay vì trở về ngay sau buổi trao tặng, ba thành viên của doanh nghiệp quyết định ở lại bản thêm 7 ngày. Họ chọn sống như những người dân nơi đây, từ những bữa cơm đơn sơ, những con đường đồi dốc đến nhịp sinh hoạt hằng ngày của điểm trường và bà con trong bản.

Trong 7 ngày ở Khuổi Đẩy, nhóm cùng dọn dẹp điểm trường, chuẩn bị những bữa ăn có thịt cho học sinh, theo chân các em về nhà và đồng hành cùng người dân trong những công việc hằng ngày. Chính những trải nghiệm ấy giúp họ nhìn thấy cuộc sống của bản làng sau khi những phần quà đã được trao.

Nhờ vậy, nhóm biết món quà nào được sử dụng đầu tiên, món nào vẫn còn sau một tuần và những nhu cầu phát sinh mà trước chuyến đi họ chưa từng nghĩ đến. Mỗi khi phát hiện một nhu cầu thiết thực, cả nhóm đều chủ động bổ sung ngay trong thời gian ở địa phương, thay vì chờ đến những chương trình thiện nguyện tiếp theo.

Hành trình được thấu hiểu và lan toả

"Sau một tuần ở với các anh chị, các em học sinh rất nhớ. Hôm qua có họp phụ huynh, các phụ huynh gửi lời cảm ơn vì các anh chị đã mang đến những bữa cơm ngon cho các con. Các em về nhà kể lại rất là thích thú, bây giờ các em chỉ mong đến lớp để tiếp tục được ăn những bữa cơm ngon như thế này thôi. Năm học tới, mong các anh chị sẽ tiếp tục về đây, ở với các cháu nhiều nhiều hơn nữa." - cô Huế - cô giáo điểm trường mầm non Khuổi Đẩy chia sẻ.

Cái ôm tạm biệt khép lại 7 ngày ở Khuổi Đẩy, ba bạn trẻ Movie Legend chào tạm biệt cô giáo và các em nhỏ tại điểm trường mầm non Khuổi Đẩy trước khi rời bản.

Những niềm vui ấy không dừng lại sau chuyến đi. Loạt video về hành trình 7 ngày tại bản làng vùng cao sau khi được chia sẻ trên các nền tảng của Movie Legend đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác. Không có những thước phim được dàn dựng, chỉ là những khoảnh khắc rất thật của cả hai phía, nhưng lại nhận được nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng. Có lẽ, điều khiến nhiều người dừng lại không phải những phần quà được trao, mà ở những "lần đầu tiên" rất đời mà cả hai phía đã vô tình dành cho nhau.

Sau 7 ngày, những "lần đầu tiên" của cả hai phía khép lại, nhưng cũng mở ra một cách nhìn khác về thiện nguyện. Với Movie Legend, mỗi chương trình CSR không khép lại ở ngày trao quà, mà bắt đầu từ những ngày cùng sống, cùng quan sát, cùng lắng nghe cộng đồng. Bởi chỉ khi hiểu điều người dân thật sự cần, những hỗ trợ mới có thể tạo ra giá trị lâu dài.