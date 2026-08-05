Danh ca Hương Lan miệt mài đi hát ở tuổi 70

TPO - Danh ca Hương Lan cho biết nhiều ca khúc của Phạm Duy phải thu đi thu lại do bà và nhạc sĩ Đức Trí đặt yêu cầu cao về cách hát, bản phối cũng như chất lượng âm thanh. Dự án kéo dài gần 10 năm mới hoàn thiện.

Danh ca Hương Lan và nhạc sĩ Đức Trí vừa giới thiệu album Người về, tuyển tập các sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Đây là album đầu tiên trong hơn 65 năm ca hát của Hương Lan chỉ có nhạc của tác giả Tình ca.

Album gồm tám bản thu chính là Đừng xa nhau, Hẹn hò, Nếu một mai em sẽ qua đời, Ngày xưa Hoàng Thị, Người về, Tình ca, Tóc mai sợi vắn sợi dài. Phiên bản CD có thêm Tình hoài hương được thu trực tiếp.

Hương Lan cho biết bà yêu thích nhạc Phạm Duy từ nhỏ, Tình ca là một trong những tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc. Nữ danh ca từng biểu diễn một số sáng tác của ông trên sân khấu nhưng chưa thực hiện album, cho rằng bản thân cần thêm trải nghiệm và độ chín trong giọng hát.

Danh ca Hương Lan nói mất 10 năm để hoàn thành album nhạc của Phạm Duy.

Theo Hương Lan, nhạc Phạm Duy tạo áp lực cho người thể hiện do cấu trúc giai điệu, cách đặt lời và chiều sâu trong từng ca khúc. Bà phải tập kỹ cách chia câu, nhả chữ và tìm hiểu ý nghĩa của phần ca từ.

“Bài nào cũng khó. Tôi đặt tiêu chí phải hát rõ lời, để người nghe hiểu được những điều tác giả gửi gắm”, Hương Lan nói.

Kế hoạch thực hiện album được bà và nhạc sĩ Đức Trí đặt ra từ gần 10 năm trước. Bà cùng Đức Trí trao đổi, hát thử và điều chỉnh cách tiếp cận từng tác phẩm.

Quá trình thu âm kéo dài do hai nghệ sĩ khắt khe, một số bài được thu lại nhiều lần. Có thời điểm album gần như hoàn thành nhưng ê-kíp chưa hài lòng vì phần âm thanh còn mang màu sắc điện tử, chưa đạt được độ tự nhiên.

Khoảng ba tháng trước ngày phát hành, Đức Trí hoàn tất khâu hòa âm và xử lý âm thanh. Các ca khúc được xây dựng với màu sắc riêng. Đừng xa nhau - bản song ca giữa Hương Lan và Đức Tuấn - được xử lý theo hướng cổ điển giao thoa. Ca khúc chủ đề Người về nghiêng về âm thanh acoustic mộc mạc.

Đức Tuấn, Đàm Vĩnh Hưng đến ủng hộ Hương Lan.

Đức Trí nhận xét danh ca có khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa nhạc truyền thống và hiện đại. Giọng hát của bà có “chất kịch tính”, thể hiện được những đoạn nhẹ nhàng, tinh tế lẫn cao trào với biên độ cảm xúc rộng. Nhà sản xuất cho rằng đây là đặc điểm phù hợp với nhạc Phạm Duy, đòi hỏi ca sĩ không chỉ có kỹ thuật mà còn phải hiểu ngôn ngữ và đời sống bên trong tác phẩm.

Với Đức Trí, Phạm Duy là một trong những tác giả có ảnh hưởng lớn đến quá trình làm nghề của anh. “Tôi thường khuyên những người muốn sáng tác ca khúc mang âm hưởng dân ca nên nghe nhạc Phạm Duy”, Đức Trí nói.

Album Người về đồng thời đánh dấu chặng đường khoảng 30 năm hợp tác giữa Hương Lan với Đức Trí. Hai nghệ sĩ bắt đầu hợp tác từ giai đoạn 1996-1997, khi Hương Lan trở về Việt Nam thực hiện dự án Về nguồn.

Hương Lan tên thật là Trần Ngọc Ánh, sinh năm 1956, con gái của nghệ sĩ cải lương lừng danh Hữu Phước. Bà bước lên sân khấu từ năm 5 tuổi, từng hát mở màn vở Chuyện tình Lan và Điệp nổi tiếng. Bà có thời gian hoạt động trên sân khấu cải lương trước khi khẳng định tên tuổi với dòng nhạc quê hương, dân ca.

Nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013) tên đầy đủ Phạm Duy Cẩn, là một trong những tác giả có sức ảnh hưởng lớn đối với tân nhạc Việt Nam. Di sản sáng tác của ông trải rộng từ tình ca, dân ca đến trường ca, với nhiều tác phẩm quen thuộc như Tình ca, Nghìn trùng xa cách, Cây đàn bỏ quên, Thuyền viễn xứ và Đưa em tìm động hoa vàng.