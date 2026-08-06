Concert quốc tế và cuộc đua lấp đầy sân vận động

TP - Một ngôi sao ca nhạc ở ta từng phát ngôn gây tranh cãi khi khoe trong một đêm nhạc: “Khán giả của tôi toàn người có tiền, toàn những người cỡ tôi trở lên…”. Thực tế trong những năm gần đây, ngay cả concert quốc tế diễn ra tại Việt Nam, đơn vị tổ chức không chỉ hướng tới đối tượng có tiền mà còn có nhu cầu phục vụ tệp khán giả ít tiền hoặc còn ngại chi nhiều tiền cho “món” giải trí này.

Ðộ chênh lớn giữa cao nhất và thấp nhất

Sáng 3/8, Ban tổ chức BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI đã công bố sơ đồ chỗ ngồi, bảng giá vé và quyền lợi các hạng vé. Vé được chia thành 10 hạng, hạng cao nhất (Ultimate VIP Package) 10,5 triệu đồng, thấp nhất (Cat 5 restricted view) 1 triệu đồng.

Nhiều người đã kịp so sánh bảng giá vé ở ta với bảng giá vé ở một số nước châu Á mà tour diễn dừng chân như Nhật Bản, Thái Lan, Singapore… Cụ thể, hạng vé đắt tiền nhất ở Nhật Bản có giá gần 10 triệu đồng. Ở Thái Lan hạng vé này có giá khoảng 9,4 triệu đồng. Còn tại Singapore là 10,2 triệu đồng.

Tương tự, những hạng vé đắt tiền khác ở ta trong concert BIGBANG đều có giá nhỉnh hơn ở một số nước. Diamond VIP Package ở ta giá 9,8 triệu đồng, Gold VIP Package giá 8,5 triệu đồng. Ở Singapore hạng vé tương đương lần lượt có giá khoảng 9,4 triệu đồng và 8,2 triệu đồng.

Hạng vé đắt đỏ trong concert Born Pink của nhóm BlackPink diễn ra hồi tháng 7/2023 tại Hà Nội cũng bị đánh giá cao hơn so với một số nước ở châu Á lại không có quyền lợi sound check (buổi diễn tập, thử âm thanh). Cụ thể, tại Hà Nội giá vé của Born Pink cao nhất là 9,8 triệu đồng. Tại Bangkok (Thái Lan) giá vé cao nhất chỉ vào khoảng 6,4 triệu đồng, ở Indonesia khoảng 6 triệu đồng, ở Singapore khoảng 6,9 triệu đồng.

Nhưng ngược lại, hạng vé có giá thấp nhất trong concert quốc tế ở ta lại khá “dịu dàng” nếu so với hạng vé tương tự tại một số nước khác. Hạng vé thấp nhất của concert Born Pink tại Hà Nội là Cat 5 có giá 1,2 triệu đồng. Trong khi muốn “đu” concert này ở Singapore ở mức tiết kiệm nhất khán giả cũng phải móc ví khoảng 2,95 triệu đồng, ở Indonesia có giá 2,1 triệu đồng. Ngay tại Thái Lan, quê hương của “em gái quốc tế” Lisa, khán giả cũng phải chi khoảng 1,35 triệu đồng mới có thể sở hữu tấm vé hạng bét để “đu” nhóm nhạc thần tượng.

BIGBANG gặp gỡ khán giả Việt trong tháng 10 tới

Trở lại với concert BIGBANG diễn ra 2 đêm (24, 25/10) tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hạng vé thấp nhất có giá 1 triệu đồng, khiến nhiều khán giả Việt phấn khích. Với số tiền này không thể đu concert BIGBANG ở điểm dừng chân khác. Ở Bangkok (Thái Lan) để sở hữu hạng vé ít tiền nhất khán giả cũng phải chi khoảng 2,3 triệu đồng. Tại Singapore khán giả phải chi khoảng 3,2 triệu đồng.

Tạo cơ hội cho khán giả trẻ vào sân

Khán giả Việt được tiếng chịu chơi và chịu chi cho concert quốc tế và thần tượng ngoại. Mới đây, cộng đồng fan BTS quốc tế được dịp xôn xao khi một người hâm mộ Việt Nam đã xuống tay hơn 3 tỷ đồng vì tình yêu với BTS. Một “quý bà” Việt đã đấu giá chiếc áo của Jimin tại buổi diễn chung kết World Cup 2026 và thắng ở mốc gần 2,9 tỷ đồng, đấu giá thành công đôi bốt của RM (trưởng nhóm BTS) với mức gần 500 triệu đồng.

Theo một thống kê, khán giả Việt mua hàng hóa lưu niệm của Kpop cao thứ 5 châu Á. Năm 2023, khi “bão” Born Pink đến Hà Nội, Việt Nam, một nhà báo Hàn Quốc bày tỏ sự ngạc nhiên về mức độ chịu chi của khán giả Việt khi giá vé cao nhất lên tới 9,8 triệu đồng, trong khi mức lương trung bình hằng tháng của người Việt thấp hơn con số đó. Có những fan Việt theo chân Idol Hàn khắp nơi, khắp chốn. Họ còn khoe những tấm ảnh tự sướng chụp cùng các thành viên BlackPink khiến fan quốc tế của BlackPink cũng phải ghen tị.

