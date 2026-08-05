Thành doanh nhân công nghệ nổi tiếng toàn cầu nhờ món quà tặng bạn gái

TPO - Locket Widget vốn chỉ là món quà được Matt Moss tạo ra để duy trì liên lạc với bạn gái yêu xa. Tuy nhiên, sau 5 năm, nó trở thành nền tảng mạng xã hội phổ biến toàn cầu.

Matt Moss được biết đến là doanh nhân công nghệ, kỹ sư phần mềm, nhà sáng lập kiêm CEO của Locket Labs – công ty phát triển ứng dụng Locket Widget.

Matt đam mê lập trình và phát triển ứng dụng từ khi còn học trung học cơ sở. Anh nhiều lần tham gia Hội nghị các Nhà phát triển Toàn cầu của Apple (WWDC). Vào năm 2017 và 2019, anh giành được WWDC Student Scholarship - chương trình học bổng danh giá dành cho các lập trình viên trẻ của Apple.

Chân dung Matt Moss

Tình yêu với công nghệ và bạn gái giúp Matt Moss đạt được thành công trong sự nghiệp từ rất sớm.

Matt Moss xuất thân từ Đại học California, Santa Barbara, với chuyên ngành Khoa học máy tính. Đây là nơi anh gặp được tình yêu của đời mình, nữ sinh khóa dưới Ava Thompson.

Tháng 6/2021, Matt tốt nghiệp đại học và có kế hoạch chuyển đến Los Angeles để tìm kiếm cơ hội. Điều đó đồng nghĩa với việc anh và bạn gái phải yêu xa.

Để tình cảm không bị khoảng cách làm nguội lạnh, Matt tự viết một ứng dụng "giữ lửa" làm quà sinh nhật tặng người yêu. Ứng dụng cho phép hai người có thể gửi ảnh trực tiếp lên màn hình chính của nhau thông qua widget (ô hiển thị nhỏ trên màn hình chính điện thoại, giúp người dùng xem nhanh thông tin mà không cần mở ứng dụng) trên iPhone

Trong suốt 6 tháng, đôi tình nhân duy trì liên lạc thông qua ứng dụng này. Matt kể với Entrepreneur: "Chúng tôi đã gửi cho nhau hàng trăm bức ảnh và gần như sử dụng ứng dụng mỗi ngày".

Về sau, ứng dụng riêng tư này thu hút sự chú ý của bạn bè Ava. Họ tỏ ra hứng thú và ngày càng có nhiều lời ngỏ ý xin được phép sử dụng.

"Khi ngày càng có nhiều người hỏi, chúng tôi nghĩ rằng, 'Thôi cứ phát hành nó ra công chúng và xem chuyện gì sẽ xảy ra'", anh kể.

Ứng dụng chính thức ra mắt trên App Store của Apple vào ngày 1/1/2022. Cùng thời điểm đó, Matt Moss đăng video giới thiệu trên TikTok.

Matt Moss tạo ra Locket Widget để yêu xa với bạn gái.

Ứng dụng có tên Locket Widget. Trong tiếng Anh, "locket" là mặt dây chuyền có thể mở ra, bên trong thường đặt ảnh hoặc vật kỷ niệm nhỏ của những người thân yêu nhất.

Khi yêu xa, Matt muốn mỗi lần Ava mở khóa điện thoại, cô sẽ nhìn thấy khoảnh khắc đời thường của anh ngay trên màn hình chính, giống như mở chiếc mặt dây chuyền để nhìn thấy ảnh người mình yêu.

Đúng như tên gọi, Locket Widget tạo ra ô hiển thị nhỏ trên màn hình iPhone. Người dùng có thể tải ảnh lên, sau đó những bức ảnh này tự động được chia sẻ và cập nhật trên widget tương ứng của gia đình và bạn bè.

Khi đăng ký, ứng dụng yêu cầu người dùng chọn những "người bạn thân nhất", với giới hạn tối đa là 20 người.

Những video đầu tiên nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Chỉ trong vòng hai tuần, Locket có khoảng 2 triệu lượt đăng ký.

Sau thành công của Locket, Matt thành lập Locket Labs tại California và đảm nhiệm vai trò CEO.

Tháng 4 cùng năm, công ty huy động được 10 triệu USD trong vòng gọi vốn do Sam Altman - cựu chủ tịch OpenAI, dẫn dắt. Đồng sáng lập Instagram Mike Krieger cũng tham gia vòng đầu tư này. Trước đó, Matt cũng kêu gọi được khoảng 2,5 triệu USD từ bạn bè và gia đình.

Đến cuối năm đó, Locket Widget nhận Giải thưởng Tác động Văn hóa (Cultural Impact Award) trong khuôn khổ lễ trao giải App Store Awards thường niên của Apple.

Đến giữa năm 2026, Locket đã trở thành nền tảng mạng xã hội quy mô lớn dành cho nhóm bạn thân. Ứng dụng đạt hơn 100 triệu lượt tải xuống trên toàn cầu, có khoảng 9 triệu người dùng hoạt động hằng ngày (chỉ tính nửa đầu năm tăng 22% người dùng hoạt động hằng ngày).

Gần 48% người dùng thuộc Gen Alpha (sinh năm 2010-2024) tại Mỹ vẫn sử dụng ứng dụng sau một tháng. Tỉ lệ được xem là rất cao đối với mạng xã hội.

Về mối quan hệ giữa Matt và Ava, hai người được cho là vẫn đang hẹn hò. Locket Labs vẫn thường xuyên kể lại câu chuyện tình yêu của hai người như nguồn cảm hứng khai sinh ứng dụng.