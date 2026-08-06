Quyết định táo bạo của Hoàng Rob

TPO - Lần đầu hát và múa đương đại trên sân khấu truyền hình, Hoàng Rob thu hút sự chú ý với "Hoa đào" tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Đằng sau màn trình diễn ấy là hơn 10 năm theo đuổi một hướng đi riêng, với "vốn liếng" là cây đàn violin cũ giá chưa tới một triệu đồng.

Bất ngờ từ Hoàng Rob

Sau hơn hai phút của tiết mục Hoa đào, điều khán giả nhắc đến không chỉ là tiếng violin. Màn kết hợp giữa đồng dao, trống hội, múa đương đại và phần thể hiện của chính Hoàng Rob khiến tiết mục trở thành một trong những điểm nhấn của công diễn đầu tiên Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Nhiều người cũng bất ngờ khi nghệ sĩ vốn gắn với violin lần đầu xuất hiện trên sân khấu trong nhiều vai trò cùng lúc.

Hoa đào của Hoàng Rob mang màu sắc riêng, là tiết mục dân gian đương đại duy nhất trên sân khấu tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai.

Với Hoàng Rob, Hoa đào không phải một thử nghiệm ngẫu hứng. Đó là ý tưởng được anh mang theo gần một thập niên, đồng thời phản ánh khá rõ con đường nghệ thuật mà nam nghệ sĩ kiên trì theo đuổi từ những ngày đầu bước vào âm nhạc.

Giữa dàn nghệ sĩ quen thuộc với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ hay nhà sản xuất, sự xuất hiện của Hoàng Rob ngay từ đầu đã tạo nên khác biệt.

Sau khi chương trình phát sóng, tiết mục Hoa đào nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả chia sẻ trên nhiều nền tảng. Không ít video cắt từ màn trình diễn, bản cover hay tranh minh họa lấy cảm hứng từ Hoa đào xuất hiện.

Đây cũng là lần đầu Hoàng Rob vừa chơi violin, vừa hát, vừa thử sức với múa đương đại trên một sân khấu truyền hình.

Theo Hoàng Rob, ý tưởng về Hoa đào đã xuất hiện từ năm 2016, khi anh thực hiện album đầu tay. Thời điểm ấy, ca khúc chủ đề của album từng mang tên Hoa đào trước khi đổi thành Hừng đông. Gần 10 năm sau, hình tượng này mới được phát triển thành một tác phẩm hoàn chỉnh.

Ca khúc được thực hiện cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, nhà thơ Hà Quang Minh, trong khi phần đồng dao do chính Hoàng Rob chắp bút. Tác phẩm kết hợp violin với đồng dao thiếu nhi, sáo trúc, trống hội và ngôn ngữ múa đương đại, tạo nên một không gian âm nhạc mang màu sắc dân gian.

Phần đồng dao do dàn đồng ca thiếu nhi thu âm trực tiếp thay vì sử dụng công nghệ AI. Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, anh dành nhiều ngày để hoàn thiện những câu đồng dao ngắn với mong muốn vừa giữ được sự hồn nhiên của tuổi thơ.

Ý tưởng dàn dựng cũng được đầu tư chỉn chu.

Trong các chia sẻ sau chương trình, Hoàng Rob cho biết điều anh mong muốn không phải khán giả nhìn thấy một hình ảnh hoàn toàn khác, mà hiểu rõ hơn định hướng nghệ thuật mình theo đuổi. Với anh, violin vẫn là trung tâm, nhưng sử dụng như một công cụ để kể những câu chuyện về văn hóa Việt Nam bằng nhiều hình thức biểu đạt khác nhau.

Nhìn lại hơn một thập niên hoạt động, Hoàng Rob không phải nghệ sĩ theo đuổi số lượng sản phẩm hay tốc độ phát hành.

Trong suốt hành trình âm nhạc, Hoàng Rob kết hợp violin với nhiều chất liệu âm nhạc và không ngừng thử nghiệm cách đưa nhạc cụ này đến gần công chúng. Hoa đào là chương mới của hành trình ấy.

Một thập niên kể chuyện bằng violin

Trước khi được biết đến rộng rãi qua chương trình truyền hình, Hoàng Rob đã có hơn một thập niên hoạt động với nhiều dự án riêng.

Năm 2016, anh phát hành album concept Hừng đông. Thay vì sử dụng những giai điệu quen thuộc, Hoàng Rob và nhà sản xuất Khắc Hưng lựa chọn xây dựng toàn bộ album bằng các sáng tác mới dành riêng cho violin. Theo ê-kíp, hai nghệ sĩ từng bỏ tám bản thu đã hoàn thiện để làm lại từ đầu nhằm thống nhất định hướng của dự án.

Album kết hợp pop, electronic, world music cùng chất liệu dân gian và được giới thiệu bằng live concert tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Thời điểm đó, đây là một trong số ít dự án đặt nghệ sĩ violin ở vị trí trung tâm của một chương trình biểu diễn quy mô lớn.

Hoàng Rob kết hợp violin với nhiều chất liệu âm nhạc và không ngừng thử nghiệm cách đưa nhạc cụ này đến gần công chúng

Một năm sau, Hoàng Rob trở thành nghệ sĩ nhạc cụ đầu tiên giành giải Cống hiến ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Đây được xem là dấu mốc đáng chú ý không chỉ với cá nhân Hoàng Rob mà còn với những nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ trong đời sống âm nhạc đại chúng.

Các dự án sau đó vẫn đi theo hướng phát triển này. Trò chuyện là cuộc đối thoại giữa violin và giọng hát của nhiều ca sĩ như Lê Hiếu, Quang Dũng, Hà Trần, Thu Phương, Đức Phúc. Đến Mùa hè vĩnh cửu, Hoàng Rob tiếp tục xây dựng album theo cấu trúc concept, kết hợp hòa nhạc với triển lãm nghệ thuật và trải nghiệm đa giác quan.

Ngoài các sản phẩm phòng thu, anh còn thành lập nhóm hòa tấu Gen9, hợp tác với Touliver, SlimV, Khắc Hưng, Hồ Ngọc Hà, Hồng Nhung, Thu Phương, Hoàng Dũng... Violin của Hoàng Rob cũng xuất hiện ở nhiều không gian biểu diễn khác nhau, từ nhà hát, festival đến các chương trình tổ chức tại di sản, hang động hay sân khấu ngoài trời.

Chặng đường này cho thấy sự thay đổi chủ yếu nằm ở cách kể chuyện bằng âm nhạc, với một mục tiêu đưa violin đến gần khán giả bằng những hình thức biểu đạt mới.

Ít ai biết rằng con đường của Hoàng Rob bắt đầu từ một cây violin cũ giá khoảng 700.000 đồng.

Sinh năm 1991 tại Quảng Bình, Hoàng Rob không được đào tạo violin từ nhỏ theo hệ thống nhạc viện. Sau khi xem nhóm Bond biểu diễn trên truyền hình, Hoàng Rob tự tìm mua đàn và học qua các video trên Internet. Quá trình ấy diễn ra song song với việc học ngành Tài chính - Kế toán tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hoàng Rob trình diễn ở sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế, anh từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, khi những video biểu diễn violin bắt đầu được nhiều người biết đến, Hoàng Rob quyết định gác công việc ổn định để theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp.

Nhiều dự án của anh được chuẩn bị trong thời gian dài trước khi ra mắt. Riêng Hoa đào, ý tưởng đã được ấp ủ từ năm 2016 nhưng gần một thập niên sau mới có cơ hội hoàn thiện trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.