Từ khi ban tổ chức concert BIGBANG chưa công bố sơ đồ chỗ ngồi, bảng giá vé, khán giả Phạm Thu Hà (Hà Nội), một “quý bà” thường xuyên đu concert cả trong nước và quốc tế đã lên kế hoạch “săn” chiếc vé đắt đỏ nhất. “Đu” concert với chiếc vé đắt đỏ cũng là một trong những màn “khoe” ăn khách trên mạng xã hội hiện nay. Phạm Thu Hà dự đoán hạng vé có giá cao nhất ở concert BIGBANG sẽ chênh 15-20 triệu đồng/vé so với giá gốc.

“Cơn bão” Born Pink tại Hà Nội giúp BlackPink thu bộn tiền

“Họ là Idol toàn cầu. Concert G-Dragon tại Việt Nam vé sang nhất giá gốc chỉ 8 triệu đồng/vé nhưng sau đó những người rao bán lại vé VVIP trong các hội nhóm đã đẩy lên tới 40-100 triệu đồng mỗi tấm vé, cao hơn giá gốc từ 5-10 lần”, khán giả Thu Hà nói.

Vé siêu sang thường hướng tới tệp fan cứng nhiều tiền. Còn vé ít tiền dành cho những khán giả không xông xênh về tài chính hoặc những khán giả có tiền nhưng chỉ muốn chi một khoản nhỏ để “đu” concert quốc tế cho biết. Năm ngoái, để thưởng thức concert G-Dragon tại Hà Nội, khán giả phải bỏ ra ít nhất 2 triệu đồng để có tấm vé GA 4A, 4B. Năm nay, để “đu” concert BIGBANG, khán giả chỉ cần bỏ ra 1 triệu đồng để “săn” tấm vé rẻ nhất. Nhưng cuộc chiến săn vé rẻ được dự báo không đơn giản, vì sự cạnh tranh khốc liệt.

Ông Hoàng Tiến, người gắn bó 20 năm với nghề bầu sô, cho rằng: “Người ít tiền rất đông. Trước đây giá vé đắt, cơ hội để họ được đu concert, lại còn là concert quốc tế, khá hiếm”.

Không phải mọi concert quốc tế hoặc concert có “sao” ngoại sẽ cháy vé. K-PULSE HANOI 2026 diễn ra tháng 6 vừa qua tại sân vận động Mỹ Đình với sự góp mặt của PSY, chủ nhân bản hit đình đám một thời Gangnam Style cùng nhiều nghệ sĩ quen thuộc với khán giả yêu nhạc Hàn Quốc khác, đã xảy ra tình trạng bán vé chậm chạp, dư vé. Giá vé thấp nhất ở sự kiện này là 1,5 triệu đồng nhưng sát ngày diễn đã giảm giá 35% chỉ còn 975.000 đồng. Các hạng vé khác cũng được căn chỉnh nhằm kéo khán giả trở lại sân.

Tại sao nhà tổ chức concert quốc tế tại Việt Nam ngày càng tạo cơ hội cho những khán giả “ít tiền” có cơ hội “đu” concert? Đó là chiến lược kinh doanh hay sự nhân ái? Theo ông Hoàng Tiến, điều này xuất phát từ sự nhân ái nhưng chủ yếu là chiến lược kinh doanh. Đơn vị tổ chức concert luôn muốn đa dạng khách hàng nên giá vé rất đa dạng.

“Nhu cầu mở rộng đối tượng khách hàng luôn thường trực, người ta muốn hút cả những khán giả chưa từng đu concert. Những khán giả lần đầu đu concert thường rón rén, ngại chi. Nhà tổ chức muốn hút cả những khán giả thu nhập còn eo hẹp. Tung giá vé rẻ cũng là hình thức tận thu”, ông bầu Hoàng Tiến nói.

Đạo diễn sân khấu Quỳnh Lê nhìn nhận: “Lấp đầy sân vận động cần số lượng khán giả rất đông, nên không thể chỉ bán vé sang, siêu sang. Các hạng vé phổ thông giúp tăng tỷ lệ lấp đầy để tạo hiệu ứng đám đông và nâng cao trải nghiệm của toàn bộ concert. Mặt khác điều này cũng giúp đơn vị tổ chức tối đa hóa doanh thu.

Giá vé rẻ tạo cơ hội cho fan trẻ vào sân. Chính lực lượng khán giả trẻ giúp duy trì sức nóng thương hiệu và tạo nền tảng cho các tour sau. Một concert phủ kín khán giả với hàng chục nghìn lightstick (gậy phát sáng) luôn tạo hình ảnh và sức lan tỏa mạnh hơn nhiều so với concert giá vé đắt nhưng nhiều ghế trống.