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10 dự án xuất sắc của sinh viên Đà Nẵng vào chung kết thi khởi nghiệp

Duy Quốc

TPO - Vượt qua hơn 200 hồ sơ đăng ký, 10 dự án xuất sắc của sinh viên Đại học Đà Nẵng được lựa chọn vào vòng chung kết cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên”.

Sáng 5/8, Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên, đồng thời công bố 10 dự án xuất sắc tham gia vòng chung kết cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên”.

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Diễn đàn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên. Ảnh: Duy Quốc

Chương trình nhằm xây dựng môi trường học thuật, sáng tạo và khởi nghiệp trong toàn Đại học Đà Nẵng; tạo cơ hội kết nối sinh viên với các chuyên gia, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Sau 5 mùa giải, cuộc thi năm nay trở lại với diện mạo mới, mở rộng không gian sáng tạo và khuyến khích các dự án hướng đến giá trị thực tiễn, khả năng ứng dụng và tác động xã hội.

Sự đổi mới đã tạo sức hút khi cuộc thi nhận được hơn 200 hồ sơ đăng ký từ các đơn vị cơ sở. Qua quá trình tuyển chọn, 38 dự án tiêu biểu được giới thiệu vào vòng cấp Đại học Đà Nẵng. Tại diễn đàn, 10 dự án xuất sắc nhất được công bố tham gia vòng chung kết.

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10 dự án xuất sắc nhất được công bố tham gia vòng chung kết.

Các đội thi sẽ được đào tạo chuyên sâu, kết nối với đội ngũ cố vấn, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm tiếp tục hoàn thiện ý tưởng, nâng cao tính khả thi của dự án, hướng tới thương mại hóa sản phẩm và giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội.

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Các đội thi trưng bày sản phẩm, mô hình, giới thiệu những ý tưởng và giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

PGS.TS Lê Thành Bắc - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, cho biết tiếp nối thành công của 5 mùa giải trước, cuộc thi năm nay có bước chuyển mình với tên gọi mới “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên”, mở rộng không gian sáng tạo và khuyến khích các dự án hướng đến giá trị thực tiễn, khả năng ứng dụng và tác động xã hội.

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PGS.TS Lê Thành Bắc - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu tại chương trình.

Theo PGS.TS Lê Thành Bắc, thông qua cuộc thi, Đại học Đà Nẵng mong muốn tiếp tục khơi dậy tinh thần sáng tạo, khuyến khích sinh viên mạnh dạn đề xuất những ý tưởng mới; đồng thời tạo môi trường để các dự án được đào tạo, cố vấn và kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

“Đây cũng là cơ hội để sinh viên rèn luyện tư duy đổi mới sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình và năng lực giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội, từng bước nâng cao tính khả thi và khả năng thương mại hóa các dự án”, PGS.TS Lê Thành Bắc nói.

Duy Quốc
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