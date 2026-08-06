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Brooklyn Beckham lại phát ngôn gây sóng gió

Trạch Dương

TPO - Brooklyn Beckham tuyên bố sẽ “luôn bảo vệ” Nicola Peltz trong bài đăng kỷ niệm một năm tái khẳng định lời thề hôn nhân. Phát ngôn gây chú ý khi quan hệ giữa con trai cả nhà Beckham và gia đình chưa có dấu hiệu cải thiện.

Ngày 5/8, Brooklyn Beckham đăng loạt ảnh bên Nicola Peltz đánh dấu một năm ngày hai người tổ chức lễ tái khẳng định lời thề hôn nhân. “Chúc mừng ngày kỷ niệm, Nicola. Anh không thể diễn tả hết tình yêu dành cho em. Em là người thân nhất và anh yêu em hơn cả cuộc sống này. Anh thật may mắn khi được gọi em là vợ. Em là nàng công chúa của anh và anh hứa sẽ luôn bảo vệ em”, Brooklyn viết.

Nicola đăng ảnh và đáp lời chồng: “Chúc mừng ngày kỷ niệm, tình yêu của em. Anh khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp. Cảm ơn anh, người chồng tuyệt vời nhất em luôn mơ ước”.

Câu nói “anh luôn bảo vệ em” của Brooklyn xuất hiện giữa lúc mâu thuẫn của cặp đôi với gia đình Beckham chưa được giải quyết. Dù Brooklyn không trực tiếp nhắc đến cha mẹ, thông điệp cho thấy anh tiếp tục gây sóng gió, công khai đứng về phía Nicola.

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Brooklyn và Nicola Peltz suýt chạm mặt vợ chồng Beckham trong chuyến nghỉ dưỡng ở Pháp.

Tháng 8/2025, Brooklyn và Nicola lần đầu làm lễ tái khẳng định lời thề hôn nhân tại hạt Westchester, New York. Buổi lễ có người thân của Nicola cùng một số bạn bè thân thiết, nhưng không có sự tham dự của David, Victoria và các thành viên khác trong gia đình Beckham.

Nguồn tin của The Sun cho biết Brooklyn và Nicola không xem lễ cưới tổ chức ở Mỹ là ký ức tích cực. Lễ thề nguyện là dấu mốc mang đến cho họ cảm giác vui vẻ và thoải mái hơn. Hai người quyết định lấy dịp này làm ngày kỷ niệm chính thức thay vì ngày cưới (4/2022).

Bài đăng mới của Brooklyn xuất hiện không lâu sau khi vợ chồng anh suýt chạm mặt gia đình Beckham tại miền Nam nước Pháp. Brooklyn và Nicola nghỉ dưỡng gần Nice cùng giọng ca huyền thoại Elton John. David, Victoria cùng các con cũng có mặt tại khu vực Riviera của Pháp.

Dù ở cách nhau chỉ khoảng 5 phút đi bộ, cả hai gia đình không có dấu hiệu muốn gặp nhau. Gia đình Beckham và Elton John duy trì quan hệ thân thiết hơn 30 năm. Việc nam ca sĩ xuất hiện bên Brooklyn và Nicola được truyền thông Anh quan tâm, song Elton không đưa ra bình luận về mâu thuẫn của gia đình nhà Beckham.

Brooklyn từng gây sóng gió khi đưa ra nhiều cáo buộc liên quan đến đám cưới năm 2022. Anh cho rằng Victoria can thiệp vào điệu nhảy đầu tiên vốn được sắp xếp dành cho cô dâu và chú rể. Ca sĩ Marc Anthony gọi anh lên sân khấu, chuẩn bị khiêu vũ với Nicola. Tuy nhiên, Victoria xuất hiện và nhảy cùng con trai trước khoảng 500 khách mời. Brooklyn nói tình huống này khiến anh cảm thấy “khó chịu và nhục nhã”.

Anh cũng cho biết một số thành viên từng nói Nicola “không có quan hệ huyết thống” và “không phải người nhà”. Đây là những cáo buộc từ phía Brooklyn, David và Victoria Beckham không phản hồi.

Trạch Dương
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