Sinh viên Lâm nghiệp gieo 'mầm xanh' tri thức lên rẻo cao

Mang đi tri thức, nhiệt huyết tuổi trẻ

Đội tình nguyện Mùa Hè Xanh của Trường ĐH Lâm nghiệp tại xã Bình Thuận quy tụ 30 sinh viên đến từ các khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường; Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Cơ điện và công trình; Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn. Trong suốt hành trình chiến dịch, đội đã mang kiến thức giảng đường về phục vụ bản làng.

Một trong những dấu ấn đậm nét nhất là công trình “Mầm xanh Lâm nghiệp”. Tận dụng lợi thế là sinh viên trường Lâm nghiệp, đội đã khảo sát hiện trường, vận chuyển từng bầu cây vượt dốc để trồng mới hơn hàng nghìn cây Dổi xanh. Mỗi mầm cây được vun trồng là niềm tin, thông điệp về sống xanh và chung tay bảo vệ môi trường được những tình nguyện viên gửi gắm.

Sinh viên tình nguyện trường ĐH Lâm nghiệp trồng cây trong chương trình tại xã Bình Thuận. Ảnh: ĐTLN

Kiến thức về đất đai và chuyển đổi số của đội cũng đã có dịp thực hành khi tham gia hỗ trợ địa phương trong công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn xã Bình Thuận. Gần 15 "áo xanh" đã hỗ trợ, đồng hành với cán bộ chuyên môn địa phương rà soát, định vị thửa đất trên bản đồ địa chính và nhập dữ liệu đất đai của 23 thôn bản của xã lên hệ thống.

Không dừng lại ở những cánh rừng hay dữ liệu đất đai, “áo xanh” Lâm nghiệp còn “thắp sáng đường quê” ở bản Phổng Lái. Ngày khánh thành, ánh điện năng lượng mặt trời tỏa sáng trở thành ấn tượng sâu đậm với sinh viên tình nguyện, cùng bà con bản Phổng Lái. Công trình không chỉ mang đến tuyến đường sáng – xanh – an toàn thuận tiện cho người dân, mà còn là dấu ấn của tinh thần xung kích, “ba cùng” vì cuộc sống cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Sinh viên tình nguyện thực hiện công trình "Thắp sáng đường quê". Ảnh: ĐTLN

Cùng điểm lại công trình, phần việc tại xã Bình Thuận, đội trưởng Bùi Bảo Tín – sinh viên năm 3 ngành Kỹ thuật cơ khí, hồ hởi: “Những ngày hoạt động tại xã Bình Thuận thực sự là kỳ học thứ ba ý nghĩa với mỗi thành viên của đội. Kiến thức chuyên môn của các bạn học ngành quản lý đất đai đã được thực hành với rà soát, nhập dữ liệu đất đai, đo đạc đất để trồng cây. Còn những bạn học ngành cơ khí được áp dụng để khảo sát, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, các thành viên còn có thêm nhiều trải nghiệm, kỷ niệm ý nghĩa khó quên”.

Mang về hành trang trưởng thành

Mùa Hè Xanh của sinh viên Lâm nghiệp ở xã Bình Thuận ghi dấu ấn với những con số: 3.000 cây Dổi xanh; 10 trụ đèn năng lượng; hàng nghìn dữ liệu đất đai được rà soát, nhập liệu. Quan trọng hơn, với cả đội, là thu nhận thêm hành trang trưởng thành của 30 người trẻ tuổi đôi mươi.

Dù đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt của miền núi, địa hình chia cắt và kinh phí còn hạn hẹp, nhưng tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” luôn rực cháy. Các bạn sinh viên không chỉ được học cách quan sát, trắc địa, cách trồng cây đúng kỹ thuật... mà còn được học cách thấu hiểu, sẻ chia với những khó khăn của đồng bào.

Bùi Bảo Tín bày tỏ: “Kỷ niệm về những cung đường đồi 3km hay những lúc cùng dân bản trò chuyện sẽ là hành trang vô giá. Chúng tôi đi để trưởng thành, và để thấy rằng kiến thức mình học được sẽ chỉ thực sự giá trị khi phục vụ được cho người dân”.

Chiến dịch tình nguyện là "học kỳ thứ ba" của sinh viên Lâm nghiệp. Ảnh: ĐTLN