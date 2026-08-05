Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sinh viên Lâm nghiệp gieo 'mầm xanh' tri thức lên rẻo cao

Xuân Tùng

TPO - Mùa Hè Xanh 2026, đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Lâm nghiệp ghi dấu ấn tinh thần xung kích và chuyên môn với những công trình, phần việc xanh ở xã miền núi Bình Thuận, tỉnh Sơn La.

Mang đi tri thức, nhiệt huyết tuổi trẻ

Đội tình nguyện Mùa Hè Xanh của Trường ĐH Lâm nghiệp tại xã Bình Thuận quy tụ 30 sinh viên đến từ các khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường; Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Cơ điện và công trình; Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn. Trong suốt hành trình chiến dịch, đội đã mang kiến thức giảng đường về phục vụ bản làng.

Một trong những dấu ấn đậm nét nhất là công trình “Mầm xanh Lâm nghiệp”. Tận dụng lợi thế là sinh viên trường Lâm nghiệp, đội đã khảo sát hiện trường, vận chuyển từng bầu cây vượt dốc để trồng mới hơn hàng nghìn cây Dổi xanh. Mỗi mầm cây được vun trồng là niềm tin, thông điệp về sống xanh và chung tay bảo vệ môi trường được những tình nguyện viên gửi gắm.

tienphong-lamnghiep-muahexanh.jpg
Sinh viên tình nguyện trường ĐH Lâm nghiệp trồng cây trong chương trình tại xã Bình Thuận. Ảnh: ĐTLN

Kiến thức về đất đai và chuyển đổi số của đội cũng đã có dịp thực hành khi tham gia hỗ trợ địa phương trong công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn xã Bình Thuận. Gần 15 "áo xanh" đã hỗ trợ, đồng hành với cán bộ chuyên môn địa phương rà soát, định vị thửa đất trên bản đồ địa chính và nhập dữ liệu đất đai của 23 thôn bản của xã lên hệ thống.

Không dừng lại ở những cánh rừng hay dữ liệu đất đai, “áo xanh” Lâm nghiệp còn “thắp sáng đường quê” ở bản Phổng Lái. Ngày khánh thành, ánh điện năng lượng mặt trời tỏa sáng trở thành ấn tượng sâu đậm với sinh viên tình nguyện, cùng bà con bản Phổng Lái. Công trình không chỉ mang đến tuyến đường sáng – xanh – an toàn thuận tiện cho người dân, mà còn là dấu ấn của tinh thần xung kích, “ba cùng” vì cuộc sống cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới.

tienphong-lamnghiep-muahexanh2.jpg
Sinh viên tình nguyện thực hiện công trình "Thắp sáng đường quê". Ảnh: ĐTLN

Cùng điểm lại công trình, phần việc tại xã Bình Thuận, đội trưởng Bùi Bảo Tín – sinh viên năm 3 ngành Kỹ thuật cơ khí, hồ hởi: “Những ngày hoạt động tại xã Bình Thuận thực sự là kỳ học thứ ba ý nghĩa với mỗi thành viên của đội. Kiến thức chuyên môn của các bạn học ngành quản lý đất đai đã được thực hành với rà soát, nhập dữ liệu đất đai, đo đạc đất để trồng cây. Còn những bạn học ngành cơ khí được áp dụng để khảo sát, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, các thành viên còn có thêm nhiều trải nghiệm, kỷ niệm ý nghĩa khó quên”.

Mang về hành trang trưởng thành

Mùa Hè Xanh của sinh viên Lâm nghiệp ở xã Bình Thuận ghi dấu ấn với những con số: 3.000 cây Dổi xanh; 10 trụ đèn năng lượng; hàng nghìn dữ liệu đất đai được rà soát, nhập liệu. Quan trọng hơn, với cả đội, là thu nhận thêm hành trang trưởng thành của 30 người trẻ tuổi đôi mươi.

Dù đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt của miền núi, địa hình chia cắt và kinh phí còn hạn hẹp, nhưng tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” luôn rực cháy. Các bạn sinh viên không chỉ được học cách quan sát, trắc địa, cách trồng cây đúng kỹ thuật... mà còn được học cách thấu hiểu, sẻ chia với những khó khăn của đồng bào.

Bùi Bảo Tín bày tỏ: “Kỷ niệm về những cung đường đồi 3km hay những lúc cùng dân bản trò chuyện sẽ là hành trang vô giá. Chúng tôi đi để trưởng thành, và để thấy rằng kiến thức mình học được sẽ chỉ thực sự giá trị khi phục vụ được cho người dân”.

lamnghiep.jpg
Chiến dịch tình nguyện là "học kỳ thứ ba" của sinh viên Lâm nghiệp. Ảnh: ĐTLN

Anh Trịnh Văn Thành – Phó Bí thư Đoàn trường, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch cho biết, sinh viên tham gia chiến dịch tình nguyện được tuyển chọn trên cơ sở nhiều tiêu chí, trong đó ưu tiên sinh viên các chuyên ngành đào tạo gắn với công trình, phần việc triển khai tại địa bàn hoạt động. Tham gia chiến dịch, các sinh viên không chỉ được góp sức hỗ trợ địa phương, còn là cách rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm xã hội và khả năng làm việc thực tiễn ở cơ sở.

Xuân Tùng
#Mùa Hè Xanh #Đại học Lâm nghiệp #xã Bình Thuận #tỉnh Sơn La #xây dựng nông thôn mới #bảo vệ môi trường #sinh viên tình nguyện #dữ liệu đất đai #mầm xanh lâm nghiệp #thắp sáng đường quê #năng lượng mặt trời

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe